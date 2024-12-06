Сирийские повстанцы приближаются к стратегически важному городу Хомс

Сирийские повстанцы, возглавляемые джихадистской группировкой "Хайят Тахрир аль-Шам" (ХТС), приблизились к Хомсу, третьему по величине городу Сирии.
Главные тезисы
- Сирийские повстанцы под руководством ХТС приближаются к третьему по величине городу Хомс.
- Битва за Хомс имеет стратегическое значение из-за его расположения и важных территорий в окрестностях.
- Операция оппозиционных сил приводит к перемещениям населения и изменениям в контроле территорий.
Сирийские повстанцы приближаются к Хомсу
Согласно информации проправительственных СМИ и оппозиционного военного обозревателя, на которые ссылается издание, повстанцы уже заняли города Растан и Талбисе, совершая скорое наступление после захвата Хамы.
Руководство ХТС заявило о намерениях захватить Хомс, а затем дойти до столицы страны, Дамаска, являющейся оплотом президента Башара аль-Асада.
В издании подчеркнули, что Хомс имеет стратегическое значение, поскольку расположен на важном транспортном перекрестке, соединяющем северные районы со средиземноморскими провинциями Латакия и Тартус, где отмечаются большие концентрации сторонников Асада, а также расположены военно-морские и военно-воздушные базы России.
Рами Абдулрахман, глава центра, назвал битву за Хомс "матерью всех сражений", подчеркнув ее решающее значение для окончательного разделения властей в Сирии.
Проправительственная радиостанция Sham FM сообщила, что повстанцы беспрепятственно вошли в занятые города. В то же время государственное информационное агентство SANA приводит слова неназванного военного, который отметил, что сирийские и российские военно-воздушные силы атаковали позиции повстанцев в провинции Хама, нанеся им значительные потери.
Согласно сообщению, в результате захвата повстанцами Хамы тысячи жителей Хомса, верных режиму Асада, вынуждены были эвакуироваться в направлении Дамаска и прибрежных районов.
Что происходит сейчас в Сирии
В Сирии идет масштабная военная операция оппозиционных сил против правительственных войск. Сирийская оппозиция начала активное наступление утром 27 ноября и после двух дней столкновений взяла под контроль 56 населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб и подошла к окрестностям Алеппо.
30 ноября Reuters со ссылкой на военные источники сообщило, что сирийские повстанцы захватили город Мараат аль-Нуман в провинции Идлиб, таким образом взяв под свой контроль всю эту провинцию.
Российские власти решили отправить в отставку командующего группировкой войск в Сирии Сергея Киселя на фоне потерь и роста паники среди российских военных.
5 декабря сирийские повстанцы вошли в ключевой центральный город Хама. Силы режима Асада вышли из города.
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