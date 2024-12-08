Сирийские повстанцы заявили о захвате Дамаска — Асад сбежал из столицы

8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Президент страны Башар Асад покинул город.
Главные тезисы
- Сирийские повстанцы объявили об 'освобождении' столицы Сирии, Дамаска, и уходе президента Асада из города.
- Премьер-министр Сирии выразил готовность к передаче власти оппозиции и созданию переходного правительства.
- Развитие событий в Сирии может привести к установлению демократии и улучшению международных отношений.
- Процесс урегулирования конфликта в Сирии имеет шансы на успех при поддержке народа и правительства.
- Сирийская оппозиция вошла в Дамаск, выразив надежду на конец эпохи тирании и начало новой эры для страны.
Сирийская оппозиция вошла в столицу Дамаск
Повстанцы также сообщили, что Асад скрылся.
Ранее повстанцы утверждали, что вошли в столицу и взяли под свой контроль военную тюрьму Седная к северу от Дамаска.
Amnesty International в 2017 году опубликовала отчет, в котором утверждалось, что в Седнае было повешено около 13 тысяч человек.
Жители Дамаска вышли на улицы праздновать приход сирийских повстанцев.
People in Damascus have taken to the streets to celebrate the fall of the Assad regime.— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 8, 2024
pic.twitter.com/yKT5ORlv7x
По сообщению СМИ, самолет Syrian Air, предположительно с Асадом на борту, вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда столица была захвачена повстанцами. Самолет сначала летел в сторону прибрежного региона Сирии, оплот алавитской секты Асада, но затем совершил резкий разворот и улетел в противоположном направлении, через несколько минут самолет исчез с карты.
Премьер Сирии заявил о готовности к процессу передачи власти оппозиции
Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что остается в стране и готов содействовать передаче полномочий "временному правительству", которое может включать представителей оппозиции.
В своем видеообращении он сообщил, что на следующее утро отправится в свой офис, чтобы продолжить выполнять свои обязанности. Политик подчеркнул, что правительство открыто к диалогу с оппозицией и готово передать ему функции переходного правительства.
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