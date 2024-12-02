Иран перебрасывает боевиков в Сирию на помощь войскам Асада

Сотни иракских боевиков, поддерживаемых Ираном, ночью пересекли границу с Сирией, чтобы помочь режиму Башара Асада в борьбе против захвативших Алеппо повстанцев. Иран заявил о готовности предоставить Дамаску всю необходимую поддержку.
Главные тезисы
- Основная цель пересечения границы иракскими боевиками - помощь режиму Башара Асада в борьбе против повстанцев в Сирии.
- Иранские региональные группировки играют ключевую роль в поддержке сирийского режима и помогают в подавлении восстания с начала 2011 года.
- Российские войска и дипломаты начали бежать из Сирии из-за обострения ситуации и риска наступления вооруженных.
Иракские военные выдвинулись на помощь войскам Асада в Сирии
Как сообщают источники в силах безопасности Ирака, по меньшей мере 300 боевиков из группировок Бадр и Нуджабаа пересекли границу в ночь на воскресенье по грунтовой дороге, избегая официальных пограничных пунктов.
Отмечается, что иранские региональные группировки длительное время играли ключевую роль в поддержке сирийского режима, помогая подавлять начавшееся в 2011 году восстание. Эти группировки имеют стабильные базы в Сирии.
По сообщениям местных жителей и спасателей, сирийские правительственные силы и российская авиация ужесточили атаки на контролируемые повстанцами районы. В частности, в результате авиаудара по лагерю для перемещенных лиц погибли по меньшей мере семь человек.
Российские войска и дипломаты начали бежать из столицы Сирии
Как отметили в ГУР, в городах Хама, Хомс и Сувейда уже прошли первые городские бои.
В Дамаске начались вооруженные беспорядки, что вынудило русских военных и дипломатов срочно покидать столицу Сирии.
Кроме того, российские войска покинули базу в городе Хан Шейхун, оставив там значительное количество вооружения и техники.
ГУР отмечает, что 1 декабря 2024 года российские самолеты нанесли авиаудары по районам Хан-Шейхуна. Вероятно, целью ударов было уничтожение попавшей в руки оппозиционных сил техники.
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