Личный состав российской армии в Сирии находится в удрученном состоянии из-за успехов оппозиционных сил. Они сумели захватить Алеппо, развернуть боевые действия в районе Хаммы и продвинуться в направлении Хомса.

Российские военные находятся в хаосе в Сирии

Как отмечает украинская разведка, сирийская правительственная армия вместе с российскими военными подразделениями несет значительные потери.

Войска вынуждены покидать свои позиции, оставляя вооружение и технику. Отступление носит хаотический характер и свидетельствует о кризисной ситуации в рядах союзников Башара Асада.

В район Хамы, где продолжаются интенсивные бои, срочно отправляют арабско-русских переводчиков. Это, вероятно, нужно для поддержки работы офицеров российских вооруженных сил, пытающихся стабилизировать ситуацию среди сирийских военных, сообщают в ГУР. Поделиться

Плановая ротация русских войск в Сирии временно приостановлена. А руководство Кремля решило усилить контингент наемниками из так называемых "частных военных компаний".

Ожидается прибытие боевиков, вероятно, из "Африканского корпуса" для усиления российских и сирийских подразделений.

Российские войска и дипломаты начали бежать из столицы Сирии

Как отметили в ГУР, в городах Хама, Хомс и Сувейда уже прошли первые городские бои.

Российский военный контингент вынужден был покинуть Хаму, эвакуировавшись на базу Хмеймим. Руководитель координационного штаба на базе генерал-полковник Александр Журавлев признал, что ситуация вышла из-под контроля правительственных сил Асада.

В Дамаске начались вооруженные беспорядки, что вынудило русских военных и дипломатов срочно покидать столицу Сирии. Поделиться

Кроме того, российские войска покинули базу в городе Хан Шейхун, оставив там значительное количество вооружения и техники.

ГУР отмечает, что 1 декабря 2024 года российские самолеты нанесли авиаудары по районам Хан-Шейхуна. Вероятно, целью ударов было уничтожение попавшей в руки оппозиционных сил техники.