Трамп заявил о неспособности России остановить повстанцев в Сирии
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп заявил о неспособности России остановить повстанцев в Сирии

Трамп
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Источник:  online.ua

Соединенные Штаты Америки не должны вмешиваться в развивающийся конфликт в Сирии. Россия же не может помешать сирийским повстанцам. Об этом заявил новоизбранный президент страны Дональд Трамп в своей соцсети.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп выразил мнение о том, что Россия не может остановить оппозиционные силы в Сирии из-за войны против Украины.
  • Силы оппозиции в Сирии приближаются к Дамаску, захватывая многочисленные города и провинции.
  • Трамп подчеркнул, что США не должны вмешиваться в сирийский конфликт, поскольку это не их борьба.

Россия не сможет остановить повстанцев в Сирии

Трамп заявил, что бойцы оппозиции в Сирии полностью захватили многочисленные города в ходе хорошо скоординированного наступления и сейчас находятся в окрестностях Дамаска, очевидно, готовясь сделать очень большой шаг к устранению Асада.

Россия, которая так завязана в Украине и потеряла там более 600 тыс. солдат, кажется, не в состоянии остановить этот буквальный марш через Сирию, страну, которую она защищала годами.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Новоизбранный президент США

Он подчеркнул, что Россия никогда не получала большую выгоду от Сирии и заявил, что США не должны вмешиваться в этот конфликт.

Сирия — это беспорядок, но это не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с ним ничего общего.

Скрин сообщения Трампа в соцсети

Сирийские повстанцы приближаются к Дамаску

7 декабря силы оппозиции в Сирии объявили, что захватили населенный пункт Санамейн к югу от Дамаска и продвинулись на расстояние 20 километров до Дамаска.

Сирийская обсерватория прав человека сообщила, что группы вооруженной оппозиции взяли под контроль 90% провинции Дара, включая город Дара. Оппозиция взяла под контроль провинциальный админцентр Сувейда.

Отмечается, что силы режима объявили о передислокации в провинциях Дара и Сувейда.

Лидер оппозиции Хасан Абдулгани заявил, что они продвинулись в 20 км от южных ворот Дамаска.

Также указывается, что силы режима отошли из района к востоку от реки Евфрат, оставив контролируемые ими регионы Хасеке и Камышлы.

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