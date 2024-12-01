Путін навряд чи зможе посилити військову підтримку Асада — аналітики
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Путін навряд чи зможе посилити військову підтримку Асада — аналітики

Путін навряд чи зможе посилити військову підтримку Асада — аналітики
Джерело:  ISW

РФ заявила про готовність постачати більше зброї режиму Башара Асада. Проте аналітики сумніваються щодо здатності Кремля збільшити військову підтримку сирійської армії.

Головні тези:

  • Путін не зможе посилити військову підтримку Асада через війну проти України, які є “пріоритетом для Москви”.
  • Російська Федерація вивезла з Сирії ряд військових ресурсів для використання у війні на території України.
  • Повстанці звільнили місто Алеппо від впливів режиму Асада, показуючи його вразливість і нездатність до реальної оборони.
  • Реакція місцевих жителів Алеппо на визволення міста повстанцями свідчить про підтримку або ігнорування диктаторського режиму Асада.
  • Офіційні заяви та телефонні розмови між РФ, Іраном та Туреччиною свідчать про спроби стабілізувати ситуацію в рамках Сирійського мирного процесу.

Чому РФ не зможе надати Асаду більше зброї та солдатів

Як зазначають аналітики ISW, 29 листопада прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дії сирійських опозиційних сил є загрозою суверенітету Сирії, а Росія підтримує прагнення сирійської влади до відновлення "конституційного порядку" в країні.

Наступного дня, 30 листопада, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом.

Вони висловили серйозну стурбованість ситуацією в сирійських провінціях Алеппо та Ідліб, назвавши її небезпечною. Міністри домовилися координувати зусилля для стабілізації ситуації в рамках Сирійського мирного процесу, розпочатого Росією, Туреччиною та Іраном у грудні 2016 року.

Того ж дня глава іранського МЗС Аббас Аракчі також провів телефонні перемовини з Лавровим, обговорюючи розвиток подій у Сирії.

Аналітики ISW наголошують, що через війну проти України, яка залишається головним пріоритетом для Москви, Росія навряд чи зможе посилити військову підтримку Сирії.

Незрозуміло, чи здатен Кремль мобілізувати додаткові ресурси для підтримки режиму Башара Асада, враховуючи високе навантаження на російські сили через операції в Україні, які є головним напрямом для Кремля, — зазначається у звіті.

У 2022 році Росія вивезла із Сирії зенітно-ракетні комплекси С-300 для використання у війні проти України. Того ж року з країни також були виведені російські війська та бойовики ПВК "Вагнера".

Що відбувається в Сирії

30 листопада офіційно стало відомо, що Сирійська озброєна опозиція звільнила Алеппо ― одне з найбільших міст країни. Що важливо розуміти, Алеппо — друге за численністю місто країни, яке також є мільйонником.

Вона перейшло до рук Сирійської озброєної опозиції уже через три дні після початку наступальної операції.

Лише протягом двох діб учасники повстання змогли подолати близько 25 км території з шириною фронту 20 км і вийти на західні околиці Алеппо.

29 листопада групи повстанців, які після обіду увійшли в райони центральної частини міста десь до другої години ночі звітували про повний контроль. Спротиву не було.

Диктаторський режим Башара Асада, який є союзником Володимира Путіна, не був готовий до такого розвитку подій, тому був змушений тікати. Війська Асада відійшли до міста аль-Сафіра, що на південний сіх від столиці провінції.

Примітним моментом взяття під контроль Алеппо повстанцями стала реакція місцевих жителів. Радість або спокійне ставлення і відсутність панічної реакції на тлі значних пересувань військових свідчить, що містяни сприймають повстанців як мінімум нейтрально, якщо не як визволителів.

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