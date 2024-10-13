США атаковали лагеря боевиков ИГИЛ в Сирии

Военная авиация США нанесла удары по целям боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии. Операция была направлена на то, чтобы предотвратить экстремистские атаки в регионе и за его пределами.
Главные тезисы
- Военная авиация США нанесла удары по лагерям боевиков ИГИЛ в Сирии для предотвращения экстремистских атак в регионе и за его пределами.
- Целью операции было ослабить способность боевиков ИГИЛ планировать и совершать атаки против США, их союзников и гражданского населения.
- Демократические силы поддерживаемые США и возглавляемые Сирийскими курдами играют важную роль в борьбе с боевиками ИГИЛ на востоке Сирии.
- Иракские военные сообщили об убийстве высокопоставленного командира ИГИЛ, американские силы также принимали участие в этой операции.
- Авиаудары по целям ИГИЛ в Сирии продолжаются, оценка результатов продолжается, при этом подтверждено отсутствие жертв среди гражданского населения.
США ударили по лагерям ИГИЛ в Сирии
Как сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) и ABC News, авиаудары были совершены в пятницу, 11 октября.
CENTCOM не уточнил, в каких именно районах Сирии находились лагеря ИГИЛ, ставшие мишенями ударов.
U.S. Central Command conducts airstrikes against multiple ISIS camps in Syria. pic.twitter.com/i8Nqn1K97p— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 12, 2024
Американские военные заявили, что операция значительно ослабила способность боевиков "планировать, координировать и совершать атаки" против США, их союзников и партнеров, а также против гражданского населения как в регионе, так и за его пределами.
В командовании также отметили, что оценка нанесенных ударов продолжается, и подтвердили отсутствие жертв среди гражданского населения.
Что этому предшествовало
Как отмечают ABC News, около 900 американских военнослужащих развернуты на востоке Сирии вместе с поддерживаемыми США и возглавляемыми Сирийскими курдами демократическими силами, которые играют важную роль в борьбе с боевиками ИГИЛ.
В прошлом месяце иракские военные заявили, что иракские силы и американские войска убили высокопоставленного командира ИГИЛ, разыскиваемого Соединенными Штатами, а также нескольких других известных боевиков.
Центральное командование США 16 июня нанесло авиаудара по Сирии, убив Усаму Джамала Мухаммеда Ибрагима аль-Джанаби, высокопоставленного чиновника и посредника ИГИЛ.
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