30 ноября официально стало известно, что Сирийская вооруженная оппозиция освободила Алеппо - один из самых больших городов страны. На этом фоне в российском информационном пространстве уже раздаются обвинения и панические заявления.

Что происходит в Сирии

Что важно понимать, Алеппо — второй по численности город страны, также миллионник.

Он перешел в руки Сирийской вооруженной оппозиции уже через три дня после начала наступательной операции.

Всего лишь за двое суток участники восстания смогли преодолеть около 25 км территории с шириной фронта 20 км и выйти на западные окраины Алеппо.

Фото: открытые источники

29 ноября группы повстанцев, которые после обеда вошли в районы центральной части города где-то до двух часов ночи отчитывались о полном контроле. Сопротивления не было.

Диктаторский режим Башара Асада, союзника Владимира Путина, не был готов к такому развитию событий, поэтому был вынужден бежать. Войска Асада отошли к городу аль-Сафира, к юго-востоку от столицы провинции.

Примечательным моментом взятия под контроль Алеппо повстанцами явилась реакция местных жителей. Радость или спокойное отношение и отсутствие панической реакции на фоне значительных передвижений военных свидетельствует, что горожане воспринимают повстанцев как минимум нейтрально, если не как освободителей. Поделиться

Как в России комментируют события в Сирии

В стране-агрессорке РФ сразу началась паника после того, как в Сирии снова вспыхнуло восстание после 4 лет относительного затишья.

Что важно понимать, фактически начался новый этап гражданской войны.

На такое неожиданное развитие событий одним из первых отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, однако его заявление было сдержанным.

Конечно, это посягательство на суверенитет Сирии в этом регионе, — солгал представитель Путина. Поделиться

Он также добавил, что официальная Москва выступает за то, чтобы "власти Сирии быстрее навели порядок" в регионе.

Однако в соцсетях российские военные блогеры не сдерживают эмоций. Они жалуются из-за потери Алеппо, а также называют это "позорной сдачей" города.