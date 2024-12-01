Путин вряд ли сможет усилить военную поддержку Асада — аналитики

РФ заявила о готовности поставлять больше оружия режиму Башара Асада. Однако аналитики сомневаются в способности Кремля увеличить военную поддержку сирийской армии.

Почему РФ не сможет предоставить Асаду больше оружия и солдат

Как отмечают аналитики ISW, 29 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия сирийских оппозиционных сил являются угрозой суверенитету Сирии, а Россия поддерживает стремление сирийских властей к возобновлению "конституционного порядка" в стране.

На следующий день 30 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Они выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, назвав ее опасной. Министры договорились координировать усилия по стабилизации ситуации в рамках Сирийского мирного процесса, начатого Россией, Турцией и Ираном в декабре 2016 года. Поделиться

В тот же день глава иранского МИДа Аббас Аракчи также провел телефонные переговоры с Лавровым, обсуждая развитие событий в Сирии.

Аналитики ISW отмечают, что из-за войны против Украины, остающейся главным приоритетом для Москвы, Россия вряд ли сможет усилить военную поддержку Сирии.

Непонятно, способен ли Кремль мобилизовать дополнительные ресурсы для поддержки режима Башара Асада, учитывая высокую нагрузку на российские силы из-за операций в Украине, являющихся главным направлением для Кремля, — отмечается в отчете. Поделиться

В 2022 году Россия вывезла из Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 для использования в войне против Украины. В том же году из страны были выведены российские войска и боевики ППК "Вагнера".

Что происходит в Сирии

30 ноября официально стало известно, что Сирийская вооруженная оппозиция уволила Алеппо — один из крупнейших городов страны. Что важно понимать, Алеппо — второй по численности город страны, также миллионник.

Она перешла в руки Сирийской вооруженной оппозиции уже через три дня после начала наступательной операции.

Только за двое суток участники восстания смогли преодолеть около 25 км территории с шириной фронта 20 км и выйти на западные окраины Алеппо.

29 ноября группы повстанцев, которые после обеда вошли в районы центральной части города где-то до двух часов ночи отчитывались о полном контроле. Сопротивления не было.

Диктаторский режим Башара Асада, являющегося союзником Владимира Путина, не был готов к такому развитию событий, поэтому был вынужден бежать. Войска Асада отошли к городу аль-Сафира, к юго-востоку от столицы провинции.