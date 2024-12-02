Иран перебрасывает боевиков в Сирию на помощь войскам Асада
Категория
Мир
Дата публикации

Иран перебрасывает боевиков в Сирию на помощь войскам Асада

Иран перебрасывает боевиков в Сирию на помощь войскам Асада
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Источник:  Reuters

Сотни иракских боевиков, поддерживаемых Ираном, ночью пересекли границу с Сирией, чтобы помочь режиму Башара Асада в борьбе против захвативших Алеппо повстанцев. Иран заявил о готовности предоставить Дамаску всю необходимую поддержку.

Главные тезисы

  • Основная цель пересечения границы иракскими боевиками - помощь режиму Башара Асада в борьбе против повстанцев в Сирии.
  • Иранские региональные группировки играют ключевую роль в поддержке сирийского режима и помогают в подавлении восстания с начала 2011 года.
  • Российские войска и дипломаты начали бежать из Сирии из-за обострения ситуации и риска наступления вооруженных.

Иракские военные выдвинулись на помощь войскам Асада в Сирии

Как сообщают источники в силах безопасности Ирака, по меньшей мере 300 боевиков из группировок Бадр и Нуджабаа пересекли границу в ночь на воскресенье по грунтовой дороге, избегая официальных пограничных пунктов.

Это свежее подкрепление, которое следует для помощи нашим товарищам на передовой на севере. Источник также отметил, что боевики переправлялись небольшими группами во избежание авиаударов.

Отмечается, что иранские региональные группировки длительное время играли ключевую роль в поддержке сирийского режима, помогая подавлять начавшееся в 2011 году восстание. Эти группировки имеют стабильные базы в Сирии.

Сирийская армия способна противостоять повстанцам, но группы сопротивления, поддерживаемые Ираном, окажут необходимую помощь. Иран готов обеспечить любую необходимую поддержку, — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчию.

По сообщениям местных жителей и спасателей, сирийские правительственные силы и российская авиация ужесточили атаки на контролируемые повстанцами районы. В частности, в результате авиаудара по лагерю для перемещенных лиц погибли по меньшей мере семь человек.

Российские войска и дипломаты начали бежать из столицы Сирии

Как отметили в ГУР, в городах Хама, Хомс и Сувейда уже прошли первые городские бои.

Российский военный контингент вынужден был покинуть Хаму, эвакуировавшись на базу Хмеймим. Руководитель координационного штаба на базе генерал-полковник Александр Журавлев признал, что ситуация вышла из-под контроля правительственных сил Асада.

В Дамаске начались вооруженные беспорядки, что вынудило русских военных и дипломатов срочно покидать столицу Сирии.

Кроме того, российские войска покинули базу в городе Хан Шейхун, оставив там значительное количество вооружения и техники.

ГУР отмечает, что 1 декабря 2024 года российские самолеты нанесли авиаудары по районам Хан-Шейхуна. Вероятно, целью ударов было уничтожение попавшей в руки оппозиционных сил техники.

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