Россия мало страдает. Президент Литвы выступил с новым предложением
Категория
Экономика
Дата публикации

Россия мало страдает. Президент Литвы выступил с новым предложением

Науседа
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Источник:  LRT

Лидер Литвы Гитанас Науседа призывает официальный Брюссель наконец-то сформировать более четкую политику в отношении России, особенно санкционную, чтобы остановить ее захватническую войну против Украины.

Главные тезисы

  • Президент Литвы призывает Евросоюз усилить санкционную политику против России.
  • Гитанас Науседа предупреждает о необходимости четкости в отношениях со страной-агрессором и поделился обеспокоенностью из-за обхода санкций Москвой.
  • Вмешательство бизнеса в политику имеет негативные последствия.

Науседа призывает усилить давление на Россию

С заявлением по этому поводу президент Литвы выступил на Вильнюсской конференции по внешней политике и политике безопасности.

По его убеждению, Европейский союз должен иметь более четкую политику в отношении России, однако это крайне сложно сделать без принципиального подхода Запада к экономическим отношениям со страной-агрессором.

Мне очень не нравится это политическое плавание, когда, с одной стороны, мы вводим санкции, но с другой стороны, мы сами делаем все больше исключений из этой политики санкций.

Гитанос Науседа

Гитанос Науседа

Президент Литвы

Политик также обратил внимание на то, что обход санкций становится все более важным для интересов западных компаний.

Санкционная политика против РФ начинает ослабевать

По словам Науседы, он заметил, что в санкционной политике просматриваются очень специфические интересы западных компаний.

Пока бизнес оказывает такое огромное влияние на политику, у ЕС не будет внешней политики с ценностями и принципами, — предупредил президент Литвы.

Науседа также добавил, что в настоящее время страна-агрессорка Россия мало страдает из-за своей политики, как считалось и ожидалось в начале войны.

Как известно, тогда международное сообщество и союзники Украины верили в то, что санкции остановят войну и диктатора Владимира Путина.

Я вижу, что с течением времени напряжение санкций становится все слабее и слабее, а исключения и обход санкций становятся все сильнее и сильнее.

Гитанос Науседа

Гитанос Науседа

Президент Литвы

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