Повстання в Сирії. Диктатор Асад виступив з першою заявою

Сирійський диктатор Башар Асад стверджує, що його армії вдасться "перемогти і знищити" ісламістських повстанців, які вже кілька днів ведуть успішний наступ проти влади країни.
Головні тези:
- Башар Асад вперше прокоментував гучні події у власній країні.
- Росія виражає занепокоєння на тлі нового етапу громадянської війни в Сирії.
Як Асад коментує повстання в Сирії
Пресслужба президента заявила, що так званий президент Сирії провів телефонну розмову з президентом ОАЕ Мохаммедом бін Заїдом Аль Нахайяном.
У центрі їхніх переговорів були події останніх днів.
Окрім того, наголошується, що Башар Асад провів розмову з керівником самопроголошеної Абхазії Бадрою Гунбою.
Під час цієї бесіди він також запевнив у своїй майбутній перемозі.
Як у РФ коментують події в Сирії
Що важливо розуміти, у Росії одразу розпочалася паніка після того, як у Сирії знову спалахнуло повстання після 4 років відносного затишшя.
За словами політологів, де-факто стартував новий етап громадянської війни.
30 листопада повстанці взяли під свій контроль одне з найбільших міст — Алеппо.
На такий неочікуваний розвиток подій одним з перших відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков, однак його заява була стриманою та загально.
Він також додав, що офіційна Москва виступає за те, щоб “влада Сирії швидше навела лад” у регіоні.
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