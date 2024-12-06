Сирійський диктатор Асад втратив контроль над ще одним містом

6 грудня підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії і головний пункт перетину кордону з Іраком.

Диктатор Асад втратив ще одне місто в Сирії

За інформацією двох джерел зі східної Сирії, до обіду 6 грудня альянс, відомий як Сирійські демократичні сили (SDF), взяв під повний контроль місто Дейр-ель-Зор, третє місто, що вийшло з-під контролю президента Башара аль-Асада за тиждень.

Як стверджує Омар Абу Лайла, активіст медіаплатформи Deir Ezzor 24, який має джерела в місті, повідомив, що сирійські урядові війська та підтримувані Іраном іракські бойовики вийшли з Дейр-ель-Зора до того, як туди увійшли Демократичні сили Сирії. Поширити

Після цього Сирійські демократичні сили просунулись через прикордонний перехід Альбу-Камаль, згідно з повідомленнями двох джерел у сирійській армії.

Глава SDF Мазлум Абді під час пресконференції в місті Хасаке оголосив, що його сили мають "канали зв'язку" з ХТС, зокрема для захисту курдського населення в Алеппо.

Він підкреслив, що SDF не вступали в конфлікт з ХТШ, проте будуть готові захищатися у разі загрози. Абді також повідомив, що його сили підтримують зв'язок як з США, так і з Росією для забезпечення безпеки захоплених територій.

Сирійські повстанці

Сирійські повстанці наблизилися до Хомса

Раніше видання Sky News писало, що сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії.

Згідно з інформацією проурядових ЗМІ та опозиційного військового оглядача, на які посилається видання, повстанці вже зайняли міста Растан і Талбісе, здійснюючи швидкий наступ після захоплення Хами. Поширити

Керівництво ХТС заявило про наміри захопити Хомс, а потім дійти до столиці країни, Дамаска, що є оплотом президента Башара аль-Асада.

У виданні підкреслили, що Хомс має стратегічне значення, адже розташований на важливому транспортному перехресті, яке сполучає північні райони з середземноморськими провінціями Латакія та Тартус, де відзначаються великі концентрації прихильників Асада, а також розташовані військово-морські та військово-повітряні бази Росії. Поширити

Згідно з повідомленням, унаслідок захоплення повстанцями Хами тисячі жителів Хомса, які вірні режиму Асада, змушені були евакуюватися в напрямку Дамаска та прибережних районів.