Восстание в Сирии. Диктатор Асад выступил с первым заявлением

Сирийский диктатор Башар Асад утверждает, что его армии удастся "победить и уничтожить" исламистских повстанцев, уже несколько дней ведущих успешное наступление против власти страны.
Главные тезисы
- Башар Асад впервые прокомментировал громкие события в своей стране.
- Россия выражает обеспокоенность на фоне нового этапа гражданской войны в Сирии.
Как Асад комментирует восстание в Сирии
Пресс-служба президента заявила, что так называемый президент Сирии провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.
В центре их переговоров были события последних дней.
Кроме того, указано, что Башар Асад провел разговор с руководителем самопровозглашенной Абхазии Бадрой Гунбой.
Во время этой беседы он заявил, что верит в свою будущую победу.
Как в РФ комментируют события в Сирии
Что важно понимать, в России сразу началась паника после того, как в Сирии снова вспыхнуло восстание после 4 лет относительного затишья.
По словам политологов, де-факто начался новый этап гражданской войны.
30 ноября повстанцы взяли под свой контроль один из самых больших городов — Алеппо.
На такое неожиданное развитие событий одним из первых отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, однако его заявление было сдержанным.
Он также добавил, что официальная Москва выступает за то, чтобы "власти Сирии быстрее навели порядок" в регионе.
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