США атаковали лагеря боевиков ИГИЛ в Сирии
Категория
Мир
Дата публикации

США атаковали лагеря боевиков ИГИЛ в Сирии

США атаковали лагеря боевиков ИГИЛ в Сирии
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Источник:  Армия США

Военная авиация США нанесла удары по целям боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии. Операция была направлена на то, чтобы предотвратить экстремистские атаки в регионе и за его пределами.

Главные тезисы

  • Военная авиация США нанесла удары по лагерям боевиков ИГИЛ в Сирии для предотвращения экстремистских атак в регионе и за его пределами.
  • Целью операции было ослабить способность боевиков ИГИЛ планировать и совершать атаки против США, их союзников и гражданского населения.
  • Демократические силы поддерживаемые США и возглавляемые Сирийскими курдами играют важную роль в борьбе с боевиками ИГИЛ на востоке Сирии.
  • Иракские военные сообщили об убийстве высокопоставленного командира ИГИЛ, американские силы также принимали участие в этой операции.
  • Авиаудары по целям ИГИЛ в Сирии продолжаются, оценка результатов продолжается, при этом подтверждено отсутствие жертв среди гражданского населения.

США ударили по лагерям ИГИЛ в Сирии

Как сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) и ABC News, авиаудары были совершены в пятницу, 11 октября.

CENTCOM не уточнил, в каких именно районах Сирии находились лагеря ИГИЛ, ставшие мишенями ударов.

Американские военные заявили, что операция значительно ослабила способность боевиков "планировать, координировать и совершать атаки" против США, их союзников и партнеров, а также против гражданского населения как в регионе, так и за его пределами.

В командовании также отметили, что оценка нанесенных ударов продолжается, и подтвердили отсутствие жертв среди гражданского населения.

Что этому предшествовало

Как отмечают ABC News, около 900 американских военнослужащих развернуты на востоке Сирии вместе с поддерживаемыми США и возглавляемыми Сирийскими курдами демократическими силами, которые играют важную роль в борьбе с боевиками ИГИЛ.

В прошлом месяце иракские военные заявили, что иракские силы и американские войска убили высокопоставленного командира ИГИЛ, разыскиваемого Соединенными Штатами, а также нескольких других известных боевиков.

Центральное командование США 16 июня нанесло авиаудара по Сирии, убив Усаму Джамала Мухаммеда Ибрагима аль-Джанаби, высокопоставленного чиновника и посредника ИГИЛ.

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