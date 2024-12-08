Путин потерял одну из своих зон влияния из-за падения режима Асада

Падение режима Башара Асада в Сирии не будет оказывать прямого влияния на войну в Украине. Однако для Кремля это означает утрату важной зоны влияния.

Роль России в Африке будет слабеть

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, Россия потеряла ключевую зону влияния на Ближнем Востоке, включая логистические базы.

По его мнению, основной причиной неудачи России в Сирии стало уничтожение ПИК "Вагнер" вместе с ее эксвотажком Евгением Пригожиным.

Пригожин годами строил систему влияния России на Ближнем Востоке и в Африке. Сирия была ключевым пунктом через базы РФ и выход флота в Средиземное море. Поделиться

Коваленко считает, что роль России в Африке также будет ослабевать. Он добавил, что Кремль пытается переложить вину за потерю Сирии на Иран.

Относительно влияния этих событий на войну в Украине, руководитель ЦПИ отметил, что это влияние минимально.

Россия и так работает на грани своих экономических возможностей, планируя длительную войну в 2025 году. Однако без непопулярной мобилизации они не могут поддерживать эту войну. Ситуация в Сирии никак не меняет их возможностей в войне против Украины, — подчеркнул Коваленко. Поделиться

Падение режима Асада в Сирии — что известно

8 декабря в Сирии был официально свергнут режим Башара Асада, управлявший страной более 20 лет. Сирийские повстанцы вошли в Дамаск, захватили здания государственных СМИ и госучреждения.

Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что остается в стране и готов содействовать передаче полномочий "временному правительству", которое может включать представителей оппозиции.

В своем видеообращении он сообщил, что на следующее утро отправится в свой офис, чтобы продолжить выполнять свои обязанности. Политик подчеркнул, что правительство открыто к диалогу с оппозицией и готово передать ему функции переходного правительства.

По сообщениям западных СМИ, диктатор Асад вылетел из Дамаска на российском самолете. Предполагается, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. В российском МИДе заявили, что Башар Асад покинул пост президента Сирии и уехал из страны, заявив, что он дал указание передать власть мирным путем.

Между тем, Израиль перебросил войска в буферную зону на границе с Сирией. Также армия Израиля нанесла удары по авиабазам на юге Сирии.