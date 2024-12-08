Как на самом деле Путин спасал Асада. ГУР раскрыло детали

Согласно данным Главного управления разведки Украины, российский диктатор Владимир Путин решил спасти своего муртада Башара Асада и его окружения после свержения режима последнего в Сирии.

Как происходила операция России по спасению Асада

Украинские разведчики обращают внимание на то, что бегство сирийского диктатора сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала его самолета Ил-76Т.

Сразу же медиа распространили слухи о том, что борт могли сбить или он просто разбился.

ГУР сообщает, что все эти новости были фейками, которые распостраняла страна-агрессорка Россия с целью спасения Башара Асада и его близкого окружения.

Согласно имеющимся данным, указанную дезинформацию государство-агрессор Россия использовало для прикрытия своей операции по спасению сирийского вождя и ограниченного круга приближенных к нему лиц. Потеря сигнала самолета Асада с радаров, вероятно, связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и совершал полет под их руководством, — сообщает ГУР. Поделиться

Россияне также активно бегут из Сирии

Украинская военная разведка также подтвердила, что положение российского контингента в Сирии стремительно ухудшается на фоне молниеносного наступления повстанцев.

Остатки группировки армии РФ продолжают торопливо упаковываться и отчаливать морем и небом.

Следует обратить внимание на то, что первыми сбежали шишки российской армии.

В частности, вслед за провальным генералом Сергеем Киселем территорию ближневосточной страны оставил новоназначенный командующий группировкой войск России в Сирии генерал Александр Чайко — он покомандовал неделю. Поделиться

Кроме того, сообщается, что для спасения остатков вооружения, техники и личного состава россияне привлекли дополнительные корабли.