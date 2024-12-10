Попытается отомстить. Зеленский предупредил о планах Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский публично отреагировал на падение режима сирийского диктатора Башара Асада. Глава государства заявил, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин будет пытаться отомстить за свержение своего союзника.
Главные тезисы
- Украинский лидер обращает внимание на ужасающие нарушения прав человека и насилие, которые активно поддерживает российский диктатор.
- Путин и Асад – соучастники террора, а падение сирийского диктатора может спровоцировать месть со стороны его российского союзника.
- Зеленский призывает к единству и силе для противостояния российской "оси зла".
Зеленский прокомментировал события в Сирии
Украинский лидер обратил внимание, что режим Асада на протяжении десятилетий держался исключительно на насилии.
Что важно понимать, именно такими являются все режимы, которые поддерживает российский диктатор Владимир Путин.
Ни для кого не секрет, что за последние 3 года страна-агрессорка Россия распространила эти практики на все другие оккупированные территории. Зверства выросли в масштабах и жестокости.
Путин готовится к мести
По убеждению украинского лидера, на этом фоне важно сохранять единство и силу, чтобы дать отпор режимам, которые сеют только унижение и оставляют после себя страдания, боль и руины.
Зеленский обращает внимание на то, что, помогая Украине бороться против российской диктатуры, международное сообщество помогает многим другим регионам мира.
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