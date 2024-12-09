Кремль не може знайти нових союзників для захисту своїх військових баз у Сирії

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль намагається встановити контакти з тими, хто може захистити російські військові бази у Сирії. Для цього РФ звернулася до Туреччини.

Кремль в паніці через свої військові бази у Сирії

Як зазначають росЗМІ, Пєсков зазначив, що поки зарано говорити про подальше збереження військової присутності Росії в Сирії. Це питання, за його словами, буде обговорюватися з новою владою країни.

Поки що передчасно давати оцінки. Усі ці аспекти стануть темою переговорів із тими, хто прийде до влади в Сирії, — заявив Пєсков. Поширити

Згідно з даними ЗМІ, Росія звернулася до Туреччини з проханням допомогти організувати безпечний вивід своїх військових із Сирії. Частини російських військ планують перемістити до регіонів, які перебувають під контролем Туреччини, а згодом транспортувати до Росії повітряним шляхом.

За інформацією CNN Turk, Росія прагне зберегти контроль над базами в Тартусі та Хмеймімі. Турецьку допомогу вона запросила для виводу своїх військ з інших регіонів Сирії.

Пєсков підтвердив, що Москва активно підтримує діалог із Анкарою, а також із іншими країнами регіону щодо ситуації в Сирії.

Ми ведемо консультації з регіональними партнерами. У Сирії зараз складний період нестабільності, і важливо зберігати відкриті канали зв’язку. Ми будемо аналізувати ситуацію та координувати дії з іншими країнами регіону, — додав Пєсков. Поширити

Росіяни виводять кораблі та перекидають озброєння із Сирії

За даними української розвідки, швидке падіння режиму Асада супроводжується евакуацією російського контингенту з Сирії.

Після втрати контролю над Дамаском і наступу опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус, російські військові вивели бойові кораблі з бази в Тартусі, яку Асад передав Москві як гарантію своєї безпеки, — повідомляють у ГУР. Поширити

Зокрема, 8 грудня зі сирійського порту Тартус у Середземне море вийшли фрегат "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту Росії та вантажне судно "Інженер Трубін" Північного флоту.

Росія також здійснює перекидання залишків озброєнь і техніки військовими літаками з авіабази в Хмеймімі, — додають у розвідці. Поширити