Российская авиация атакует мирное население в Сирии — есть погибшие

1 декабря российские и сирийские бомбардировщики усилили атаки на северо-западе Сирии, пытаясь выбить оттуда повстанцев. Однако жертвами россиянам и войсками Асада довольно часто становятся гражданские.
Главные тезисы
- В результате удара по городу Идлиб погибли по меньшей мере 7 человек, десятки получили ранения.
- Сирийская армия и войска РФ отрицают атаки на гражданское население.
- Президент Сирии Башар Асад до сих пор уверен в своей победе на фоне восстания.
Что происходит в Сирии
Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, российские и сирийские самолеты нанесли удар по удерживаемому повстанцами городу Идлиб на севере Сирии 1 декабря.
По словам местных, один из ударов пришелся на многолюдный жилой район в центре Идлиба, крупнейшего города в повстанческом анклаве вблизи турецкой границы.
Там около четырех миллионов человек живут в импровизированных палатках и жилых домах.
Согласно последним данным, по меньшей мере 7 человек погибли и десятки получили ранения.
Несмотря на это, сирийская армия и солдаты РФ продолжают лгать, что они атакуют исключительно укрытие повстанческих групп и отрицают нападения на гражданское население.
Режим диктатора Башара Асада также заявил, что его войска отразили несколько городов, захваченных повстанцами в последние дни.
Как Асад комментирует восстание в Сирии
Команда так называемого президента Сирии сообщила, что Башар Асад провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.
В центре их переговоров были события последних дней.
Также указано, что Башар Асад провел разговор с руководителем самопровозглашенной Абхазии Бадрой Гунбой.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-