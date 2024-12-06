Сирийские повстанцы приближаются к стратегически важному городу Хомс
Категория
Мир
Дата публикации

Сирийские повстанцы приближаются к стратегически важному городу Хомс

Сирийские повстанцы
Читати українською
Источник:  Sky News

Сирийские повстанцы, возглавляемые джихадистской группировкой "Хайят Тахрир аль-Шам" (ХТС), приблизились к Хомсу, третьему по величине городу Сирии.

Главные тезисы

  • Сирийские повстанцы под руководством ХТС приближаются к третьему по величине городу Хомс.
  • Битва за Хомс имеет стратегическое значение из-за его расположения и важных территорий в окрестностях.
  • Операция оппозиционных сил приводит к перемещениям населения и изменениям в контроле территорий.

Сирийские повстанцы приближаются к Хомсу

Согласно информации проправительственных СМИ и оппозиционного военного обозревателя, на которые ссылается издание, повстанцы уже заняли города Растан и Талбисе, совершая скорое наступление после захвата Хамы.

Руководство ХТС заявило о намерениях захватить Хомс, а затем дойти до столицы страны, Дамаска, являющейся оплотом президента Башара аль-Асада.

В издании подчеркнули, что Хомс имеет стратегическое значение, поскольку расположен на важном транспортном перекрестке, соединяющем северные районы со средиземноморскими провинциями Латакия и Тартус, где отмечаются большие концентрации сторонников Асада, а также расположены военно-морские и военно-воздушные базы России.

Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, четырехдневное наступление привело к тому, что повстанцы оказались всего в 5 км от Хомса.

Рами Абдулрахман, глава центра, назвал битву за Хомс "матерью всех сражений", подчеркнув ее решающее значение для окончательного разделения властей в Сирии.

Проправительственная радиостанция Sham FM сообщила, что повстанцы беспрепятственно вошли в занятые города. В то же время государственное информационное агентство SANA приводит слова неназванного военного, который отметил, что сирийские и российские военно-воздушные силы атаковали позиции повстанцев в провинции Хама, нанеся им значительные потери.

Согласно сообщению, в результате захвата повстанцами Хамы тысячи жителей Хомса, верных режиму Асада, вынуждены были эвакуироваться в направлении Дамаска и прибрежных районов.

Сирийские повстанцы

Что происходит сейчас в Сирии

В Сирии идет масштабная военная операция оппозиционных сил против правительственных войск. Сирийская оппозиция начала активное наступление утром 27 ноября и после двух дней столкновений взяла под контроль 56 населенных пунктов в провинциях Алеппо и Идлиб и подошла к окрестностям Алеппо.

30 ноября российская авиация впервые с 2016 года нанесла авиаудары по городу Алеппо, в центр которого дошли сирийские повстанцы. В то же время РФ пообещала режиму Асада дополнительную военную помощь.

30 ноября Reuters со ссылкой на военные источники сообщило, что сирийские повстанцы захватили город Мараат аль-Нуман в провинции Идлиб, таким образом взяв под свой контроль всю эту провинцию.

Российские власти решили отправить в отставку командующего группировкой войск в Сирии Сергея Киселя на фоне потерь и роста паники среди российских военных.

5 декабря сирийские повстанцы вошли в ключевой центральный город Хама. Силы режима Асада вышли из города.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сирийские повстанцы заявили о причастности к падению российского Ан-26
Сирийские повстанцы заявили о причастности к падению российского Ан-26
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сирийские повстанцы зашли в город Хама после захвата Алеппо
Сирийские повстанцы зашли в город Хама после захвата Алеппо
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Эрдоган назвал главную цель повстанцев в Сирии
Эрдоган

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?