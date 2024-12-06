Сирійський диктатор Асад втратив контроль над ще одним містом

6 грудня підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії і головний пункт перетину кордону з Іраком.
Головні тези:
- Альянс на чолі з сирійськими курдами захопив місто Дейр-ель-Зор.
- Сирійські демократичні сили розширюють свої позиції, наближаючись до міста Хомса на південному заході країни.
- Повстанці, очолювані угрупованням 'Хайят Тахрір аль-Шам', мають намір захопити Хомс та дійти до столиці Сирії, Дамаска.
Диктатор Асад втратив ще одне місто в Сирії
За інформацією двох джерел зі східної Сирії, до обіду 6 грудня альянс, відомий як Сирійські демократичні сили (SDF), взяв під повний контроль місто Дейр-ель-Зор, третє місто, що вийшло з-під контролю президента Башара аль-Асада за тиждень.
Після цього Сирійські демократичні сили просунулись через прикордонний перехід Альбу-Камаль, згідно з повідомленнями двох джерел у сирійській армії.
Глава SDF Мазлум Абді під час пресконференції в місті Хасаке оголосив, що його сили мають "канали зв'язку" з ХТС, зокрема для захисту курдського населення в Алеппо.
Він підкреслив, що SDF не вступали в конфлікт з ХТШ, проте будуть готові захищатися у разі загрози. Абді також повідомив, що його сили підтримують зв'язок як з США, так і з Росією для забезпечення безпеки захоплених територій.
Сирійські повстанці наблизилися до Хомса
Раніше видання Sky News писало, що сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії.
Керівництво ХТС заявило про наміри захопити Хомс, а потім дійти до столиці країни, Дамаска, що є оплотом президента Башара аль-Асада.
Згідно з повідомленням, унаслідок захоплення повстанцями Хами тисячі жителів Хомса, які вірні режиму Асада, змушені були евакуюватися в напрямку Дамаска та прибережних районів.
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