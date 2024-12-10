РФ задействовала караван самолетов для масштабного отступления из Сирии
Категория
Украина
Дата публикации

РФ задействовала караван самолетов для масштабного отступления из Сирии

ГУР
РФ задействовала караван самолетов для масштабного отступления из Сирии
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Россия приступила к масштабному выводу своих военных контингентов из Сирии. Для этого оккупанты используют военно-транспортную авиацию и корабли, которые организованно курсируют по маршруту "Хмеймим - Ульяновск".

Главные тезисы

  • Российская Федерация выводит свои войска из Сирии из-за масштабного отступного покушения.
  • Дипломатические переговоры с антиправительственными силами в Сирии направлены на безопасный уход из региона.
  • Российские войска активно используют военную авиацию и корабли для эвакуации военных и оборудования.
  • Недовольство среди российских военных из-за действий командования во время отступления.
  • Быстрое падение режима Асада сопровождается эвакуацией российского контингента из Сирии и опрокидыванием вооружения.

Как россияне ретируются из Сирии — данные ГУР

Как отметили в ГУР, для эвакуации военных, техники и вооружения россияне создали караван транспортных самолетов и судов.

С авиабазы Хмеймим самолеты Ан-124 и Ил-76МД доставляют грузы к аэродромам "Ульяновск", "Чкаловский" и "Приволжский". В порту Тартус проводится срочный демонтаж оборудования и военных объектов.

К операции привлечены российские суда, включая сухогруз "Sparta II" и крупный десантный корабель "Александр Шабалин". В направлении Средиземного моря также отправились десантные корабли "Александр Отраковский" и "Иван Грен" в сопровождении фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко".

ГУР сообщает, что в Тартус прибыли несколько сотен российских спецназовцев для обеспечения отступления. В то же время, Россия пытается достичь договоренностей с антиправительственными силами Сирии относительно безопасного выхода из региона.

Примечательно, что российская дипломатия изменила тональность, воздерживаясь от традиционных заявлений о "террористах" и демонстрируя нейтральную риторику, сообщили в ГУР.

Ситуация в регионе остается напряженной. Среди российских военных растет недовольство из-за действий командования, а одна из военных баз находится в осаде.

Россияне выводят корабли и опрокидывают вооружение из Сирии

По данным украинской разведки, скорое падение режима Асада сопровождается эвакуацией российского контингента из Сирии.

После потери контроля над Дамаском и наступления оппозиционных сил в провинциях Латакия, Хама и Тартус, российские военные вывели боевые корабли из базы в Тартусе, которую Асад передал Москве гарантией своей безопасности, — сообщают в ГУР.

В частности, 8 декабря из сирийского порта Тартус в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорьевич" Черноморского флота России и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота.

Россия также производит опрокидывание остатков вооружений и техники военными самолетами с авиабазы в Хмеймими, — добавляют в разведке.

Напомним, 8 декабря сирийские повстанцы объявили об освобождении столицы Сирии в городе Дамаск. Диктатор Асад скрылся.

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