Сирийский диктатор Асад потерял контроль над еще одним городом
Категория
Мир
Дата публикации

Сирийский диктатор Асад потерял контроль над еще одним городом

Асад
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Источник:  Reuters

6 декабря поддерживаемый США альянс во главе с сирийскими курдами захватил Дейр-эль-Зор, главный город на востоке Сирии и главный пункт пересечения границы с Ираком.

Главные тезисы

  • Сирийский диктатор Асад потерял контроль над городом Дейр-эль-Зор, что свидетельствует о дальнейших потерях для режима.
  • Сирийские демократические силы продолжают расширять свои позиции, давая повод оппозиции увеличивать давление в стране.
  • Повстанцы, возглавляемые группировкой Хайят Тахрир аль-Шам, нацеливаются на захват таких ключевых городов, как Хомс и Дамаск, угрожая стабильности режима.

Диктатор Асад потерял еще один город в Сирии

По информации двух источников из восточной Сирии, к обеду 6 декабря альянс, известный как Сирийские демократические силы (SDF), взял под полный контроль город Дейр-эль-Зор, третий город, вышедший из-под контроля президента Башара аль-Асада через неделю .

Как утверждает Омар Абу Лайла, имеющий источники в городе активист медиаплатформы Deir Ezzor 24 сообщил, что сирийские правительственные войска и поддерживаемые Ираном иракские боевики вышли из Дейр-эль-Зора до того, как туда вошли Демократические силы Сирии.

После этого Сирийские демократические силы продвинулись через пограничный переход Альбу-Камаль, по сообщениям двух источников в сирийской армии.

Глава SDF Мазлум Абди во время пресс-конференции в городе Хасаке объявил, что его силы имеют "каналы связи" с ХТС, в том числе для защиты курдского населения в Алеппо.

Он подчеркнул, что SDF не вступали в конфликт с ХТШ, однако, будут готовы защищаться в случае угрозы. Абди также сообщил, что его силы поддерживают связь как с США, так и с Россией для обеспечения безопасности захваченных территорий.

Сирийские повстанцы

Сирийские повстанцы приблизились к Хомсу

Ранее издание Sky News писало, что сирийские повстанцы, возглавляемые джихадистской группировкой "Хайят Тахрир аль-Шам" (ХТС), приблизились к Хомсу, третьему по величине городу Сирии.

Согласно информации проправительственных СМИ и оппозиционного военного обозревателя, на которые ссылается издание, повстанцы уже заняли города Растан и Талбисе, совершая скорое наступление после захвата Хамы.

Руководство ХТС заявило о намерениях захватить Хомс, а затем дойти до столицы страны, Дамаска, являющейся оплотом президента Башара аль-Асада.

В издании подчеркнули, что Хомс имеет стратегическое значение, поскольку расположен на важном транспортном перекрестке, соединяющем северные районы со средиземноморскими провинциями Латакия и Тартус, где отмечаются большие концентрации сторонников Асада, а также расположены военно-морские и военно-воздушные базы России.

Согласно сообщению, в результате захвата повстанцами Хамы тысячи жителей Хомса, верных режиму Асада, вынуждены были эвакуироваться в направлении Дамаска и прибрежных районов.

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