Сирійські повстанці зайшли до міста Хама після захоплення Алеппо

Сирійські повстанці оточили стратегічне місто Хама, наблизившись до нього на відстань 3–4 км з трьох напрямків. У відповідь урядові сили стягують війська, намагаючись утримати контроль над містом.

Яка ситуація наразі в Сирії

Як повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини, повстанці оточили Хаму з трьох сторін і перебувають на відстані трьох-чотирьох кілометрів від міста.

Хама, розташована в центральній Сирії, є ключовим пунктом оборони режиму Башара Асада, оскільки захищає доступ до столиці — Дамаска.

Фото — syria.liveuamap.com

Бої навколо Хами стали результатом стрімкого наступу повстанців, очолюваних ісламістами. Вони за короткий час захопили значні території, включаючи друге за величиною місто Сирії — Алеппо. Зіткнення біля Хами характеризуються особливою запеклістю. Поширити

SOHR, що базується у Великій Британії, повідомляє, що урядові війська мають лише один вихід у напрямку Хомса на південь.

За останню добу до Хами та її околиць були перекинуті "великі військові колони" — танки, зброя, боєприпаси та солдати. Також сили режиму за підтримки російських і іранських офіцерів відбили атаку повстанців на північний захід від міста.

У відповідь на погіршення ситуації Башар Асад наказав підвищити зарплату кадровим військовим на 50% для зміцнення оборони.

Іракські військові висунулися на допомогу військам Асада у Сирії

Як повідомляють джерела у силах безпеки Іраку, щонайменше 300 бойовиків із угруповань Бадр і Нуджабаа перетнули кордон у ніч на неділю ґрунтовою дорогою, уникаючи офіційних прикордонних пунктів.

Це свіже підкріплення, яке прямує для допомоги нашим товаришам на передовій на півночі. Джерело також зазначило, що бойовики переправлялися невеликими групами, щоб уникнути авіаударів. Поширити

Зазначається, що іранські регіональні угруповання тривалий час відігравали ключову роль у підтримці сирійського режиму, допомагаючи придушувати повстання, що почалося у 2011 році. Ці угруповання мають стабільні бази в Сирії.

Сирійська армія здатна протистояти повстанцям, але групи опору, підтримувані Іраном, нададуть необхідну допомогу. Іран готовий забезпечити будь-яку необхідну підтримку, — заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчію