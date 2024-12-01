Російська авіація атакує мирне населення у Сирії — є загиблі

1 грудня російські та сирійські бомбардувальники посилили атаки на північному заходу Сирії, намагаючись вибити звідти повстанців. Однак жертвами росіян та військ Асада доволі часто стають цивільні.
Головні тези:
- В результаті удару по місту Ідліб загинули щонайменше 7 людей, десятки отримали поранення.
- Сирійська армія та війська РФ заперечують атаки на цивільне населення.
- Президент Сирії Башар Асад досі впевнений у своїй “перемозі” на тлі повстання.
Що відбувається в Сирії
Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, російські та сирійські літаки завдали удару по утримуваному повстанцями місту Ідліб на півночі Сирії 1 грудня.
За словами місцевих, один з ударів припав на багатолюдний житловий район у центрі Ідлібу, найбільшого міста в повстанському анклаві поблизу турецького кордону.
Саме там близько чотирьох мільйонів людей живуть в імпровізованих наметах і житлових будинках.
Згідно з останніми даними, щонайменше 7 людей загинули і десятки отримали поранення.
Попри це, сирійська армія та солдати РФ продовжують брехати, що вони атакують винятково укриття повстанських груп і заперечують напади на цивільне населення.
Режим диктатора Башара Асада також заявив, що його війська відбили кілька міст, які були захоплені повстанцями останніми днями.
Як Асад коментує повстання в Сирії
Команда так званого президента Сирії повідомила, що Башар Асад провів телефонну розмову з президентом ОАЕ Мохаммедом бін Заїдом Аль Нахайяном.
У центрі їхніх переговорів були події останніх днів.
Також вказано, що Башар Асад провів розмову з керівником самопроголошеної Абхазії Бадрою Гунбою.
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