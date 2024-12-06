Сирийский диктатор Асад потерял контроль над еще одним городом

6 декабря поддерживаемый США альянс во главе с сирийскими курдами захватил Дейр-эль-Зор, главный город на востоке Сирии и главный пункт пересечения границы с Ираком.
Главные тезисы
- Сирийский диктатор Асад потерял контроль над городом Дейр-эль-Зор, что свидетельствует о дальнейших потерях для режима.
- Сирийские демократические силы продолжают расширять свои позиции, давая повод оппозиции увеличивать давление в стране.
- Повстанцы, возглавляемые группировкой Хайят Тахрир аль-Шам, нацеливаются на захват таких ключевых городов, как Хомс и Дамаск, угрожая стабильности режима.
Диктатор Асад потерял еще один город в Сирии
По информации двух источников из восточной Сирии, к обеду 6 декабря альянс, известный как Сирийские демократические силы (SDF), взял под полный контроль город Дейр-эль-Зор, третий город, вышедший из-под контроля президента Башара аль-Асада через неделю .
После этого Сирийские демократические силы продвинулись через пограничный переход Альбу-Камаль, по сообщениям двух источников в сирийской армии.
Глава SDF Мазлум Абди во время пресс-конференции в городе Хасаке объявил, что его силы имеют "каналы связи" с ХТС, в том числе для защиты курдского населения в Алеппо.
Он подчеркнул, что SDF не вступали в конфликт с ХТШ, однако, будут готовы защищаться в случае угрозы. Абди также сообщил, что его силы поддерживают связь как с США, так и с Россией для обеспечения безопасности захваченных территорий.
Сирийские повстанцы приблизились к Хомсу
Ранее издание Sky News писало, что сирийские повстанцы, возглавляемые джихадистской группировкой "Хайят Тахрир аль-Шам" (ХТС), приблизились к Хомсу, третьему по величине городу Сирии.
Руководство ХТС заявило о намерениях захватить Хомс, а затем дойти до столицы страны, Дамаска, являющейся оплотом президента Башара аль-Асада.
Согласно сообщению, в результате захвата повстанцами Хамы тысячи жителей Хомса, верных режиму Асада, вынуждены были эвакуироваться в направлении Дамаска и прибрежных районов.
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