Повстання в Сирії. Диктатор Асад виступив з першою заявою
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Дата публікації

Повстання в Сирії. Диктатор Асад виступив з першою заявою

Асад
Джерело:  online.ua

Сирійський диктатор Башар Асад стверджує, що його армії вдасться "перемогти і знищити" ісламістських повстанців, які вже кілька днів ведуть успішний наступ проти влади країни.

Головні тези:

  • Башар Асад вперше прокоментував гучні події у власній країні.
  • Росія виражає занепокоєння на тлі нового етапу громадянської війни в Сирії.

Як Асад коментує повстання в Сирії

Пресслужба президента заявила, що так званий президент Сирії провів телефонну розмову з президентом ОАЕ Мохаммедом бін Заїдом Аль Нахайяном.

У центрі їхніх переговорів були події останніх днів.

Сирія продовжує захищати свою стабільність і територіальну цілісність від усіх терористів і їхніх прихильників і здатна за допомогою своїх союзників і друзів перемогти і знищити їх, незалежно від того, наскільки серйозними є їхні терористичні атаки, — стверджує пресслужба сирійського диктатора.

Окрім того, наголошується, що Башар Асад провів розмову з керівником самопроголошеної Абхазії Бадрою Гунбою.

Під час цієї бесіди він також запевнив у своїй майбутній перемозі.

Зазначаємо, що терористи не представляють людей чи інституції, вони представляють лише агентства, які ними керують і їх підтримують, — бідкається команда Асада.

Фото: скриншот

Як у РФ коментують події в Сирії

Що важливо розуміти, у Росії одразу розпочалася паніка після того, як у Сирії знову спалахнуло повстання після 4 років відносного затишшя.

За словами політологів, де-факто стартував новий етап громадянської війни.

30 листопада повстанці взяли під свій контроль одне з найбільших міст — Алеппо.

На такий неочікуваний розвиток подій одним з перших відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков, однак його заява була стриманою та загально.

Звичайно, це зазіхання на суверенітет Сирії в цьому регіоні, — збрехав представник Путіна.

Він також додав, що офіційна Москва виступає за те, щоб “влада Сирії швидше навела лад” у регіоні.

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