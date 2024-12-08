Як насправді Путін рятував Асада. ГУР дізналося деталі
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Як насправді Путін рятував Асада. ГУР дізналося деталі

ГУР
Асад

Згідно з даними Головного управління розвідки України, російський диктатор Володимир Путін вирішив врятувати свого посіпаку Башара Асада і його оточення після повалення режиму останнього у Сирії.

Головні тези:

  • ГУР розкрило деталі операції з порятунку сирійського диктатора.
  • Російський контингент у Сирії швидко тікає з країни через наступ повстанців, залучаючи додаткові кораблі для порятунку озброєння та особового складу.

Як відбувалася операція Росії для порятунку Асада

Українські розвідники звертають увагу на те, що втеча сирійського диктатора супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу його літака Іл-76Т.

Одразу медіа поширили чутки про те, що борт могли збити або ж він просто розбився.

ГУР повідомляє, що всі ці новини були фейками, які поширювала країна-агресорка Росія з метою порятунку Башара Асада та його близького оточення.

Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію держава-агресор Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб. Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом, — повідомляє ГУР.

Росіяни також активно тікають з Сирії

Українська воєнна розвідка також офіційно підтвердила, що становище російського контингенту в Сирії стрімко погіршується на тлі блискавичного наступу повстанців.

Залишки угруповання армії РФ продовжують похапцем пакуватися і відчалювати морем і небом.

Варто звернути увагу на те, що першими втекли “шишки” російської армії.

Зокрема, услід за провальним генералом сєрґєєм кісєльом територію близькосхідної країни залишив новопризначений командувач угруповання військ рф в Сирії генерал алєксандр чайко — він покомандував тиждень.

Окрім того, наголошується, що для порятунку залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі.

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