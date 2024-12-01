Путин вряд ли сможет усилить военную поддержку Асада — аналитики

РФ заявила о готовности поставлять больше оружия режиму Башара Асада. Однако аналитики сомневаются в способности Кремля увеличить военную поддержку сирийской армии.
Главные тезисы
- Россия не сможет усилить военную поддержку Асада из-за приоритета войны против Украины.
- Освобождение Алеппо от контроля режима Асада демонстрирует его уязвимость и неэффективность обороны.
- Реакция местных жителей на события в Алеппо указывает на нейтральное или поддерживающее отношение к повстанцам.
- Официальные заявления и переговоры между Россией, Ираном и Турцией касательно стабилизации ситуации в Сирии.
- Аналитики сомневаются в способности Кремля мобилизовать дополнительные ресурсы для усиления военной помощи Асаду.
Почему РФ не сможет предоставить Асаду больше оружия и солдат
Как отмечают аналитики ISW, 29 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия сирийских оппозиционных сил являются угрозой суверенитету Сирии, а Россия поддерживает стремление сирийских властей к возобновлению "конституционного порядка" в стране.
На следующий день 30 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
В тот же день глава иранского МИДа Аббас Аракчи также провел телефонные переговоры с Лавровым, обсуждая развитие событий в Сирии.
Аналитики ISW отмечают, что из-за войны против Украины, остающейся главным приоритетом для Москвы, Россия вряд ли сможет усилить военную поддержку Сирии.
В 2022 году Россия вывезла из Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 для использования в войне против Украины. В том же году из страны были выведены российские войска и боевики ППК "Вагнера".
Что происходит в Сирии
30 ноября официально стало известно, что Сирийская вооруженная оппозиция уволила Алеппо — один из крупнейших городов страны. Что важно понимать, Алеппо — второй по численности город страны, также миллионник.
Она перешла в руки Сирийской вооруженной оппозиции уже через три дня после начала наступательной операции.
Только за двое суток участники восстания смогли преодолеть около 25 км территории с шириной фронта 20 км и выйти на западные окраины Алеппо.
29 ноября группы повстанцев, которые после обеда вошли в районы центральной части города где-то до двух часов ночи отчитывались о полном контроле. Сопротивления не было.
Диктаторский режим Башара Асада, являющегося союзником Владимира Путина, не был готов к такому развитию событий, поэтому был вынужден бежать. Войска Асада отошли к городу аль-Сафира, к юго-востоку от столицы провинции.
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