Сирійські повстанці знаходяться за 20 км від Дамаска — що відбувається

Об'єднані сили сирійської опозиції 7 грудня продовжують наступ, нині сутички з урядовими військами відбуваються за 20 кілометрів від столиці країни, Дамаска.
Головні тези:
- Сирійські повстанці наблизилися до Дамаска, захопивши населений пункт Санамейн та просунувшись на 20 км від столиці.
- Опозиція контролює 90% провінції Дара та провінційний адмінцентр Сувейда.
- Південні та північні повстанці зміцнюють наступи, курдські сили утримують контроль на північному сході Сирії.
Сирійські повстанці наближаються до Дамаска
Про це повідомляє турецький державний телеканал TRT Haber.
Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що групи озброєної опозиції взяли під контроль 90% провінції Дара, включаючи місто Дара. Опозиція також взяла під контроль провінційний адмінцентр Сувейда.
Зазначається, що сили режиму оголосили про передислокацію в провінціях Дара та Сувейда.
Лідер опозиції Хасан Абдулгані заявив, що вони просунулися на 20 км від південних воріт Дамаска.
Також вказується, що сили режиму відійшли з району на схід від річки Євфрат, залишивши контрольовані ними регіони Хасеке і Камишли.
Що відбувається на півдні Сирії
6 грудня повстанці на півдні Сирії також взяли під контроль сирійсько-йорданський прикордонний перехід, розпочавши новий наступ. Прикордонний перехід Нассиб є найпівденнішою точкою головної автомагістралі М5, яка веде з північного міста Алеппо через столицю.
Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії і головний пункт перетину кордону з Іраком.
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