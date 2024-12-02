Российские войска и дипломаты начали бежать из столицы Сирии
Категория
Мир
Дата публикации

Российские войска и дипломаты начали бежать из столицы Сирии

ГУР
Российские войска и дипломаты начали бежать из столицы Сирии
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Ситуация для войск РФ в Сирии стремительно обостряется. Оппозиционные силы, противостоящие поддерживаемому Кремлем режиму Башара Асада, активно продвигаются на юг страны.

Главные тезисы

  • Оппозиционные силы активно продвигаются на юг Сирии, вынуждая российские войска и дипломатов покидать столицу.
  • Генерал Сергей Кисель уволен из-за провальных действий на Украине, а новым командующим стал генерал Александр Чайко.
  • Российские войска покидают базу в Хан Шейхун, оставляя значительное количество вооружения. Российские самолеты наносят авиаудары по районам с оппозиционными силами.
  • Кремль отправляет в отставку генерала Киселя из-за потерь и панических настроений российских военных в Сирии.
  • Украинская разведка отмечает прибытие командующего ВМФ России в Тартус, а российские войска поносят значительные потери от протурецких сил.

Россияне начали активно бежать из столицы Сирии

Как отмечает разведка, в городах Хама, Хомс и Сувейда уже прошли первые городские бои.

Российский военный контингент вынужден был покинуть Хаму, эвакуировавшись на базу Хмеймим. Руководитель координационного штаба на базе генерал-полковник Александр Журавлев признал, что ситуация вышла из-под контроля правительственных сил Асада.

В Дамаске начались вооруженные беспорядки, что вынудило русских военных и дипломатов срочно покидать столицу Сирии.

Кроме того, российские войска покинули базу в городе Хан Шейхун, оставив там значительное количество вооружения и техники.

ГУР отмечает, что 1 декабря 2024 года российские самолеты нанесли авиаудары по районам Хан-Шейхуна. Вероятно, целью ударов было уничтожение попавшей в руки оппозиционных сил техники.

Россия несет значительные потери во время боев в Сирии

Как сообщили в ГУР, из-за значительных потерь и панических настроений среди российских военных в Сирии Кремль отправил в отставку генерала Сергея Киселя, возглавлявшего группировку российских сил в стране.

Сергей Кисель ранее стал известен из-за провальных действий во время полномасштабного вторжения России в Украину, что привело к его освобождению от должности. После этого он был направлен в Сирию.

Новым командующим российскими войсками в Сирии назначен генерал Александр Чайко, который уже занимал этот пост в 2017–2019 годах.

Украинская разведка также сообщает о прибытии в военно-морскую базу в городе Тартус командующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева.

В течение трех суток успешного наступления протурецких сил российские войска понесли значительные потери, а некоторые подразделения оказались в окружении. Сотни российских военных считаются пропавшими без вести, отмечает ГУР.

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