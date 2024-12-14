Введення іноземних військ в Україну. В Макрона з'явилася нова ідея

Французький лідер Еммануель Макрон спробує просунути свою ідею щодо розміщення миротворчої місії на території України під час саміту лідерів Євросоюзу 18-19 грудня. Він розраховує, що там отримає підтримку та схвалення такої ініціативи.

Макрон готовий переконувати європейських союзників України

Як стверджують інсайдери видання, цього обговорення не уникнути, враховуючи нещодавній візит президента Франції до Польщі та дискусії у ЗМІ на тему миротворців.

Таким чином Макрон та Європа намагаються підготуватися до повернення Дональда Трампа у Білий дім.

Європейські союзники усвідомлюють, наскільки важливо підготуватися до обговорення з ним ситуації щодо війни в Україні.

Згідно з даними анонімних джерел у дипломатичних колах, ця тема буде обговорюватися саме з метою підготовки до розмови з обраним американським президентом і забезпечення присутності офіційного Брюсселя у мирних переговорах.

Що важливо розуміти, тема миротворців наразі дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.

Як Трамп ставиться до ідеї Макрона

Згідно з даними журналістів, новий очільник Білого дому уже підтримав ідею введення європейських військ в Україну для контролю за припиненням вогню, якщо про це вдасться домовитися з Росією.

Вказано, що це питання було одним з ключових під час зустрічі Трампа, Зеленського і Макрона у Парижі.

Майбутній президент США дав зрозуміти, що Європа повинна буде взяти на себе основний тягар забовʼязань з підтримки України та майбутнім припиненням вогню.

Також наголошується, що Трамп поки не підтримує вступ України а НАТО, але, попри це, зробить все можливе, щоб вона була "сильною і добре озброєною” після будь-якого припинення бойових дій.