Эрдоган назвал главную цель повстанцев в Сирии
Категория
Мир
Дата публикации

Эрдоган назвал главную цель повстанцев в Сирии

Эрдоган
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Источник:  Hurriyet

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, реагируя на развитие событий в Сирии, сообщил, что силы оппозиции продолжают свое продвижение и их цель – сирийская столица Дамаск.

Главные тезисы

  • Повстанцы в Сирии планируют захватить столицу страны – Дамаск.
  • Силами оппозиции были захвачены несколько крупных городов, в том числе Алеппо.
  • Российский плацдарм в Сирии уже оказался под угрозой.

Как развиваются события в Сирии

Глава государства официально подтвердил, что уже пытался связаться с сирийским президентом Башаром Асадом, чтобы поговорить о будущем Сирии.

Этот марш оппозиции продолжается. Идлиб, Хама, Хомс и, конечно, цель — Дамаск. Мы обратились к Асаду и сказали: "Давайте вместе определим будущее Сирии". К сожалению, мы не смогли получить положительный ответ на этот вопрос.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции

Турецкий лидер также утверждает, что те события, которые сегодня разворачиваются в Сирии, "не то, чего мы хотим".

К сожалению, регион в беде, — посетовал Реджеп Тайип Эрдоган.

Что важно понимать, боевые действия в Сирии, где более десятилетия бурлит гражданская война, недавно снова вспыхнули с новой силой впервые за несколько лет.

Что важно знать о событиях в Сирии

Как уже упоминалось ранее, 1 декабря режим сирийского диктатора Башара Асада окончательно потерял контроль над городом Алеппо, вторым по величине в стране. Участники восстания захватили несколько других крупных городов.

Падение Алеппо всего за несколько дней перечеркнуло одно из главных достижений России в сирийской войне 2016, когда она помогла армии Асада взять город. Тогда это рассматривалось как переломный момент в войне.

На фоне быстрого продвижения повстанцев под угрозой оказался российский плацдарм в восточном Средиземноморском регионе.

Что важно понимать, речь идет о военно-морской базе Тартус и авиабазе Хмеймим. Каждая из них арендована на 49 лет после вмешательства России для сохранения режима Башара Асада.

Официальная Анкара активно поддерживает некоторые повстанческие группировки в Сирии и сохраняет свои силы на севере страны.

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