Сирійські повстанці зайшли до міста Хама після захоплення Алеппо

Сирійські повстанці оточили стратегічне місто Хама, наблизившись до нього на відстань 3–4 км з трьох напрямків. У відповідь урядові сили стягують війська, намагаючись утримати контроль над містом.
Головні тези:
- Сирійські повстанці зайшли до міста Хама, викликаючи напруження урядових сил у намаганні зберегти контроль над стратегічним пунктом
- Бої навколо Хами стали результатом стрімкого наступу повстанців, які успішно захопили місто Алеппо, друге за величиною у Сирії
- Урядові війська отримали підтримку від іракських військових, що перетнули кордон для допомоги Асаду в обороні Хами
- Іранські угруповання грають ключову роль у підтримці сирійського режиму і надають допомогу у стримуванні повстанців
- Сирійська армія та російська авіація здійснюють атаки на контрольовані повстанцями території, спричиняючи жертви серед цивільного населення
Яка ситуація наразі в Сирії
Як повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини, повстанці оточили Хаму з трьох сторін і перебувають на відстані трьох-чотирьох кілометрів від міста.
Хама, розташована в центральній Сирії, є ключовим пунктом оборони режиму Башара Асада, оскільки захищає доступ до столиці — Дамаска.
SOHR, що базується у Великій Британії, повідомляє, що урядові війська мають лише один вихід у напрямку Хомса на південь.
За останню добу до Хами та її околиць були перекинуті "великі військові колони" — танки, зброя, боєприпаси та солдати. Також сили режиму за підтримки російських і іранських офіцерів відбили атаку повстанців на північний захід від міста.
У відповідь на погіршення ситуації Башар Асад наказав підвищити зарплату кадровим військовим на 50% для зміцнення оборони.
Іракські військові висунулися на допомогу військам Асада у Сирії
Як повідомляють джерела у силах безпеки Іраку, щонайменше 300 бойовиків із угруповань Бадр і Нуджабаа перетнули кордон у ніч на неділю ґрунтовою дорогою, уникаючи офіційних прикордонних пунктів.
Зазначається, що іранські регіональні угруповання тривалий час відігравали ключову роль у підтримці сирійського режиму, допомагаючи придушувати повстання, що почалося у 2011 році. Ці угруповання мають стабільні бази в Сирії.
Сирійська армія здатна протистояти повстанцям, але групи опору, підтримувані Іраном, нададуть необхідну допомогу. Іран готовий забезпечити будь-яку необхідну підтримку, — заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчію
За повідомленнями місцевих жителів та рятувальників, сирійські урядові сили та російська авіація посилили атаки на контрольовані повстанцями райони. Зокрема, внаслідок авіаудару по табору для переміщених осіб загинули щонайменше семеро людей.
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