Соединенные Штаты Америки не должны вмешиваться в развивающийся конфликт в Сирии. Россия же не может помешать сирийским повстанцам. Об этом заявил новоизбранный президент страны Дональд Трамп в своей соцсети.
Главные тезисы
- Дональд Трамп выразил мнение о том, что Россия не может остановить оппозиционные силы в Сирии из-за войны против Украины.
- Силы оппозиции в Сирии приближаются к Дамаску, захватывая многочисленные города и провинции.
- Трамп подчеркнул, что США не должны вмешиваться в сирийский конфликт, поскольку это не их борьба.
Россия не сможет остановить повстанцев в Сирии
Трамп заявил, что бойцы оппозиции в Сирии полностью захватили многочисленные города в ходе хорошо скоординированного наступления и сейчас находятся в окрестностях Дамаска, очевидно, готовясь сделать очень большой шаг к устранению Асада.
Он подчеркнул, что Россия никогда не получала большую выгоду от Сирии и заявил, что США не должны вмешиваться в этот конфликт.
Сирийские повстанцы приближаются к Дамаску
7 декабря силы оппозиции в Сирии объявили, что захватили населенный пункт Санамейн к югу от Дамаска и продвинулись на расстояние 20 километров до Дамаска.
Сирийская обсерватория прав человека сообщила, что группы вооруженной оппозиции взяли под контроль 90% провинции Дара, включая город Дара. Оппозиция взяла под контроль провинциальный админцентр Сувейда.
Отмечается, что силы режима объявили о передислокации в провинциях Дара и Сувейда.
Лидер оппозиции Хасан Абдулгани заявил, что они продвинулись в 20 км от южных ворот Дамаска.
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