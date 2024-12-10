Путін неочікувано знайшов "альтернативу" ядерній зброї

Російський диктатор Володимир Путін почав стверджувати, що поява ракетної системи "Орєшнік" на озброєнні у країни-агресорки РФ "знижує до мінімуму необхідність застосування ядерної зброї".
Головні тези:
- Путін цинічно бреше про “вдосконалення” ядерної доктрини, а не її посилення.
- Розміщення 'Орєшніка' у Білорусі: Лукашенко уже шукає місце для системи.
- Американські аналітики прокоментували останні рішення та заяви російського і білоруського диктаторів.
Путін продовжує хизуватися “Орєшніком”
З новою заявою з цього приводу нелегітимний президент Росії виступив під час засідання "Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини".
Нелегітимний президент РФ продовжує цинічно брехати, що Росія "ядерну доктрину не посилює, а вдосконалює".
Що важливо розуміти, західні експерти та розвідники дійшли висновку, що російський “Орєшнік” не є новітньою розробкою та настільки небезпечною, як про це заявляють в Кремля.
Як “Орєшнік” опинився в Білорусі
Нещодавно нелегітимний очільник Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням розмістити на території країни російську так звану систему "Орєшнік".
Ба більше, він вже підшукує місце для цієї зброї.
Він також почав стверджувати, що на території знаходиться десятка три майданчиків, де можна розмістити "Орєшнік".
Згідно з даними американських аналітиків, розміщення системи "Орєшнік" у Білорусі не збільшує ризиків завдання ударів балістичних ракет середньої дальності по Україні або країнах НАТО.
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