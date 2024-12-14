Ввод иностранных войск в Украину. У Макрона появилась новая идея
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Политика
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Ввод иностранных войск в Украину. У Макрона появилась новая идея

Зеленский и Макрон
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Источник:  Радио Свобода

Французский лидер Эммануэль Макрон попытается продвинуть свою идею размещения миротворческой миссии на территории Украины во время саммита лидеров Евросоюза 18-19 декабря. Он рассчитывает, что получит поддержку и одобрение такой инициативы.

Главные тезисы

  • Эммануэль Макрон снова предлагает разместить миротворческую миссию на территории Украины.
  • Трамп уже поддержал идею президента Франции во время переговоров в Париже.
  • Новый президент США считает, что именно Европа должна решать эту проблему, а не США.

Макрон готов убеждать европейских союзников Украины

Как утверждают инсайдеры издания, этого обсуждения не избежать, учитывая недавний визит президента Франции в Польшу и дискуссии в СМИ на тему миротворцев.

Таким образом, Макрон и Европа пытаются подготовиться к возвращению Дональда Трампа в Белый дом.

Европейские союзники отдают себе отчет в том, насколько важно подготовиться к обсуждению с ним ситуации относительно войны в Украине.

Согласно данным анонимных источников в дипломатических кругах, эта тема будет обсуждаться именно для подготовки к разговору с избранным американским президентом и обеспечения присутствия официального Брюсселя в мирных переговорах.

Что важно понимать, тема миротворцев сейчас очень "сырая" и находится на уровне идеи.

Как Трамп относится к идее Макрона

Согласно данным журналистов, новый глава Белого дома уже поддержал идею введения европейских войск в Украину для контроля за прекращением огня, если об этом удастся договориться с Россией.

Указано, что этот вопрос был одним из ключевых во время встречи Трампа, Зеленского и Макрона в Париже.

Будущий президент США дал понять, что Европа должна будет взять на себя основное бремя обязательств по поддержке Украины и предстоящему прекращению огня.

Также сообщается, что Трамп пока не поддерживает вступление Украины в НАТО, но, несмотря на это, сделает все возможное, чтобы она была "сильной и хорошо вооруженной" после любого прекращения боевых действий.

По мнению республиканца, именно Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины, а не США.

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