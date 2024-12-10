РФ задіяла караван літаків для масштабного відступу з Сирії

Росія розпочала масштабне виведення своїх військових контингентів із Сирії. Для цього окупанти використовують військово-транспортну авіацію та кораблі, які організовано курсують за маршрутом "Хмеймім — Ульяновськ".
Головні тези:
- Російська Федерація виводить свої війська з Сирії через масштабний відступний замах.
- Дипломатичні переговори з антиурядовими силами в Сирії спрямовані на безпечний вихід з регіону.
- Російські війська активно використовують військову авіацію та кораблі для евакуації військових та обладнання.
- Невдоволення серед російських військових через дії командування під час відступу.
- Швидке падіння режиму Асада супроводжується евакуацією російського контингенту з Сирії та перекиданням озброєння.
Як росіяни ретируються із Сирії — дані ГУР
Як зазначили у ГУР, для евакуації військових, техніки та озброєння росіяни створили караван транспортних літаків і суден.
З авіабази Хмеймім літаки Ан-124 і Іл-76МД доставляють вантажі до аеродромів "Ульяновськ", "Чкаловський" і "Пріволжський". Водночас у порту Тартус проводиться терміновий демонтаж обладнання та військових об'єктів.
ГУР повідомляє, що до Тартуса прибули кілька сотень російських спецназівців для забезпечення відступу. Водночас Росія намагається досягти домовленостей із антиурядовими силами Сирії щодо безпечного виходу з регіону.
Ситуація в регіоні залишається напруженою. Серед російських військових зростає невдоволення через дії командування, а одна з військових баз перебуває в облозі.
Росіяни виводять кораблі та перекидають озброєння із Сирії
За даними української розвідки, швидке падіння режиму Асада супроводжується евакуацією російського контингенту з Сирії.
Зокрема, 8 грудня зі сирійського порту Тартус у Середземне море вийшли фрегат "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту Росії та вантажне судно "Інженер Трубін" Північного флоту.
Нагадаємо, 8 грудня сирійські повстанці оголосили про звільнення столиці Сирії міста Дамаск. Диктатор Асад втік.
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