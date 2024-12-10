РФ задіяла караван літаків для масштабного відступу з Сирії

Росія розпочала масштабне виведення своїх військових контингентів із Сирії. Для цього окупанти використовують військово-транспортну авіацію та кораблі, які організовано курсують за маршрутом "Хмеймім — Ульяновськ".

Як росіяни ретируються із Сирії — дані ГУР

Як зазначили у ГУР, для евакуації військових, техніки та озброєння росіяни створили караван транспортних літаків і суден.

З авіабази Хмеймім літаки Ан-124 і Іл-76МД доставляють вантажі до аеродромів "Ульяновськ", "Чкаловський" і "Пріволжський". Водночас у порту Тартус проводиться терміновий демонтаж обладнання та військових об'єктів.

До операції залучені російські судна, включно з суховантажем “Sparta II” і великим десантним кораблем “Алєксандр Шабалін”. У напрямку Середземного моря також вирушили десантні кораблі “Алєксандр Отраковскій” і “Іван Ґрєн” у супроводі фрегатів “Адмірал Ґоршков” і “Адмірал Ґоловко”. Поширити

ГУР повідомляє, що до Тартуса прибули кілька сотень російських спецназівців для забезпечення відступу. Водночас Росія намагається досягти домовленостей із антиурядовими силами Сирії щодо безпечного виходу з регіону.

Примітно, що російська дипломатія змінила тональність, утримуючись від традиційних заяв про "терористів" і демонструючи нейтральну риторику, — повідомили в ГУР. Поширити

Ситуація в регіоні залишається напруженою. Серед російських військових зростає невдоволення через дії командування, а одна з військових баз перебуває в облозі.

Росіяни виводять кораблі та перекидають озброєння із Сирії

За даними української розвідки, швидке падіння режиму Асада супроводжується евакуацією російського контингенту з Сирії.

Після втрати контролю над Дамаском і наступу опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус, російські військові вивели бойові кораблі з бази в Тартусі, яку Асад передав Москві як гарантію своєї безпеки, — повідомляють у ГУР. Поширити

Зокрема, 8 грудня зі сирійського порту Тартус у Середземне море вийшли фрегат "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту Росії та вантажне судно "Інженер Трубін" Північного флоту.

Росія також здійснює перекидання залишків озброєнь і техніки військовими літаками з авіабази в Хмеймімі, — додають у розвідці. Поширити