Російський диктатор Володимир Путін почав стверджувати, що поява ракетної системи "Орєшнік" на озброєнні у країни-агресорки РФ "знижує до мінімуму необхідність застосування ядерної зброї".

Путін продовжує хизуватися “Орєшніком”

З новою заявою з цього приводу нелегітимний президент Росії виступив під час засідання "Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини".

За великим рахунком, нам тепер потрібно не ядерну доктрину вдосконалювати, а "Орєшнік", тому що, якщо розібратися, достатня кількість цих сучасних систем... ставлять просто на межу практично відсутності необхідності застосування ядерної зброї. Володимир Путін Російський диктатор

Нелегітимний президент РФ продовжує цинічно брехати, що Росія "ядерну доктрину не посилює, а вдосконалює".

Що важливо розуміти, західні експерти та розвідники дійшли висновку, що російський “Орєшнік” не є новітньою розробкою та настільки небезпечною, як про це заявляють в Кремля.

Як “Орєшнік” опинився в Білорусі

Нещодавно нелегітимний очільник Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням розмістити на території країни російську так звану систему "Орєшнік".

Ба більше, він вже підшукує місце для цієї зброї.

Усе це продумано сьогодні. Ми зараз думаємо, де, на яких площах розмістити цю зброю ("Орєшнік" — ред.). У нас від розміщення стратегічних ядерних ракет майданчики збережені. Олександр Лукашенко Білоруський диктатор

Він також почав стверджувати, що на території знаходиться десятка три майданчиків, де можна розмістити "Орєшнік".

Ось ми виберемо, тому що там мінімальна відстань до об'єктів ураження має бути. Розмістимо і націлимо. Поширити

Згідно з даними американських аналітиків, розміщення системи "Орєшнік" у Білорусі не збільшує ризиків завдання ударів балістичних ракет середньої дальності по Україні або країнах НАТО.