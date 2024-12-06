Сирийский диктатор Асад потерял контроль над еще одним городом

6 декабря поддерживаемый США альянс во главе с сирийскими курдами захватил Дейр-эль-Зор, главный город на востоке Сирии и главный пункт пересечения границы с Ираком.

Диктатор Асад потерял еще один город в Сирии

По информации двух источников из восточной Сирии, к обеду 6 декабря альянс, известный как Сирийские демократические силы (SDF), взял под полный контроль город Дейр-эль-Зор, третий город, вышедший из-под контроля президента Башара аль-Асада через неделю .

Как утверждает Омар Абу Лайла, имеющий источники в городе активист медиаплатформы Deir Ezzor 24 сообщил, что сирийские правительственные войска и поддерживаемые Ираном иракские боевики вышли из Дейр-эль-Зора до того, как туда вошли Демократические силы Сирии. Поделиться

После этого Сирийские демократические силы продвинулись через пограничный переход Альбу-Камаль, по сообщениям двух источников в сирийской армии.

Глава SDF Мазлум Абди во время пресс-конференции в городе Хасаке объявил, что его силы имеют "каналы связи" с ХТС, в том числе для защиты курдского населения в Алеппо.

Он подчеркнул, что SDF не вступали в конфликт с ХТШ, однако, будут готовы защищаться в случае угрозы. Абди также сообщил, что его силы поддерживают связь как с США, так и с Россией для обеспечения безопасности захваченных территорий.

Сирийские повстанцы

Сирийские повстанцы приблизились к Хомсу

Ранее издание Sky News писало, что сирийские повстанцы, возглавляемые джихадистской группировкой "Хайят Тахрир аль-Шам" (ХТС), приблизились к Хомсу, третьему по величине городу Сирии.

Согласно информации проправительственных СМИ и оппозиционного военного обозревателя, на которые ссылается издание, повстанцы уже заняли города Растан и Талбисе, совершая скорое наступление после захвата Хамы. Поделиться

Руководство ХТС заявило о намерениях захватить Хомс, а затем дойти до столицы страны, Дамаска, являющейся оплотом президента Башара аль-Асада.

В издании подчеркнули, что Хомс имеет стратегическое значение, поскольку расположен на важном транспортном перекрестке, соединяющем северные районы со средиземноморскими провинциями Латакия и Тартус, где отмечаются большие концентрации сторонников Асада, а также расположены военно-морские и военно-воздушные базы России. Поделиться

Согласно сообщению, в результате захвата повстанцами Хамы тысячи жителей Хомса, верных режиму Асада, вынуждены были эвакуироваться в направлении Дамаска и прибрежных районов.