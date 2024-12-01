Российская авиация атакует мирное население в Сирии — есть погибшие
Категория
Мир
Дата публикации

Российская авиация атакует мирное население в Сирии — есть погибшие

авиация РФ
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Источник:  Reuters

1 декабря российские и сирийские бомбардировщики усилили атаки на северо-западе Сирии, пытаясь выбить оттуда повстанцев. Однако жертвами россиянам и войсками Асада довольно часто становятся гражданские.

Главные тезисы

  • В результате удара по городу Идлиб погибли по меньшей мере 7 человек, десятки получили ранения.
  • Сирийская армия и войска РФ отрицают атаки на гражданское население.
  • Президент Сирии Башар Асад до сих пор уверен в своей победе на фоне восстания.

Что происходит в Сирии

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, российские и сирийские самолеты нанесли удар по удерживаемому повстанцами городу Идлиб на севере Сирии 1 декабря.

По словам местных, один из ударов пришелся на многолюдный жилой район в центре Идлиба, крупнейшего города в повстанческом анклаве вблизи турецкой границы.

Там около четырех миллионов человек живут в импровизированных палатках и жилых домах.

Согласно последним данным, по меньшей мере 7 человек погибли и десятки получили ранения.

Несмотря на это, сирийская армия и солдаты РФ продолжают лгать, что они атакуют исключительно укрытие повстанческих групп и отрицают нападения на гражданское население.

Режим диктатора Башара Асада также заявил, что его войска отразили несколько городов, захваченных повстанцами в последние дни.

Как Асад комментирует восстание в Сирии

Команда так называемого президента Сирии сообщила, что Башар Асад провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

В центре их переговоров были события последних дней.

Сирия продолжает защищать свою стабильность и территориальную целостность от всех террористов и их сторонников и способна с помощью своих союзников и друзей победить и уничтожить их, независимо от того, насколько серьезны их террористические атаки, — утверждает пресс-служба сирийского диктатора.

Также указано, что Башар Асад провел разговор с руководителем самопровозглашенной Абхазии Бадрой Гунбой.

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