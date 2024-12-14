Введення іноземних військ в Україну. В Макрона з'явилася нова ідея

Французький лідер Еммануель Макрон спробує просунути свою ідею щодо розміщення миротворчої місії на території України під час саміту лідерів Євросоюзу 18-19 грудня. Він розраховує, що там отримає підтримку та схвалення такої ініціативи.
Головні тези:
- Еммануель Макрон знову пропонує розмістити миротворчу місію на території України.
- Трамп уже підтримав ідею президента Франції під час переговорів у Парижі.
- Новий президент США вважає, що саме Європа повинна вирішувати цю проблему, а не США.
Макрон готовий переконувати європейських союзників України
Як стверджують інсайдери видання, цього обговорення не уникнути, враховуючи нещодавній візит президента Франції до Польщі та дискусії у ЗМІ на тему миротворців.
Таким чином Макрон та Європа намагаються підготуватися до повернення Дональда Трампа у Білий дім.
Європейські союзники усвідомлюють, наскільки важливо підготуватися до обговорення з ним ситуації щодо війни в Україні.
Згідно з даними анонімних джерел у дипломатичних колах, ця тема буде обговорюватися саме з метою підготовки до розмови з обраним американським президентом і забезпечення присутності офіційного Брюсселя у мирних переговорах.
Що важливо розуміти, тема миротворців наразі дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.
Як Трамп ставиться до ідеї Макрона
Згідно з даними журналістів, новий очільник Білого дому уже підтримав ідею введення європейських військ в Україну для контролю за припиненням вогню, якщо про це вдасться домовитися з Росією.
Вказано, що це питання було одним з ключових під час зустрічі Трампа, Зеленського і Макрона у Парижі.
Майбутній президент США дав зрозуміти, що Європа повинна буде взяти на себе основний тягар забовʼязань з підтримки України та майбутнім припиненням вогню.
Також наголошується, що Трамп поки не підтримує вступ України а НАТО, але, попри це, зробить все можливе, щоб вона була "сильною і добре озброєною” після будь-якого припинення бойових дій.
На переконання республіканця, саме Європа повинна відігравати головну роль у захисті та підтримці України, а не США.
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