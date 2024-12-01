Путін навряд чи зможе посилити військову підтримку Асада — аналітики

РФ заявила про готовність постачати більше зброї режиму Башара Асада. Проте аналітики сумніваються щодо здатності Кремля збільшити військову підтримку сирійської армії.
Головні тези:
- Путін не зможе посилити військову підтримку Асада через війну проти України, які є “пріоритетом для Москви”.
- Російська Федерація вивезла з Сирії ряд військових ресурсів для використання у війні на території України.
- Повстанці звільнили місто Алеппо від впливів режиму Асада, показуючи його вразливість і нездатність до реальної оборони.
- Реакція місцевих жителів Алеппо на визволення міста повстанцями свідчить про підтримку або ігнорування диктаторського режиму Асада.
- Офіційні заяви та телефонні розмови між РФ, Іраном та Туреччиною свідчать про спроби стабілізувати ситуацію в рамках Сирійського мирного процесу.
Чому РФ не зможе надати Асаду більше зброї та солдатів
Як зазначають аналітики ISW, 29 листопада прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дії сирійських опозиційних сил є загрозою суверенітету Сирії, а Росія підтримує прагнення сирійської влади до відновлення "конституційного порядку" в країні.
Наступного дня, 30 листопада, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом.
Того ж дня глава іранського МЗС Аббас Аракчі також провів телефонні перемовини з Лавровим, обговорюючи розвиток подій у Сирії.
Аналітики ISW наголошують, що через війну проти України, яка залишається головним пріоритетом для Москви, Росія навряд чи зможе посилити військову підтримку Сирії.
У 2022 році Росія вивезла із Сирії зенітно-ракетні комплекси С-300 для використання у війні проти України. Того ж року з країни також були виведені російські війська та бойовики ПВК "Вагнера".
Що відбувається в Сирії
30 листопада офіційно стало відомо, що Сирійська озброєна опозиція звільнила Алеппо ― одне з найбільших міст країни. Що важливо розуміти, Алеппо — друге за численністю місто країни, яке також є мільйонником.
Вона перейшло до рук Сирійської озброєної опозиції уже через три дні після початку наступальної операції.
Лише протягом двох діб учасники повстання змогли подолати близько 25 км території з шириною фронту 20 км і вийти на західні околиці Алеппо.
29 листопада групи повстанців, які після обіду увійшли в райони центральної частини міста десь до другої години ночі звітували про повний контроль. Спротиву не було.
Диктаторський режим Башара Асада, який є союзником Володимира Путіна, не був готовий до такого розвитку подій, тому був змушений тікати. Війська Асада відійшли до міста аль-Сафіра, що на південний сіх від столиці провінції.
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