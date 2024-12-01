Російська авіація атакує мирне населення у Сирії — є загиблі
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Російська авіація атакує мирне населення у Сирії — є загиблі

авіація РФ
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Джерело:  Reuters

1 грудня російські та сирійські бомбардувальники посилили атаки на північному заходу Сирії, намагаючись вибити звідти повстанців. Однак жертвами росіян та військ Асада доволі часто стають цивільні.

Головні тези:

  • В результаті удару по місту Ідліб загинули щонайменше 7 людей, десятки отримали поранення.
  • Сирійська армія та війська РФ заперечують атаки на цивільне населення.
  • Президент Сирії Башар Асад досі впевнений у своїй “перемозі” на тлі повстання.

Що відбувається в Сирії

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, російські та сирійські літаки завдали удару по утримуваному повстанцями місту Ідліб на півночі Сирії 1 грудня.

За словами місцевих, один з ударів припав на багатолюдний житловий район у центрі Ідлібу, найбільшого міста в повстанському анклаві поблизу турецького кордону.

Саме там близько чотирьох мільйонів людей живуть в імпровізованих наметах і житлових будинках.

Згідно з останніми даними, щонайменше 7 людей загинули і десятки отримали поранення.

Попри це, сирійська армія та солдати РФ продовжують брехати, що вони атакують винятково укриття повстанських груп і заперечують напади на цивільне населення.

Режим диктатора Башара Асада також заявив, що його війська відбили кілька міст, які були захоплені повстанцями останніми днями.

Як Асад коментує повстання в Сирії

Команда так званого президента Сирії повідомила, що Башар Асад провів телефонну розмову з президентом ОАЕ Мохаммедом бін Заїдом Аль Нахайяном.

У центрі їхніх переговорів були події останніх днів.

Сирія продовжує захищати свою стабільність і територіальну цілісність від усіх терористів і їхніх прихильників і здатна за допомогою своїх союзників і друзів перемогти і знищити їх, незалежно від того, наскільки серйозними є їхні терористичні атаки, — стверджує пресслужба сирійського диктатора.

Також вказано, що Башар Асад провів розмову з керівником самопроголошеної Абхазії Бадрою Гунбою.

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