Кремль не може знайти нових союзників для захисту своїх військових баз у Сирії

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль намагається встановити контакти з тими, хто може захистити російські військові бази у Сирії. Для цього РФ звернулася до Туреччини.
Головні тези:
- Кремль намагається встановити контакти з можливими союзниками для захисту російських військових баз у Сирії.
- Росія звернулася до Туреччини з проханням допомогти організувати безпечний вивід своїх військ з Сирії.
- Є інформація, що російські військові виводять кораблі та перекидають озброєння із Сирії, що може свідчити про небезпеку втрати контролю у регіоні.
- Швидке падіння режиму Асада супроводжується евакуацією російського контингенту з Сирії, що свідчить про загострення ситуації для Кремля.
Кремль в паніці через свої військові бази у Сирії
Як зазначають росЗМІ, Пєсков зазначив, що поки зарано говорити про подальше збереження військової присутності Росії в Сирії. Це питання, за його словами, буде обговорюватися з новою владою країни.
Згідно з даними ЗМІ, Росія звернулася до Туреччини з проханням допомогти організувати безпечний вивід своїх військових із Сирії. Частини російських військ планують перемістити до регіонів, які перебувають під контролем Туреччини, а згодом транспортувати до Росії повітряним шляхом.
За інформацією CNN Turk, Росія прагне зберегти контроль над базами в Тартусі та Хмеймімі. Турецьку допомогу вона запросила для виводу своїх військ з інших регіонів Сирії.
Пєсков підтвердив, що Москва активно підтримує діалог із Анкарою, а також із іншими країнами регіону щодо ситуації в Сирії.
Росіяни виводять кораблі та перекидають озброєння із Сирії
За даними української розвідки, швидке падіння режиму Асада супроводжується евакуацією російського контингенту з Сирії.
Зокрема, 8 грудня зі сирійського порту Тартус у Середземне море вийшли фрегат "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту Росії та вантажне судно "Інженер Трубін" Північного флоту.
Нагадаємо, 8 грудня сирійські повстанці оголосили про звільнення столиці Сирії міста Дамаск. Диктатор Асад втік.
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