Сотні іракських бойовиків, підтримуваних Іраном, уночі перетнули кордон із Сирією, щоб допомогти режиму Башара Асада в боротьбі проти повстанців, які захопили Алеппо. Іран заявив про готовність надати Дамаску всю необхідну підтримку.

Іракські військові висунулися на допомогу військам Асада у Сирії

Як повідомляють джерела у силах безпеки Іраку, щонайменше 300 бойовиків із угруповань Бадр і Нуджабаа перетнули кордон у ніч на неділю ґрунтовою дорогою, уникаючи офіційних прикордонних пунктів.

Це свіже підкріплення, яке прямує для допомоги нашим товаришам на передовій на півночі. Джерело також зазначило, що бойовики переправлялися невеликими групами, щоб уникнути авіаударів. Поширити

Зазначається, що іранські регіональні угруповання тривалий час відігравали ключову роль у підтримці сирійського режиму, допомагаючи придушувати повстання, що почалося у 2011 році. Ці угруповання мають стабільні бази в Сирії.

Сирійська армія здатна протистояти повстанцям, але групи опору, підтримувані Іраном, нададуть необхідну допомогу. Іран готовий забезпечити будь-яку необхідну підтримку, — заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчію Поширити

За повідомленнями місцевих жителів та рятувальників, сирійські урядові сили та російська авіація посилили атаки на контрольовані повстанцями райони. Зокрема, внаслідок авіаудару по табору для переміщених осіб загинули щонайменше семеро людей.

Російські війська та дипломати почали тікати зі столиці Сирії

Як зазначили в ГУР, у містах Хама, Хомс і Сувейда вже відбулися перші міські бої.

Російський військовий контингент змушений був залишити Хаму, евакуювавшись на базу "Хмеймім". Керівник координаційного штабу на базі, генерал-полковник Олександр Журавльов, визнав, що ситуація вийшла з-під контролю урядових сил Асада. Поширити

У Дамаску почалися збройні заворушення, що змусило російських військових і дипломатів терміново залишати столицю Сирії.

Крім того, російські війська залишили базу в місті Хан-Шейхун, залишивши там значну кількість озброєння та техніки.