Сирийские повстанцы зашли в город Хама после захвата Алеппо

Сирийские повстанцы оцепили стратегический город Хама, приблизившись к нему на расстояние 3–4 км с трех направлений. В ответ правительственные силы стягивают войска, пытаясь удержать контроль над городом.

Какая ситуация сейчас в Сирии

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, повстанцы оцепили Хаму с трех сторон и находятся на расстоянии трех-четырех километров от города.

Хама, расположенная в центральной Сирии, является ключевым пунктом обороны режима Башара Асада, поскольку защищает доступ в столицу Дамаска.

Фото — syria.liveuamap.com

Бои вокруг Хами стали результатом стремительного наступления повстанцев, возглавляемых исламистами. Они за короткое время захватили значительные территории, включая второй по величине город Сирии Алеппо. Столкновения у Хамы характеризуются особой ожесточенностью. Поделиться

SOHR, базирующаяся в Великобритании, сообщает, что правительственные войска имеют только один выход в направлении Хомса на юг.

За последние сутки в Хаму и ее окрестности были переброшены "большие военные колонны" — танки, оружие, боеприпасы и солдаты.

В ответ на ухудшение ситуации Башар Асад отдал приказ повысить зарплату кадровым военным на 50% для укрепления обороны.

Иракские военные выдвинулись на помощь войскам Асада в Сирии

Как сообщают источники в силах безопасности Ирака, по меньшей мере 300 боевиков из группировок Бадр и Нуджабаа пересекли границу в ночь на воскресенье по грунтовой дороге, избегая официальных пограничных пунктов.

Это свежее подкрепление, которое следует для помощи нашим товарищам на передовой на севере. Источник также отметил, что боевики переправлялись небольшими группами во избежание авиаударов. Поделиться

Отмечается, что иранские региональные группировки длительное время играли ключевую роль в поддержке сирийского режима, помогая подавлять начавшееся в 2011 году восстание. У этих группировок есть стабильные базы в Сирии.

Сирийская армия способна противостоять повстанцам, но группы сопротивления, поддерживаемые Ираном, окажут необходимую помощь. Иран готов обеспечить любую необходимую поддержку, — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчию.