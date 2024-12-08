Сирийские повстанцы заявили о захвате Дамаска — Асад сбежал из столицы
Категория
Мир
Дата публикации

Сирийские повстанцы заявили о захвате Дамаска — Асад сбежал из столицы

Сирийские повстанцы заявили о захвате Дамаска — Асад сбежал из столицы
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Источник:  CNN

8 декабря сирийские повстанцы объявили об "освобождении" столицы Сирии города Дамаск. Президент страны Башар Асад покинул город.

Главные тезисы

  • Сирийские повстанцы объявили об 'освобождении' столицы Сирии, Дамаска, и уходе президента Асада из города.
  • Премьер-министр Сирии выразил готовность к передаче власти оппозиции и созданию переходного правительства.
  • Развитие событий в Сирии может привести к установлению демократии и улучшению международных отношений.
  • Процесс урегулирования конфликта в Сирии имеет шансы на успех при поддержке народа и правительства.
  • Сирийская оппозиция вошла в Дамаск, выразив надежду на конец эпохи тирании и начало новой эры для страны.

Сирийская оппозиция вошла в столицу Дамаск

Мы объявляем город Дамаск свободным от тирана Башара аль-Асада, — заявили повстанцы.

Повстанцы также сообщили, что Асад скрылся.

Ранее повстанцы утверждали, что вошли в столицу и взяли под свой контроль военную тюрьму Седная к северу от Дамаска.

Amnesty International в 2017 году опубликовала отчет, в котором утверждалось, что в Седнае было повешено около 13 тысяч человек.

Мы празднуем вместе с сирийским народом новость об освобождении наших узников, освобождении их от оков и объявлении о конце эпохи несправедливости в тюрьме Седна, — заявили повстанцы.

Жители Дамаска вышли на улицы праздновать приход сирийских повстанцев.

По сообщению СМИ, самолет Syrian Air, предположительно с Асадом на борту, вылетел из аэропорта Дамаска примерно в то время, когда столица была захвачена повстанцами. Самолет сначала летел в сторону прибрежного региона Сирии, оплот алавитской секты Асада, но затем совершил резкий разворот и улетел в противоположном направлении, через несколько минут самолет исчез с карты.

Премьер Сирии заявил о готовности к процессу передачи власти оппозиции

Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что остается в стране и готов содействовать передаче полномочий "временному правительству", которое может включать представителей оппозиции.

В своем видеообращении он сообщил, что на следующее утро отправится в свой офис, чтобы продолжить выполнять свои обязанности. Политик подчеркнул, что правительство открыто к диалогу с оппозицией и готово передать ему функции переходного правительства.

Эта страна может стать обычным государством, строящим добрососедские отношения и сотрудничающим с миром. Однако все зависит от руководства, которое изберет сирийский народ. Мы готовы работать с таким руководством и предоставить все необходимые условия для сотрудничества, — заявил Джалали.

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