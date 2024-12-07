У Байдена спрогнозировали падение режима Асада в Сирии — когда именно

Чиновники администрации президента США Джо Байдена наблюдают за скоростью продвижения сирийских повстанцев. Они считают, что режим президента Сирии Башара аль-Асада может упасть через несколько дней.

Режим Асада в Сирии может упасть за несколько суток

Телеканал отмечает, что если американский анализ подтвердится, это будет "удивительно быстрое" падение властей сирийского президента после начавшейся в 2011 году войны, которая до прошлой недели находилась в относительном застое.

В то же время официальные лица, по данным CNN, предостерегают, что официальной оценки судьбы Асада еще не существует, и мнения расходятся, говоря, что его смерть не является окончательным разрешением конфликта.

Складывающийся консенсус состоит в том, что это становится все более и более правдоподобным сценарием, — сказал один анонимный высокопоставленный чиновник.

Другой источник отметил, что, вероятно, в следующие выходные режим Асада потеряет любую видимость власти.

Единственное, что могло бы задержать победу повстанцев, это хорошо организованный переворот и реорганизация, но люди Асада хорошо потрудились над тем, чтобы подавить любых потенциальных конкурентов. Поделиться

Асад, вероятно, покинул Дамаск

Чуть больше недели назад повстанцы начали успешное наступление в Сирии против режима Башара Асада. На 7 декабря диктатора нет в Дамаске.

Официальная версия офиса президента Сирии заключается в том, что Асад не скрылся из столицы. Однако, по словам источника, знакомого с ситуацией, сирийского президента сейчас нет ни в одном из мест в городе, где его ожидают найти. Поделиться

Он отметил, что президентская гвардия Асада больше не находится в его обычном месте жительства, как это было бы, будь он там. Он предполагает, что президент, возможно, скрылся из Дамаска.

Традиционно эта охрана обеспечивала внутреннюю безопасность президента. Ожидается, что некоторые члены охраны будут вместе с диктатором, когда он будет на пути.

Также источник CNN добавил, что у повстанческих сил нет достоверных разведывательных данных о местонахождении Асада, и они продолжат попытки его найти.