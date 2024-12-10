Россия мало страдает. Президент Литвы выступил с новым предложением

Лидер Литвы Гитанас Науседа призывает официальный Брюссель наконец-то сформировать более четкую политику в отношении России, особенно санкционную, чтобы остановить ее захватническую войну против Украины.
Главные тезисы
- Президент Литвы призывает Евросоюз усилить санкционную политику против России.
- Гитанас Науседа предупреждает о необходимости четкости в отношениях со страной-агрессором и поделился обеспокоенностью из-за обхода санкций Москвой.
- Вмешательство бизнеса в политику имеет негативные последствия.
Науседа призывает усилить давление на Россию
С заявлением по этому поводу президент Литвы выступил на Вильнюсской конференции по внешней политике и политике безопасности.
По его убеждению, Европейский союз должен иметь более четкую политику в отношении России, однако это крайне сложно сделать без принципиального подхода Запада к экономическим отношениям со страной-агрессором.
Политик также обратил внимание на то, что обход санкций становится все более важным для интересов западных компаний.
Санкционная политика против РФ начинает ослабевать
По словам Науседы, он заметил, что в санкционной политике просматриваются очень специфические интересы западных компаний.
Науседа также добавил, что в настоящее время страна-агрессорка Россия мало страдает из-за своей политики, как считалось и ожидалось в начале войны.
Как известно, тогда международное сообщество и союзники Украины верили в то, что санкции остановят войну и диктатора Владимира Путина.
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