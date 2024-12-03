Військам РФ в Сирію додатково відправляють перекладачів та найманців

Особовий склад російської армії в Сирії перебуває в пригніченому стані через успіхи опозиційних сил. Вони зуміли захопити Алеппо, розгорнути бойові дії в районі Хами та просунутися в напрямку Хомса.
Головні тези:
- Українська розвідка підтверджує пригнічений стан російських військ в Сирії через успіхи опозиційних сил.
- Перекладачі відправляються в район Хама для підтримки роботи офіцерів у стабілізації ситуації серед сирійських військових.
- Крім того, планова ротація російських військ у Сирії тимчасово призупинена, а керівництво Кремля рішуче посилює контингент найманцями.
- Російські війська та дипломати почали тікати зі столиці Сирії, збройні заворушення викликали кризову ситуацію.
Російські військові перебувають в хаосі у Сирії
Як зазначає українська розвідка, сирійська урядова армія разом із російськими військовими підрозділами зазнає значних втрат.
Війська змушені покидати свої позиції, залишаючи озброєння та техніку. Відступ має хаотичний характер і свідчить про кризову ситуацію в лавах союзників Башара Асада.
Планова ротація російських військ у Сирії тимчасово призупинена. Натомість керівництво Кремля вирішило посилити контингент найманцями з так званих "приватних військових компаній".
Очікується прибуття бойовиків, ймовірно, із "Африканського корпусу", для підсилення російських і сирійських підрозділів.
Російські війська та дипломати почали тікати зі столиці Сирії
Як зазначили в ГУР, у містах Хама, Хомс і Сувейда вже відбулися перші міські бої.
Російський військовий контингент змушений був залишити Хаму, евакуювавшись на базу "Хмеймім". Керівник координаційного штабу на базі, генерал-полковник Олександр Журавльов, визнав, що ситуація вийшла з-під контролю урядових сил Асада.
Крім того, російські війська залишили базу в місті Хан-Шейхун, залишивши там значну кількість озброєння та техніки.
ГУР зазначає, що 1 грудня 2024 року російські літаки завдали авіаударів по районах Хан-Шейхуна. Ймовірно, метою ударів було знищення техніки, яка потрапила до рук опозиційних сил.
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