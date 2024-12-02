Российские войска и дипломаты начали бежать из столицы Сирии

Ситуация для войск РФ в Сирии стремительно обостряется. Оппозиционные силы, противостоящие поддерживаемому Кремлем режиму Башара Асада, активно продвигаются на юг страны.
Главные тезисы
- Оппозиционные силы активно продвигаются на юг Сирии, вынуждая российские войска и дипломатов покидать столицу.
- Генерал Сергей Кисель уволен из-за провальных действий на Украине, а новым командующим стал генерал Александр Чайко.
- Российские войска покидают базу в Хан Шейхун, оставляя значительное количество вооружения. Российские самолеты наносят авиаудары по районам с оппозиционными силами.
- Кремль отправляет в отставку генерала Киселя из-за потерь и панических настроений российских военных в Сирии.
- Украинская разведка отмечает прибытие командующего ВМФ России в Тартус, а российские войска поносят значительные потери от протурецких сил.
Россияне начали активно бежать из столицы Сирии
Как отмечает разведка, в городах Хама, Хомс и Сувейда уже прошли первые городские бои.
В Дамаске начались вооруженные беспорядки, что вынудило русских военных и дипломатов срочно покидать столицу Сирии.
Кроме того, российские войска покинули базу в городе Хан Шейхун, оставив там значительное количество вооружения и техники.
ГУР отмечает, что 1 декабря 2024 года российские самолеты нанесли авиаудары по районам Хан-Шейхуна. Вероятно, целью ударов было уничтожение попавшей в руки оппозиционных сил техники.
Россия несет значительные потери во время боев в Сирии
Как сообщили в ГУР, из-за значительных потерь и панических настроений среди российских военных в Сирии Кремль отправил в отставку генерала Сергея Киселя, возглавлявшего группировку российских сил в стране.
Сергей Кисель ранее стал известен из-за провальных действий во время полномасштабного вторжения России в Украину, что привело к его освобождению от должности. После этого он был направлен в Сирию.
Новым командующим российскими войсками в Сирии назначен генерал Александр Чайко, который уже занимал этот пост в 2017–2019 годах.
Украинская разведка также сообщает о прибытии в военно-морскую базу в городе Тартус командующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева.
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