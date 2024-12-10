Путин неожиданно нашел "альтернативу" ядерному оружию

Российский диктатор Владимир Путин начал утверждать, что появление ракетной системы "Орешник" на вооружении у страны-агрессорки РФ "снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия".
Главные тезисы
- Путин цинично лжет об "совершенствовании" ядерной доктрины, а не ее усилении.
- Размещение “Орешника” в Беларуси: Лукашенко уже ищет место для системы.
- Американские аналитики прокомментировали последние решения и заявления российского и беларуского диктаторов.
Путин продолжает хвастаться "Орешником"
С новым заявлением по этому поводу нелегитимный президент России выступил во время заседания "Совета по развитию гражданского общества и прав человека".
На этом фоне нелегитимный президент РФ продолжает цинично врать, что Россия "ядерную доктрину не усиливает, а совершенствует".
Что важно понимать, западные эксперты и разведчики пришли к выводу, что российский “Орешник” не является новейшей разработкой и настолько опасной, как об этом заявляют в Кремле.
Как "Орешник" оказался в Беларуси
Недавно нелегитимный глава Беларуси Александр Лукашенко обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой разместить на территории его страны российскую так называемую систему "Орешник".
Более того, он уже подыскивает место для этого оружия.
Он также начал утверждать, что на территории находится десятка три площадок, где можно разместить "Орешник".
Согласно данным американских аналитиков, размещение системы "Орешник" в Беларуси не увеличивает рисков нанесения ударов баллистическими ракетами средней дальности по Украине или странам НАТО.
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