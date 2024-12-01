Восстание в Сирии. Диктатор Асад выступил с первым заявлением
Категория
Мир
Дата публикации

Восстание в Сирии. Диктатор Асад выступил с первым заявлением

Асад
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Источник:  online.ua

Сирийский диктатор Башар Асад утверждает, что его армии удастся "победить и уничтожить" исламистских повстанцев, уже несколько дней ведущих успешное наступление против власти страны.

Главные тезисы

  • Башар Асад впервые прокомментировал громкие события в своей стране.
  • Россия выражает обеспокоенность на фоне нового этапа гражданской войны в Сирии.

Как Асад комментирует восстание в Сирии

Пресс-служба президента заявила, что так называемый президент Сирии провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

В центре их переговоров были события последних дней.

Сирия продолжает защищать свою стабильность и территориальную целостность от всех террористов и их сторонников и способна с помощью своих союзников и друзей победить и уничтожить их, независимо от того, насколько серьезны их террористические атаки, — утверждает пресс-служба сирийского диктатора.

Кроме того, указано, что Башар Асад провел разговор с руководителем самопровозглашенной Абхазии Бадрой Гунбой.

Во время этой беседы он заявил, что верит в свою будущую победу.

Террористы не представляют людей или институции, они представляют только агентства, которые ими руководят и поддерживают их, — жалуется команда Асада.

Фото: скриншот

Как в РФ комментируют события в Сирии

Что важно понимать, в России сразу началась паника после того, как в Сирии снова вспыхнуло восстание после 4 лет относительного затишья.

По словам политологов, де-факто начался новый этап гражданской войны.

30 ноября повстанцы взяли под свой контроль один из самых больших городов — Алеппо.

На такое неожиданное развитие событий одним из первых отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, однако его заявление было сдержанным.

Конечно, это посягательство на суверенитет Сирии в этом регионе, — солгал представитель Путина.

Он также добавил, что официальная Москва выступает за то, чтобы "власти Сирии быстрее навели порядок" в регионе.

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