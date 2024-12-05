Сирийские повстанцы зашли в город Хама после захвата Алеппо

Сирийские повстанцы оцепили стратегический город Хама, приблизившись к нему на расстояние 3–4 км с трех направлений. В ответ правительственные силы стягивают войска, пытаясь удержать контроль над городом.
Главные тезисы
- Сирийские повстанцы зашли в стратегический город Хама после успешного захвата Алеппо, вызывая напряжение в регионе.
- Правительственные силы активно стягивают войска для удержания Хамы под контролем.
- Иран и Ирак оказывают поддержку режиму Башара Асада в обороне Хамы, что усиливает ситуацию в регионе.
- Сирийская армия и российская авиация совершают атаки на контролируемые повстанцами территории, повлекая за собой гуманитарные последствия.
- Бои у Хамы характеризуются ожесточенностью, а столкновения стремительно нарастают, создавая нестабильность в центральной Сирии.
Какая ситуация сейчас в Сирии
Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, повстанцы оцепили Хаму с трех сторон и находятся на расстоянии трех-четырех километров от города.
Хама, расположенная в центральной Сирии, является ключевым пунктом обороны режима Башара Асада, поскольку защищает доступ в столицу Дамаска.
SOHR, базирующаяся в Великобритании, сообщает, что правительственные войска имеют только один выход в направлении Хомса на юг.
За последние сутки в Хаму и ее окрестности были переброшены "большие военные колонны" — танки, оружие, боеприпасы и солдаты.
В ответ на ухудшение ситуации Башар Асад отдал приказ повысить зарплату кадровым военным на 50% для укрепления обороны.
Иракские военные выдвинулись на помощь войскам Асада в Сирии
Как сообщают источники в силах безопасности Ирака, по меньшей мере 300 боевиков из группировок Бадр и Нуджабаа пересекли границу в ночь на воскресенье по грунтовой дороге, избегая официальных пограничных пунктов.
Отмечается, что иранские региональные группировки длительное время играли ключевую роль в поддержке сирийского режима, помогая подавлять начавшееся в 2011 году восстание. У этих группировок есть стабильные базы в Сирии.
Сирийская армия способна противостоять повстанцам, но группы сопротивления, поддерживаемые Ираном, окажут необходимую помощь. Иран готов обеспечить любую необходимую поддержку, — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчию.
По сообщениям местных жителей и спасателей, сирийские правительственные силы и российская авиация ужесточили атаки на контролируемые повстанцами районы. В частности, в результате авиаудара по лагерю для перемещенных лиц погибли по меньшей мере семь человек.
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