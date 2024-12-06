Ердоган назвав головну ціль повстанців у Сирії

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, реагуючи на розвиток подій у Сирії, повідомив, що сили опозиції продовжують своє просування і їхньою ціллю є сирійська столиця Дамаск.

Як розвиваються події у Сирії

Глава держави офіційно підтвердив, що уже намагався обговорити із сирійським президентом Башаром Асадом майбутнє Сирії.

Цей марш опозиції триває. Ідліб, Хама, Хомс і, звичайно, ціль — Дамаск. Ми звернулися до Асада і сказали: "Давайте разом визначимо майбутнє Сирії". На жаль, ми не змогли отримати позитивної відповіді на це питання. Реджеп Таїп Ердоган Президент Туреччини

Турецький лідер також стверджує, що ті події, які сьогодні розгортаються в Сирії, "не є тим, чого ми бажаємо".

На жаль, регіон в біді, — поскаржився Реджеп Таїп Ердоган. Поширити

Що важливо розуміти, бойові дії в Сирії, де понад десятиліття вирує громадянська війна, нещодавно знову спалахнули з новою силою вперше за кілька років.

Що важливо розуміти про події в Сирії

Як уже згадувалося раніше, 1 грудня режим сирійського диктатора Башара Асада остаточно втратив контроль над містом Алеппо, другим за величиною в країні. Учасники повстання захопили й кілька інших великих міст.

Падіння Алеппо всього за кілька днів перекреслило одне з головних досягнень Росії у сирійській війні 2016 року, коли вона допомогла армії Асада взяти місто. Тоді це розглядалося як переломний момент у війні. Поширити

На тлі стрімкого просування повстанців під загрозою опинився російський плацдарм у східному Середземноморському регіоні.

Що важливо розуміти, йдеться про військово-морську базу Тартус і авіабазу Хмеймім. Обидві з них орендовані на 49 років після втручання Росії для збереження режиму Башара Асада.