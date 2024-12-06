Сирийские повстанцы приближаются к стратегически важному городу Хомс

Сирийские повстанцы приближаются к Хомсу

Согласно информации проправительственных СМИ и оппозиционного военного обозревателя, на которые ссылается издание, повстанцы уже заняли города Растан и Талбисе, совершая скорое наступление после захвата Хамы.

Руководство ХТС заявило о намерениях захватить Хомс, а затем дойти до столицы страны, Дамаска, являющейся оплотом президента Башара аль-Асада.

В издании подчеркнули, что Хомс имеет стратегическое значение, поскольку расположен на важном транспортном перекрестке, соединяющем северные районы со средиземноморскими провинциями Латакия и Тартус, где отмечаются большие концентрации сторонников Асада, а также расположены военно-морские и военно-воздушные базы России.

Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, четырехдневное наступление привело к тому, что повстанцы оказались всего в 5 км от Хомса. Поделиться

Рами Абдулрахман, глава центра, назвал битву за Хомс "матерью всех сражений", подчеркнув ее решающее значение для окончательного разделения властей в Сирии.

Проправительственная радиостанция Sham FM сообщила, что повстанцы беспрепятственно вошли в занятые города. В то же время государственное информационное агентство SANA приводит слова неназванного военного, который отметил, что сирийские и российские военно-воздушные силы атаковали позиции повстанцев в провинции Хама, нанеся им значительные потери.

Согласно сообщению, в результате захвата повстанцами Хамы тысячи жителей Хомса, верных режиму Асада, вынуждены были эвакуироваться в направлении Дамаска и прибрежных районов.

Сирийские повстанцы

Что происходит сейчас в Сирии

В Сирии идет масштабная военная операция оппозиционных сил против правительственных войск. Сирийская оппозиция начала активное наступление утром 27 ноября и после двух дней столкновений взяла под контроль 56 населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб и подошла к окрестностям Алеппо.

30 ноября российская авиация впервые с 2016 года нанесла авиаудары по городу Алеппо, в центр которого дошли сирийские повстанцы. В то же время РФ пообещала режиму Асада дополнительную военную помощь. Поделиться

30 ноября Reuters со ссылкой на военные источники сообщило, что сирийские повстанцы захватили город Мараат аль-Нуман в провинции Идлиб, таким образом взяв под свой контроль всю эту провинцию.

Российские власти решили отправить в отставку командующего группировкой войск в Сирии Сергея Киселя на фоне потерь и роста паники среди российских военных.

5 декабря сирийские повстанцы вошли в ключевой центральный город Хама. Силы режима Асада вышли из города.