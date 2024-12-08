Як насправді Путін рятував Асада. ГУР дізналося деталі

Згідно з даними Головного управління розвідки України, російський диктатор Володимир Путін вирішив врятувати свого посіпаку Башара Асада і його оточення після повалення режиму останнього у Сирії.
Головні тези:
- ГУР розкрило деталі операції з порятунку сирійського диктатора.
- Російський контингент у Сирії швидко тікає з країни через наступ повстанців, залучаючи додаткові кораблі для порятунку озброєння та особового складу.
Як відбувалася операція Росії для порятунку Асада
Українські розвідники звертають увагу на те, що втеча сирійського диктатора супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу його літака Іл-76Т.
Одразу медіа поширили чутки про те, що борт могли збити або ж він просто розбився.
ГУР повідомляє, що всі ці новини були фейками, які поширювала країна-агресорка Росія з метою порятунку Башара Асада та його близького оточення.
Росіяни також активно тікають з Сирії
Українська воєнна розвідка також офіційно підтвердила, що становище російського контингенту в Сирії стрімко погіршується на тлі блискавичного наступу повстанців.
Залишки угруповання армії РФ продовжують похапцем пакуватися і відчалювати морем і небом.
Варто звернути увагу на те, що першими втекли “шишки” російської армії.
Окрім того, наголошується, що для порятунку залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі.
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