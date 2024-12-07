Сирийские повстанцы находятся в 20 км от Дамаска — что происходит
Категория
Мир
Дата публикации

Сирийские повстанцы находятся в 20 км от Дамаска — что происходит

повстанцы
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Источник:  TRT Haber

Объединенные силы сирийской оппозиции 7 декабря продолжают наступление, сейчас стычки с правительственными войсками происходят в 20 километрах от столицы страны, Дамаска.

Главные тезисы

  • Сирийские повстанцы подошли к Дамаску, захватив населенный пункт Санамейн и продвинувшись в 20 км от столицы.
  • Оппозиция контролирует 90% провинции Дара и провинциальный админцентр Сувейда, занимая также сирийско-иорданский пограничный переход.
  • Силы режима объявили о передислокации в провинциях Дара и Сувейда, а сирийские повстанцы приблизились к третьему по величине городу Хомсу.

Сирийские повстанцы приближаются к Дамаску

Об этом сообщает турецкий государственный телеканал TRT Haber.

Силы оппозиции в Сирии объявили, что захватили населенный пункт Санамейн к югу от Дамаска и продвинулись на расстояние 20 километров до Дамаска.

Сирийская обсерватория прав человека сообщила, что группы вооруженной оппозиции взяли под контроль 90% провинции Дара, включая город Дара. Оппозиция взяла под контроль провинциальный админцентр Сувейда.

Отмечается, что силы режима объявили о передислокации в провинциях Дара и Сувейда.

Лидер оппозиции Хасан Абдулгани заявил, что они продвинулись в 20 км от южных ворот Дамаска.

Также указывается, что силы режима отошли из района к востоку от реки Евфрат, оставив контролируемые ими регионы Хасеке и Камышлы.

Что происходит на юге Сирии

6 декабря повстанцы на юге Сирии также взяли под контроль сирийско-иорданский пограничный переход, начав новое наступление. Пограничный переход Нассиб является самой южной точкой главной автомагистрали М5, ведущей из северного города Алеппо через столицу.

В то время как южные и северные повстанцы активизируют наступления, курдские силы пытаются удержать контроль над северо-востоком Сирии, где они имеют автономию.

Состоянием на 6 декабря сирийские повстанцы, возглавляемые джихадистской группировкой "Хайят Тахрир аль-Шам" (ХТС), приблизились к Хомсу, третьему по величине городу Сирии. Кроме того, поддерживаемый США альянс во главе с сирийскими курдами захватил Дейрнель город на востоке Сирии и главный пункт пересечения границы с Ираком.

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