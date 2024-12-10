РФ задействовала караван самолетов для масштабного отступления из Сирии

Россия приступила к масштабному выводу своих военных контингентов из Сирии. Для этого оккупанты используют военно-транспортную авиацию и корабли, которые организованно курсируют по маршруту "Хмеймим - Ульяновск".

Как россияне ретируются из Сирии — данные ГУР

Как отметили в ГУР, для эвакуации военных, техники и вооружения россияне создали караван транспортных самолетов и судов.

С авиабазы Хмеймим самолеты Ан-124 и Ил-76МД доставляют грузы к аэродромам "Ульяновск", "Чкаловский" и "Приволжский". В порту Тартус проводится срочный демонтаж оборудования и военных объектов.

К операции привлечены российские суда, включая сухогруз "Sparta II" и крупный десантный корабель "Александр Шабалин". В направлении Средиземного моря также отправились десантные корабли "Александр Отраковский" и "Иван Грен" в сопровождении фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко". Поделиться

ГУР сообщает, что в Тартус прибыли несколько сотен российских спецназовцев для обеспечения отступления. В то же время, Россия пытается достичь договоренностей с антиправительственными силами Сирии относительно безопасного выхода из региона.

Примечательно, что российская дипломатия изменила тональность, воздерживаясь от традиционных заявлений о "террористах" и демонстрируя нейтральную риторику, сообщили в ГУР. Поделиться

Ситуация в регионе остается напряженной. Среди российских военных растет недовольство из-за действий командования, а одна из военных баз находится в осаде.

Россияне выводят корабли и опрокидывают вооружение из Сирии

По данным украинской разведки, скорое падение режима Асада сопровождается эвакуацией российского контингента из Сирии.

После потери контроля над Дамаском и наступления оппозиционных сил в провинциях Латакия, Хама и Тартус, российские военные вывели боевые корабли из базы в Тартусе, которую Асад передал Москве гарантией своей безопасности, — сообщают в ГУР. Поделиться

В частности, 8 декабря из сирийского порта Тартус в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорьевич" Черноморского флота России и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота.

Россия также производит опрокидывание остатков вооружений и техники военными самолетами с авиабазы в Хмеймими, — добавляют в разведке. Поделиться