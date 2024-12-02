Російські війська та дипломати почали тікати зі столиці Сирії

Ситуація для військ РФ у Сирії стрімко загострюється. Опозиційні сили, які протистоять підтримуваному Кремлем режиму Башара Асада, активно просуваються на південь країни.
Головні тези:
- Опозиційні сили активно просуваються на південь Сирії, викликаючи тікання росіян зі столиці
- Російські війська та дипломати терміново залишають Дамаск через збройні заворушення
- Українська розвідка повідомляє про значні втрати російських військ у Сирії
- Генерал Сергій Кісель звільнений з посади у зв'язку з провальними діями в Україні, новим командувачем став генерал Олександр Чайка
- Спостереження української розвідки за переміщенням командувача ВМФ Росії до міста Тартус
Росіяни почали активно тікати зі столиці Сирії
Як зазначає розвідка, у містах Хама, Хомс і Сувейда вже відбулися перші міські бої.
У Дамаску почалися збройні заворушення, що змусило російських військових і дипломатів терміново залишати столицю Сирії.
Крім того, російські війська залишили базу в місті Хан-Шейхун, залишивши там значну кількість озброєння та техніки.
ГУР зазначає, що 1 грудня 2024 року російські літаки завдали авіаударів по районах Хан-Шейхуна. Ймовірно, метою ударів було знищення техніки, яка потрапила до рук опозиційних сил.
Росія зазнає значних втрат під час боїв у Сирії
Як повідомили в ГУР, через значні втрати та панічні настрої серед російських військових у Сирії Кремль відправив у відставку генерала Сергія Кіселя, який очолював угруповання російських сил у країні.
Сергій Кісель раніше став відомим через провальні дії під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що призвело до його звільнення з посади. Після цього він був направлений до Сирії.
Новим командувачем російських військ у Сирії призначено генерала Олександра Чайка, який уже обіймав цю посаду у 2017–2019 роках.
Українська розвідка також повідомляє про прибуття до військово-морської бази в місті Тартус командувача ВМФ Росії адмірала Олександра Моісеєва.
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