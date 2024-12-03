Войскам РФ в Сирию дополнительно отправляют переводчиков и наемников

Личный состав российской армии в Сирии находится в удрученном состоянии из-за успехов оппозиционных сил. Они сумели захватить Алеппо, развернуть боевые действия в районе Хаммы и продвинуться в направлении Хомса.
Главные тезисы
- Украинская разведка указывает на трудности, с которыми сталкиваются российские войска в Сирии после успехов оппозиционных сил.
- Дополнительные переводчики и наемники отправляются для поддержки российских военных, пытающихся стабилизировать ситуацию в стране.
- Российские войска вынуждены отступать из-за хаотической ситуации, оставляя вооружение и технику на месте.
- Плановая ротация российских войск временно приостановлена, а контингент усиливают наемниками из частных военных компаний.
- Российские военные и дипломаты начали эвакуацию из столицы Сирии из-за вооруженных беспорядков, вызвавших кризисную ситуацию
Российские военные находятся в хаосе в Сирии
Как отмечает украинская разведка, сирийская правительственная армия вместе с российскими военными подразделениями несет значительные потери.
Войска вынуждены покидать свои позиции, оставляя вооружение и технику. Отступление носит хаотический характер и свидетельствует о кризисной ситуации в рядах союзников Башара Асада.
Плановая ротация русских войск в Сирии временно приостановлена. А руководство Кремля решило усилить контингент наемниками из так называемых "частных военных компаний".
Ожидается прибытие боевиков, вероятно, из "Африканского корпуса" для усиления российских и сирийских подразделений.
Российские войска и дипломаты начали бежать из столицы Сирии
Как отметили в ГУР, в городах Хама, Хомс и Сувейда уже прошли первые городские бои.
Российский военный контингент вынужден был покинуть Хаму, эвакуировавшись на базу Хмеймим. Руководитель координационного штаба на базе генерал-полковник Александр Журавлев признал, что ситуация вышла из-под контроля правительственных сил Асада.
Кроме того, российские войска покинули базу в городе Хан Шейхун, оставив там значительное количество вооружения и техники.
ГУР отмечает, что 1 декабря 2024 года российские самолеты нанесли авиаудары по районам Хан-Шейхуна. Вероятно, целью ударов было уничтожение попавшей в руки оппозиционных сил техники.
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