1 декабря российские и сирийские бомбардировщики усилили атаки на северо-западе Сирии, пытаясь выбить оттуда повстанцев. Однако жертвами россиянам и войсками Асада довольно часто становятся гражданские.

Что происходит в Сирии

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, российские и сирийские самолеты нанесли удар по удерживаемому повстанцами городу Идлиб на севере Сирии 1 декабря.

По словам местных, один из ударов пришелся на многолюдный жилой район в центре Идлиба, крупнейшего города в повстанческом анклаве вблизи турецкой границы.

Там около четырех миллионов человек живут в импровизированных палатках и жилых домах.

Согласно последним данным, по меньшей мере 7 человек погибли и десятки получили ранения.

Несмотря на это, сирийская армия и солдаты РФ продолжают лгать, что они атакуют исключительно укрытие повстанческих групп и отрицают нападения на гражданское население.

Режим диктатора Башара Асада также заявил, что его войска отразили несколько городов, захваченных повстанцами в последние дни.

Как Асад комментирует восстание в Сирии

Команда так называемого президента Сирии сообщила, что Башар Асад провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

В центре их переговоров были события последних дней.

Сирия продолжает защищать свою стабильность и территориальную целостность от всех террористов и их сторонников и способна с помощью своих союзников и друзей победить и уничтожить их, независимо от того, насколько серьезны их террористические атаки, — утверждает пресс-служба сирийского диктатора. Поделиться

Также указано, что Башар Асад провел разговор с руководителем самопровозглашенной Абхазии Бадрой Гунбой.