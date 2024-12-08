Сирийские повстанцы заявили о захвате Дамаска — Асад сбежал из столицы

Сирийская оппозиция вошла в столицу Дамаск

Мы объявляем город Дамаск свободным от тирана Башара аль-Асада, — заявили повстанцы. Поделиться

Повстанцы также сообщили, что Асад скрылся.

Ранее повстанцы утверждали, что вошли в столицу и взяли под свой контроль военную тюрьму Седная к северу от Дамаска.

Amnesty International в 2017 году опубликовала отчет, в котором утверждалось, что в Седнае было повешено около 13 тысяч человек.

Мы празднуем вместе с сирийским народом новость об освобождении наших узников, освобождении их от оков и объявлении о конце эпохи несправедливости в тюрьме Седна, — заявили повстанцы. Поделиться

Жители Дамаска вышли на улицы праздновать приход сирийских повстанцев.

People in Damascus have taken to the streets to celebrate the fall of the Assad regime.

pic.twitter.com/yKT5ORlv7x — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 8, 2024

По сообщению СМИ, самолет Syrian Air, предположительно с Асадом на борту, вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда столица была захвачена повстанцами. Самолет сначала летел в сторону прибрежного региона Сирии, оплот алавитской секты Асада, но затем совершил резкий разворот и улетел в противоположном направлении, через несколько минут самолет исчез с карты.

Премьер Сирии заявил о готовности к процессу передачи власти оппозиции

Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что остается в стране и готов содействовать передаче полномочий "временному правительству", которое может включать представителей оппозиции.

В своем видеообращении он сообщил, что на следующее утро отправится в свой офис, чтобы продолжить выполнять свои обязанности. Политик подчеркнул, что правительство открыто к диалогу с оппозицией и готово передать ему функции переходного правительства.