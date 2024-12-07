У Байдена спрогнозували падіння режиму Асада в Сирії — коли саме
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У Байдена спрогнозували падіння режиму Асада в Сирії — коли саме

Асад
Джерело:  CNN

Чиновники адміністрації президента США Джо Байдена спостерігають за швидкістю просування сирійських повстанців. Вони вважають, що режим президента Сирії Башара аль-Асада може впасти за кілька днів.

Головні тези:

  • Чиновники адміністрації президента США спостерігають за швидкістю просування сирійських повстанців та прогнозують можливе падіння режиму Асада наступними днями.
  • Падіння влади сирійського президента може відбутися швидко після війни, що триває з 2011 року.
  • Президента Сирії Башара аль-Асада немає в Дамаску, що свідчить про його можливу втечу зі столиці.

Режим Асада в Сирії може впасти за кілька діб

Телеканал зазначає, що якщо американський аналіз підтвердиться, це буде "напрочуд швидке" падіння влади сирійського президента після війни, що почалася у 2011 році, яка до минулого тижня перебувала у відносному застої.

Водночас офіційні особи, за даними CNN, застерігають, що офіційної оцінки долі Асада ще не існує, і що думки розходяться, кажучи, що його смерть не є остаточним вирішенням конфлікту.

Консенсус, що складається, полягає в тому, що це стає все більш і більш правдоподібним сценарієм, — сказав один анонімний високопоставлений чиновник.

Інше джерело зауважило, що, ймовірно, до наступних вихідних режим Асада втратить будь-яку видимість влади.

Єдине, що могло б затримати перемогу повстанців — це добре організований переворот і реорганізація, але люди Асада добре попрацювали над тим, щоб придушити будь-яких потенційних конкурентів.

Асад, ймовірно, покинув Дамаск

Трохи понад тиждень тому повстанці розпочали успішний наступ в Сирії проти режиму Башара Асада. Станом на 7 грудня диктатора немає в Дамаску.

Офіційна версія офісу президента Сирії полягає в тому, що Асад не втік зі столиці. Однак, за словами джерела, знайомого із ситуацією, сирійського президента зараз немає в жодному з місць у місті, де його очікують знайти.

Він зазначив, що президентська гвардія Асада більше не знаходиться у його звичайному місці проживання, як це було б, якби він був там. Він припускає, що президент, можливо, втік з Дамаска.

Традиційно ця охорона забезпечувала внутрішню безпеку президента. Очікується, що деякі члени охорони будуть разом із диктатором, коли він буде в дорозі.

Також джерело CNN додало, що повстанські сили не мають достовірних розвідувальних даних про місцезнаходження Асада, і вони продовжать спроби його знайти.

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