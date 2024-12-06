Ердоган назвав головну ціль повстанців у Сирії

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, реагуючи на розвиток подій у Сирії, повідомив, що сили опозиції продовжують своє просування і їхньою ціллю є сирійська столиця Дамаск.
Головні тези:
- Повстанці у Сирії планують захопити столицю країни - Дамаск.
- Силами опозиції було захоплено кілька великих міст, зокрема Алеппо.
- Російський плацдарм у Сирії уже опинився під загрозою.
Як розвиваються події у Сирії
Глава держави офіційно підтвердив, що уже намагався обговорити із сирійським президентом Башаром Асадом майбутнє Сирії.
Турецький лідер також стверджує, що ті події, які сьогодні розгортаються в Сирії, "не є тим, чого ми бажаємо".
Що важливо розуміти, бойові дії в Сирії, де понад десятиліття вирує громадянська війна, нещодавно знову спалахнули з новою силою вперше за кілька років.
Що важливо розуміти про події в Сирії
Як уже згадувалося раніше, 1 грудня режим сирійського диктатора Башара Асада остаточно втратив контроль над містом Алеппо, другим за величиною в країні. Учасники повстання захопили й кілька інших великих міст.
На тлі стрімкого просування повстанців під загрозою опинився російський плацдарм у східному Середземноморському регіоні.
Що важливо розуміти, йдеться про військово-морську базу Тартус і авіабазу Хмеймім. Обидві з них орендовані на 49 років після втручання Росії для збереження режиму Башара Асада.
Офіційна Анкара активно підтримує деякі повстанські угруповання у Сирії та зберігає свої сили на півночі країни.
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