Путин неожиданно нашел "альтернативу" ядерному оружию

Российский диктатор Владимир Путин начал утверждать, что появление ракетной системы "Орешник" на вооружении у страны-агрессорки РФ "снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия".

Путин продолжает хвастаться "Орешником"

С новым заявлением по этому поводу нелегитимный президент России выступил во время заседания "Совета по развитию гражданского общества и прав человека".

По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник", потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем... ставят прямо на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия. Владимир Путин Российский диктатор

На этом фоне нелегитимный президент РФ продолжает цинично врать, что Россия "ядерную доктрину не усиливает, а совершенствует".

Что важно понимать, западные эксперты и разведчики пришли к выводу, что российский “Орешник” не является новейшей разработкой и настолько опасной, как об этом заявляют в Кремле.

Как "Орешник" оказался в Беларуси

Недавно нелегитимный глава Беларуси Александр Лукашенко обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой разместить на территории его страны российскую так называемую систему "Орешник".

Более того, он уже подыскивает место для этого оружия.

Всё это продумано сегодня. Мы сейчас думаем, где, на каких площадях разместить это оружие ("Орешник" — ред.). У нас от размещения стратегических ядерных ракет площадки сохранены. Александр Лукашенко Белорусский диктатор

Он также начал утверждать, что на территории находится десятка три площадок, где можно разместить "Орешник".

Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим. Поделиться

Согласно данным американских аналитиков, размещение системы "Орешник" в Беларуси не увеличивает рисков нанесения ударов баллистическими ракетами средней дальности по Украине или странам НАТО.