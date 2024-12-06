Эрдоган назвал главную цель повстанцев в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, реагируя на развитие событий в Сирии, сообщил, что силы оппозиции продолжают свое продвижение и их цель – сирийская столица Дамаск.
Главные тезисы
- Повстанцы в Сирии планируют захватить столицу страны – Дамаск.
- Силами оппозиции были захвачены несколько крупных городов, в том числе Алеппо.
- Российский плацдарм в Сирии уже оказался под угрозой.
Как развиваются события в Сирии
Глава государства официально подтвердил, что уже пытался связаться с сирийским президентом Башаром Асадом, чтобы поговорить о будущем Сирии.
Турецкий лидер также утверждает, что те события, которые сегодня разворачиваются в Сирии, "не то, чего мы хотим".
Что важно понимать, боевые действия в Сирии, где более десятилетия бурлит гражданская война, недавно снова вспыхнули с новой силой впервые за несколько лет.
Что важно знать о событиях в Сирии
Как уже упоминалось ранее, 1 декабря режим сирийского диктатора Башара Асада окончательно потерял контроль над городом Алеппо, вторым по величине в стране. Участники восстания захватили несколько других крупных городов.
На фоне быстрого продвижения повстанцев под угрозой оказался российский плацдарм в восточном Средиземноморском регионе.
Что важно понимать, речь идет о военно-морской базе Тартус и авиабазе Хмеймим. Каждая из них арендована на 49 лет после вмешательства России для сохранения режима Башара Асада.
Официальная Анкара активно поддерживает некоторые повстанческие группировки в Сирии и сохраняет свои силы на севере страны.
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