США атакували табори бойовиків ІДІЛ у Сирії

Військова авіація США завдала ударів по цілях бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) у Сирії. Операція була спрямована на те, щоб запобігти екстремістським атакам у регіоні та за його межами.

США ударили по таборах ІДІЛ у Сирії

Як повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) та ABC News, авіаудари були здійснені у п'ятницю, 11 жовтня.

CENTCOM не уточнив, у яких саме районах Сирії знаходилися табори ІДІЛ, що стали мішенями ударів.

U.S. Central Command conducts airstrikes against multiple ISIS camps in Syria. pic.twitter.com/i8Nqn1K97p — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 12, 2024

Американські військові заявили, що операція значно ослабила здатність бойовиків "планувати, координувати та здійснювати атаки" проти США, їх союзників і партнерів, а також проти цивільного населення як у регіоні, так і поза його межами.

У командуванні також зазначили, що оцінка завданих ударів ще триває, і підтвердили відсутність жертв серед цивільного населення.

Що цьому передувало

Як відзначають ABC News, близько 900 американських військовослужбовців розгорнуті на сході Сирії разом з підтримуваними США і очолюваними курдами Сирійськими демократичними силами, які відіграють важливу роль у боротьбі з бойовиками ІДІЛ.

Минулого місяця іракські військові заявили, що іракські сили і американські війська вбили високопоставленого командира ІДІЛ, якого розшукували Сполучені Штати, а також кількох інших відомих бойовиків.

Центральне командування США 16 червня завдало авіаудару по Сирії, убивши Усаму Джамала Мухаммеда Ібрагіма аль-Джанабі, високопоставленого чиновника та посередника ІДІЛ.