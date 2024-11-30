Це ганебно. Росіяни панікують через втрату Алеппо в Сирії

30 листопада офіційно стало відомо, що Сирійська озброєна опозиція звільнила Алеппо ― одне з найбільших міст країни. На цьому тлі у російському інформаційно просторі уже лунають звинувачення та панічні заяви.

Що відбувається в Сирії

Що важливо розуміти, Алеппо — друге за численністю місто країни, яке також є мільйонником.

Вона перейшло до рук Сирійської озброєної опозиції уже через три дні після початку наступальної операції.

Лише протягом двох діб учасники повстання змогли подолати близько 25 км території з шириною фронту 20 км і вийти на західні околиці Алеппо.

Фото: відкриті джерела

29 листопада групи повстанців, які після обіду увійшли в райони центральної частини міста десь до другої години ночі звітували про повний контроль. Спротиву не було.

Диктаторський режим Башара Асада, який є союзником Володимира Путіна, не був готовий до такого розвитку подій, тому був змушений тікати. Війська Асада відійшли до міста аль-Сафіра, що на південний сіх від столиці провінції.

Примітним моментом взяття під контроль Алеппо повстанцями стала реакція місцевих жителів. Радість або спокійне ставлення і відсутність панічної реакції на тлі значних пересувань військових свідчить, що містяни сприймають повстанців як мінімум нейтрально, якщо не як визволителів. Поширити

Як у Росії коментують події в Сирії

У країні-агресорці РФ одразу почалася паніка після того, як у Сирій знову спалахнуло повстання після 4 років відносного затишшя.

Що важливо розуміти, фактично почався новий етап громадянської війни.

На такий неочікуваний розвиток подій одним з перших відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков, однак його заява була стриманою та загально.

Звичайно, це зазіхання на суверенітет Сирії в цьому регіоні, — збрехав представник Путіна. Поширити

Він також додав, що офіційна Москва виступає за те, щоб “влада Сирії швидше навела лад” у регіоні.

Однак у соцмережах російські воєнні блогери не стримують емоцій. Вони бідкаються через втрату Алеппо, а також називають це “ганебною здачею” міста.