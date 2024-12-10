Попытается отомстить. Зеленский предупредил о планах Путина
Категория
Политика
Дата публикации

Попытается отомстить. Зеленский предупредил о планах Путина

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Украинский лидер Владимир Зеленский публично отреагировал на падение режима сирийского диктатора Башара Асада. Глава государства заявил, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин будет пытаться отомстить за свержение своего союзника.

Главные тезисы

  • Украинский лидер обращает внимание на ужасающие нарушения прав человека и насилие, которые активно поддерживает российский диктатор.
  • Путин и Асад – соучастники террора, а падение сирийского диктатора может спровоцировать месть со стороны его российского союзника.
  • Зеленский призывает к единству и силе для противостояния российской "оси зла".

Зеленский прокомментировал события в Сирии

«Смелый» Асад сбежал к Путину. Куда сбежит Путин? Нынешний День прав человека сопровождается ужасными фотографиями сирийских тюрем и застенков, открытыми после побега Асада. Там людей унижали многие годы. Мужчин и женщин. Их избивали, пытали, насиловали. Тысячи и тысячи людей прошли через эту фабрику насилия.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер обратил внимание, что режим Асада на протяжении десятилетий держался исключительно на насилии.

Что важно понимать, именно такими являются все режимы, которые поддерживает российский диктатор Владимир Путин.

Россия — это государство-тюрьма, которое может содержать чужую, украденную землю только благодаря тюрьмам и застенкам, которые она там размещает.

Ни для кого не секрет, что за последние 3 года страна-агрессорка Россия распространила эти практики на все другие оккупированные территории. Зверства выросли в масштабах и жестокости.

Вот почему мы, украинцы, так тронуты, когда видим сирийцев, которые выходят из тюрем и застенков Асада, — подчеркнул Зеленский.

Фото: скриншот

Путин готовится к мести

Асад и Путин — это не просто вассал и сюзерен. Они соучастники в насилии. Такие диктаторы как Асад не могут выжить без таких диктаторов, как Путин. И Путин постарается отомстить за падение Асада.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По убеждению украинского лидера, на этом фоне важно сохранять единство и силу, чтобы дать отпор режимам, которые сеют только унижение и оставляют после себя страдания, боль и руины.

Зеленский обращает внимание на то, что, помогая Украине бороться против российской диктатуры, международное сообщество помогает многим другим регионам мира.

За ужасные зверства и нарушения прав человека должно быть наказание. На самом деле, только Путин и Асад заслуживают оказаться в тюрьме, а не те невинные люди, которых они годами держали в тюрьмах.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия мало страдает. Президент Литвы выступил с новым предложением
Науседа
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ стянула до 150 тысяч солдат сразу на 3 направления фронта
армия РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда начнутся мирные переговоры для завершения войны — прогноз Туска
Туск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?