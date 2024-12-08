Як насправді Путін рятував Асада. ГУР дізналося деталі

Згідно з даними Головного управління розвідки України, російський диктатор Володимир Путін вирішив врятувати свого посіпаку Башара Асада і його оточення після повалення режиму останнього у Сирії.

Як відбувалася операція Росії для порятунку Асада

Українські розвідники звертають увагу на те, що втеча сирійського диктатора супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу його літака Іл-76Т.

Одразу медіа поширили чутки про те, що борт могли збити або ж він просто розбився.

ГУР повідомляє, що всі ці новини були фейками, які поширювала країна-агресорка Росія з метою порятунку Башара Асада та його близького оточення.

Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію держава-агресор Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб. Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом, — повідомляє ГУР. Поширити

Росіяни також активно тікають з Сирії

Українська воєнна розвідка також офіційно підтвердила, що становище російського контингенту в Сирії стрімко погіршується на тлі блискавичного наступу повстанців.

Залишки угруповання армії РФ продовжують похапцем пакуватися і відчалювати морем і небом.

Варто звернути увагу на те, що першими втекли “шишки” російської армії.

Зокрема, услід за провальним генералом сєрґєєм кісєльом територію близькосхідної країни залишив новопризначений командувач угруповання військ рф в Сирії генерал алєксандр чайко — він покомандував тиждень. Поширити

Окрім того, наголошується, що для порятунку залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі.