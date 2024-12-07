Сирійські повстанці знаходяться за 20 км від Дамаска — що відбувається
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Сирійські повстанці знаходяться за 20 км від Дамаска — що відбувається

Повстанці
Джерело:  TRT Haber

Об'єднані сили сирійської опозиції 7 грудня продовжують наступ, нині сутички з урядовими військами відбуваються за 20 кілометрів від столиці країни, Дамаска.

Головні тези:

  • Сирійські повстанці наблизилися до Дамаска, захопивши населений пункт Санамейн та просунувшись на 20 км від столиці.
  • Опозиція контролює 90% провінції Дара та провінційний адмінцентр Сувейда.
  • Південні та північні повстанці зміцнюють наступи, курдські сили утримують контроль на північному сході Сирії.

Сирійські повстанці наближаються до Дамаска

Про це повідомляє турецький державний телеканал TRT Haber.

Сили опозиції в Сирії оголосили, що захопили населений пункт Санамейн на південь від Дамаска і просунулися на відстань 20 кілометрів до Дамаска.

Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що групи озброєної опозиції взяли під контроль 90% провінції Дара, включаючи місто Дара. Опозиція також взяла під контроль провінційний адмінцентр Сувейда.

Зазначається, що сили режиму оголосили про передислокацію в провінціях Дара та Сувейда.

Лідер опозиції Хасан Абдулгані заявив, що вони просунулися на 20 км від південних воріт Дамаска.

Також вказується, що сили режиму відійшли з району на схід від річки Євфрат, залишивши контрольовані ними регіони Хасеке і Камишли.

Що відбувається на півдні Сирії

6 грудня повстанці на півдні Сирії також взяли під контроль сирійсько-йорданський прикордонний перехід, розпочавши новий наступ. Прикордонний перехід Нассиб є найпівденнішою точкою головної автомагістралі М5, яка веде з північного міста Алеппо через столицю.

У той час, як південні та північні повстанці активізують наступи, курдські сили намагаються утримати контроль над північним сходом Сирії, де вони мають автономію.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії і головний пункт перетину кордону з Іраком.

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