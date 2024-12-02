Іран перекидає бойовиків до Сирії на допомогу військам Асада
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Іран перекидає бойовиків до Сирії на допомогу військам Асада

Іран перекидає бойовиків до Сирії на допомогу військам Асада
Джерело:  Reuters

Сотні іракських бойовиків, підтримуваних Іраном, уночі перетнули кордон із Сирією, щоб допомогти режиму Башара Асада в боротьбі проти повстанців, які захопили Алеппо. Іран заявив про готовність надати Дамаску всю необхідну підтримку.

Головні тези:

  • Сотні іракських бойовиків, підтримуваних Іраном, перетнули кордон із Сирією для допомоги режиму Башара Асада в боротьбі проти повстанців.
  • Іранські регіональні угруповання відіграють ключову роль у підтримці сирійського режиму та допомагають у придушенні повстання.
  • Російські війська та дипломати залишають Сирію через загострення ситуації та ризик настання збройних заворушень.

Іракські військові висунулися на допомогу військам Асада у Сирії

Як повідомляють джерела у силах безпеки Іраку, щонайменше 300 бойовиків із угруповань Бадр і Нуджабаа перетнули кордон у ніч на неділю ґрунтовою дорогою, уникаючи офіційних прикордонних пунктів.

Це свіже підкріплення, яке прямує для допомоги нашим товаришам на передовій на півночі. Джерело також зазначило, що бойовики переправлялися невеликими групами, щоб уникнути авіаударів.

Зазначається, що іранські регіональні угруповання тривалий час відігравали ключову роль у підтримці сирійського режиму, допомагаючи придушувати повстання, що почалося у 2011 році. Ці угруповання мають стабільні бази в Сирії.

Сирійська армія здатна протистояти повстанцям, але групи опору, підтримувані Іраном, нададуть необхідну допомогу. Іран готовий забезпечити будь-яку необхідну підтримку, — заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчію

За повідомленнями місцевих жителів та рятувальників, сирійські урядові сили та російська авіація посилили атаки на контрольовані повстанцями райони. Зокрема, внаслідок авіаудару по табору для переміщених осіб загинули щонайменше семеро людей.

Російські війська та дипломати почали тікати зі столиці Сирії

Як зазначили в ГУР, у містах Хама, Хомс і Сувейда вже відбулися перші міські бої.

Російський військовий контингент змушений був залишити Хаму, евакуювавшись на базу "Хмеймім". Керівник координаційного штабу на базі, генерал-полковник Олександр Журавльов, визнав, що ситуація вийшла з-під контролю урядових сил Асада.

У Дамаску почалися збройні заворушення, що змусило російських військових і дипломатів терміново залишати столицю Сирії.

Крім того, російські війська залишили базу в місті Хан-Шейхун, залишивши там значну кількість озброєння та техніки.

ГУР зазначає, що 1 грудня 2024 року російські літаки завдали авіаударів по районах Хан-Шейхуна. Ймовірно, метою ударів було знищення техніки, яка потрапила до рук опозиційних сил.

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