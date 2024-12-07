У Байдена спрогнозировали падение режима Асада в Сирии — когда именно

Чиновники администрации президента США Джо Байдена наблюдают за скоростью продвижения сирийских повстанцев. Они считают, что режим президента Сирии Башара аль-Асада может упасть через несколько дней.
Главные тезисы
- Администрация Байдена прогнозирует падение режима президента Сирии Башара аль-Асада в ближайшие дни.
- Возможное падение режима Асада может привести к значительным изменениям в политической обстановке Сирии.
- Повстанцы продолжат усилия по поиску президента Сирии, не располагая достоверными данными о его местонахождении.
Режим Асада в Сирии может упасть за несколько суток
Телеканал отмечает, что если американский анализ подтвердится, это будет "удивительно быстрое" падение властей сирийского президента после начавшейся в 2011 году войны, которая до прошлой недели находилась в относительном застое.
В то же время официальные лица, по данным CNN, предостерегают, что официальной оценки судьбы Асада еще не существует, и мнения расходятся, говоря, что его смерть не является окончательным разрешением конфликта.
Складывающийся консенсус состоит в том, что это становится все более и более правдоподобным сценарием, — сказал один анонимный высокопоставленный чиновник.
Другой источник отметил, что, вероятно, в следующие выходные режим Асада потеряет любую видимость власти.
Асад, вероятно, покинул Дамаск
Чуть больше недели назад повстанцы начали успешное наступление в Сирии против режима Башара Асада. На 7 декабря диктатора нет в Дамаске.
Он отметил, что президентская гвардия Асада больше не находится в его обычном месте жительства, как это было бы, будь он там. Он предполагает, что президент, возможно, скрылся из Дамаска.
Традиционно эта охрана обеспечивала внутреннюю безопасность президента. Ожидается, что некоторые члены охраны будут вместе с диктатором, когда он будет на пути.
Также источник CNN добавил, что у повстанческих сил нет достоверных разведывательных данных о местонахождении Асада, и они продолжат попытки его найти.
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