Ввод иностранных войск в Украину. У Макрона появилась новая идея

Французский лидер Эммануэль Макрон попытается продвинуть свою идею размещения миротворческой миссии на территории Украины во время саммита лидеров Евросоюза 18-19 декабря. Он рассчитывает, что получит поддержку и одобрение такой инициативы.
Главные тезисы
- Эммануэль Макрон снова предлагает разместить миротворческую миссию на территории Украины.
- Трамп уже поддержал идею президента Франции во время переговоров в Париже.
- Новый президент США считает, что именно Европа должна решать эту проблему, а не США.
Макрон готов убеждать европейских союзников Украины
Как утверждают инсайдеры издания, этого обсуждения не избежать, учитывая недавний визит президента Франции в Польшу и дискуссии в СМИ на тему миротворцев.
Таким образом, Макрон и Европа пытаются подготовиться к возвращению Дональда Трампа в Белый дом.
Европейские союзники отдают себе отчет в том, насколько важно подготовиться к обсуждению с ним ситуации относительно войны в Украине.
Согласно данным анонимных источников в дипломатических кругах, эта тема будет обсуждаться именно для подготовки к разговору с избранным американским президентом и обеспечения присутствия официального Брюсселя в мирных переговорах.
Что важно понимать, тема миротворцев сейчас очень "сырая" и находится на уровне идеи.
Как Трамп относится к идее Макрона
Согласно данным журналистов, новый глава Белого дома уже поддержал идею введения европейских войск в Украину для контроля за прекращением огня, если об этом удастся договориться с Россией.
Указано, что этот вопрос был одним из ключевых во время встречи Трампа, Зеленского и Макрона в Париже.
Будущий президент США дал понять, что Европа должна будет взять на себя основное бремя обязательств по поддержке Украины и предстоящему прекращению огня.
Также сообщается, что Трамп пока не поддерживает вступление Украины в НАТО, но, несмотря на это, сделает все возможное, чтобы она была "сильной и хорошо вооруженной" после любого прекращения боевых действий.
По мнению республиканца, именно Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины, а не США.
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