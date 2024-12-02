Російські війська та дипломати почали тікати зі столиці Сирії

Ситуація для військ РФ у Сирії стрімко загострюється. Опозиційні сили, які протистоять підтримуваному Кремлем режиму Башара Асада, активно просуваються на південь країни.

Росіяни почали активно тікати зі столиці Сирії

Як зазначає розвідка, у містах Хама, Хомс і Сувейда вже відбулися перші міські бої.

Російський військовий контингент змушений був залишити Хаму, евакуювавшись на базу "Хмеймім". Керівник координаційного штабу на базі, генерал-полковник Олександр Журавльов, визнав, що ситуація вийшла з-під контролю урядових сил Асада. Поширити

У Дамаску почалися збройні заворушення, що змусило російських військових і дипломатів терміново залишати столицю Сирії.

Крім того, російські війська залишили базу в місті Хан-Шейхун, залишивши там значну кількість озброєння та техніки.

ГУР зазначає, що 1 грудня 2024 року російські літаки завдали авіаударів по районах Хан-Шейхуна. Ймовірно, метою ударів було знищення техніки, яка потрапила до рук опозиційних сил.

Росія зазнає значних втрат під час боїв у Сирії

Як повідомили в ГУР, через значні втрати та панічні настрої серед російських військових у Сирії Кремль відправив у відставку генерала Сергія Кіселя, який очолював угруповання російських сил у країні.

Сергій Кісель раніше став відомим через провальні дії під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що призвело до його звільнення з посади. Після цього він був направлений до Сирії.

Новим командувачем російських військ у Сирії призначено генерала Олександра Чайка, який уже обіймав цю посаду у 2017–2019 роках.

Українська розвідка також повідомляє про прибуття до військово-морської бази в місті Тартус командувача ВМФ Росії адмірала Олександра Моісеєва.