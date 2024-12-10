РФ задействовала караван самолетов для масштабного отступления из Сирии

Россия приступила к масштабному выводу своих военных контингентов из Сирии. Для этого оккупанты используют военно-транспортную авиацию и корабли, которые организованно курсируют по маршруту "Хмеймим - Ульяновск".
Главные тезисы
- Российская Федерация выводит свои войска из Сирии из-за масштабного отступного покушения.
- Дипломатические переговоры с антиправительственными силами в Сирии направлены на безопасный уход из региона.
- Российские войска активно используют военную авиацию и корабли для эвакуации военных и оборудования.
- Недовольство среди российских военных из-за действий командования во время отступления.
- Быстрое падение режима Асада сопровождается эвакуацией российского контингента из Сирии и опрокидыванием вооружения.
Как россияне ретируются из Сирии — данные ГУР
Как отметили в ГУР, для эвакуации военных, техники и вооружения россияне создали караван транспортных самолетов и судов.
С авиабазы Хмеймим самолеты Ан-124 и Ил-76МД доставляют грузы к аэродромам "Ульяновск", "Чкаловский" и "Приволжский". В порту Тартус проводится срочный демонтаж оборудования и военных объектов.
ГУР сообщает, что в Тартус прибыли несколько сотен российских спецназовцев для обеспечения отступления. В то же время, Россия пытается достичь договоренностей с антиправительственными силами Сирии относительно безопасного выхода из региона.
Ситуация в регионе остается напряженной. Среди российских военных растет недовольство из-за действий командования, а одна из военных баз находится в осаде.
Россияне выводят корабли и опрокидывают вооружение из Сирии
По данным украинской разведки, скорое падение режима Асада сопровождается эвакуацией российского контингента из Сирии.
В частности, 8 декабря из сирийского порта Тартус в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорьевич" Черноморского флота России и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота.
Напомним, 8 декабря сирийские повстанцы объявили об освобождении столицы Сирии в городе Дамаск. Диктатор Асад скрылся.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-