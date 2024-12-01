Путін навряд чи зможе посилити військову підтримку Асада — аналітики

Чому РФ не зможе надати Асаду більше зброї та солдатів

Як зазначають аналітики ISW, 29 листопада прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що дії сирійських опозиційних сил є загрозою суверенітету Сирії, а Росія підтримує прагнення сирійської влади до відновлення "конституційного порядку" в країні.

Наступного дня, 30 листопада, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом.

Вони висловили серйозну стурбованість ситуацією в сирійських провінціях Алеппо та Ідліб, назвавши її небезпечною. Міністри домовилися координувати зусилля для стабілізації ситуації в рамках Сирійського мирного процесу, розпочатого Росією, Туреччиною та Іраном у грудні 2016 року. Поширити

Того ж дня глава іранського МЗС Аббас Аракчі також провів телефонні перемовини з Лавровим, обговорюючи розвиток подій у Сирії.

Аналітики ISW наголошують, що через війну проти України, яка залишається головним пріоритетом для Москви, Росія навряд чи зможе посилити військову підтримку Сирії.

Незрозуміло, чи здатен Кремль мобілізувати додаткові ресурси для підтримки режиму Башара Асада, враховуючи високе навантаження на російські сили через операції в Україні, які є головним напрямом для Кремля, — зазначається у звіті. Поширити

У 2022 році Росія вивезла із Сирії зенітно-ракетні комплекси С-300 для використання у війні проти України. Того ж року з країни також були виведені російські війська та бойовики ПВК "Вагнера".

Що відбувається в Сирії

30 листопада офіційно стало відомо, що Сирійська озброєна опозиція звільнила Алеппо ― одне з найбільших міст країни. Що важливо розуміти, Алеппо — друге за численністю місто країни, яке також є мільйонником.

Вона перейшло до рук Сирійської озброєної опозиції уже через три дні після початку наступальної операції.

Лише протягом двох діб учасники повстання змогли подолати близько 25 км території з шириною фронту 20 км і вийти на західні околиці Алеппо.

29 листопада групи повстанців, які після обіду увійшли в райони центральної частини міста десь до другої години ночі звітували про повний контроль. Спротиву не було.

Диктаторський режим Башара Асада, який є союзником Володимира Путіна, не був готовий до такого розвитку подій, тому був змушений тікати. Війська Асада відійшли до міста аль-Сафіра, що на південний сіх від столиці провінції.