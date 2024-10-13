США атаковали лагеря боевиков ИГИЛ в Сирии

Военная авиация США нанесла удары по целям боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии. Операция была направлена на то, чтобы предотвратить экстремистские атаки в регионе и за его пределами.

США ударили по лагерям ИГИЛ в Сирии

Как сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) и ABC News, авиаудары были совершены в пятницу, 11 октября.

CENTCOM не уточнил, в каких именно районах Сирии находились лагеря ИГИЛ, ставшие мишенями ударов.

U.S. Central Command conducts airstrikes against multiple ISIS camps in Syria. pic.twitter.com/i8Nqn1K97p — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 12, 2024

Американские военные заявили, что операция значительно ослабила способность боевиков "планировать, координировать и совершать атаки" против США, их союзников и партнеров, а также против гражданского населения как в регионе, так и за его пределами.

В командовании также отметили, что оценка нанесенных ударов продолжается, и подтвердили отсутствие жертв среди гражданского населения.

Что этому предшествовало

Как отмечают ABC News, около 900 американских военнослужащих развернуты на востоке Сирии вместе с поддерживаемыми США и возглавляемыми Сирийскими курдами демократическими силами, которые играют важную роль в борьбе с боевиками ИГИЛ.

В прошлом месяце иракские военные заявили, что иракские силы и американские войска убили высокопоставленного командира ИГИЛ, разыскиваемого Соединенными Штатами, а также нескольких других известных боевиков.

Центральное командование США 16 июня нанесло авиаудара по Сирии, убив Усаму Джамала Мухаммеда Ибрагима аль-Джанаби, высокопоставленного чиновника и посредника ИГИЛ.