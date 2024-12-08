Как на самом деле Путин спасал Асада. ГУР раскрыло детали

Согласно данным Главного управления разведки Украины, российский диктатор Владимир Путин решил спасти своего муртада Башара Асада и его окружения после свержения режима последнего в Сирии.
Главные тезисы
- ГУР раскрыло детали операции по спасению сирийского диктатора.
- Российский контингент в Сирии быстро убегает из страны из-за наступления повстанцев, привлекая дополнительные корабли для спасения вооружения и личного состава.
Как происходила операция России по спасению Асада
Украинские разведчики обращают внимание на то, что бегство сирийского диктатора сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала его самолета Ил-76Т.
Сразу же медиа распространили слухи о том, что борт могли сбить или он просто разбился.
ГУР сообщает, что все эти новости были фейками, которые распостраняла страна-агрессорка Россия с целью спасения Башара Асада и его близкого окружения.
Россияне также активно бегут из Сирии
Украинская военная разведка также подтвердила, что положение российского контингента в Сирии стремительно ухудшается на фоне молниеносного наступления повстанцев.
Остатки группировки армии РФ продолжают торопливо упаковываться и отчаливать морем и небом.
Следует обратить внимание на то, что первыми сбежали шишки российской армии.
Кроме того, сообщается, что для спасения остатков вооружения, техники и личного состава россияне привлекли дополнительные корабли.
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