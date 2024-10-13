США атакували табори бойовиків ІДІЛ у Сирії

Військова авіація США завдала ударів по цілях бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) у Сирії. Операція була спрямована на те, щоб запобігти екстремістським атакам у регіоні та за його межами.
Головні тези:
- США вдарили по таборах ІДІЛ у Сирії, щоб захистити регіон від терористичних атак.
- Операція США в Сирії суттєво позбавила бойовиків ІДІЛ можливості планувати та виконувати атаки.
- Удари були спрямовані на захист цивільного населення та партнерів США в регіоні.
- Американські військові оперативно реагували на тривожні загрози та максимально зменшили ризики для мирного населення.
- Спільна діяльність з місцевими та союзницькими силами є важливим етапом у протидії тероризму у регіоні.
США ударили по таборах ІДІЛ у Сирії
Як повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) та ABC News, авіаудари були здійснені у п'ятницю, 11 жовтня.
CENTCOM не уточнив, у яких саме районах Сирії знаходилися табори ІДІЛ, що стали мішенями ударів.
U.S. Central Command conducts airstrikes against multiple ISIS camps in Syria. pic.twitter.com/i8Nqn1K97p— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 12, 2024
Американські військові заявили, що операція значно ослабила здатність бойовиків "планувати, координувати та здійснювати атаки" проти США, їх союзників і партнерів, а також проти цивільного населення як у регіоні, так і поза його межами.
У командуванні також зазначили, що оцінка завданих ударів ще триває, і підтвердили відсутність жертв серед цивільного населення.
Що цьому передувало
Як відзначають ABC News, близько 900 американських військовослужбовців розгорнуті на сході Сирії разом з підтримуваними США і очолюваними курдами Сирійськими демократичними силами, які відіграють важливу роль у боротьбі з бойовиками ІДІЛ.
Минулого місяця іракські військові заявили, що іракські сили і американські війська вбили високопоставленого командира ІДІЛ, якого розшукували Сполучені Штати, а також кількох інших відомих бойовиків.
Центральне командування США 16 червня завдало авіаудару по Сирії, убивши Усаму Джамала Мухаммеда Ібрагіма аль-Джанабі, високопоставленого чиновника та посередника ІДІЛ.
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