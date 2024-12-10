Попытается отомстить. Зеленский предупредил о планах Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский публично отреагировал на падение режима сирийского диктатора Башара Асада. Глава государства заявил, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин будет пытаться отомстить за свержение своего союзника.

Зеленский прокомментировал события в Сирии

«Смелый» Асад сбежал к Путину. Куда сбежит Путин? Нынешний День прав человека сопровождается ужасными фотографиями сирийских тюрем и застенков, открытыми после побега Асада. Там людей унижали многие годы. Мужчин и женщин. Их избивали, пытали, насиловали. Тысячи и тысячи людей прошли через эту фабрику насилия. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер обратил внимание, что режим Асада на протяжении десятилетий держался исключительно на насилии.

Что важно понимать, именно такими являются все режимы, которые поддерживает российский диктатор Владимир Путин.

Россия — это государство-тюрьма, которое может содержать чужую, украденную землю только благодаря тюрьмам и застенкам, которые она там размещает. Поделиться

Ни для кого не секрет, что за последние 3 года страна-агрессорка Россия распространила эти практики на все другие оккупированные территории. Зверства выросли в масштабах и жестокости.

Вот почему мы, украинцы, так тронуты, когда видим сирийцев, которые выходят из тюрем и застенков Асада, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

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Путин готовится к мести

Асад и Путин — это не просто вассал и сюзерен. Они соучастники в насилии. Такие диктаторы как Асад не могут выжить без таких диктаторов, как Путин. И Путин постарается отомстить за падение Асада. Владимир Зеленский Президент Украины

По убеждению украинского лидера, на этом фоне важно сохранять единство и силу, чтобы дать отпор режимам, которые сеют только унижение и оставляют после себя страдания, боль и руины.

Зеленский обращает внимание на то, что, помогая Украине бороться против российской диктатуры, международное сообщество помогает многим другим регионам мира.