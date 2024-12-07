Соединенные Штаты Америки не должны вмешиваться в развивающийся конфликт в Сирии. Россия же не может помешать сирийским повстанцам. Об этом заявил новоизбранный президент страны Дональд Трамп в своей соцсети.

Россия не сможет остановить повстанцев в Сирии

Трамп заявил, что бойцы оппозиции в Сирии полностью захватили многочисленные города в ходе хорошо скоординированного наступления и сейчас находятся в окрестностях Дамаска, очевидно, готовясь сделать очень большой шаг к устранению Асада.

Россия, которая так завязана в Украине и потеряла там более 600 тыс. солдат, кажется, не в состоянии остановить этот буквальный марш через Сирию, страну, которую она защищала годами. Дональд Трамп Новоизбранный президент США

Он подчеркнул, что Россия никогда не получала большую выгоду от Сирии и заявил, что США не должны вмешиваться в этот конфликт.

Сирия — это беспорядок, но это не наш друг, и Соединенные Штаты не должны иметь с ним ничего общего. Поделиться

Скрин сообщения Трампа в соцсети

Сирийские повстанцы приближаются к Дамаску

7 декабря силы оппозиции в Сирии объявили, что захватили населенный пункт Санамейн к югу от Дамаска и продвинулись на расстояние 20 километров до Дамаска.

Сирийская обсерватория прав человека сообщила, что группы вооруженной оппозиции взяли под контроль 90% провинции Дара, включая город Дара. Оппозиция взяла под контроль провинциальный админцентр Сувейда.

Отмечается, что силы режима объявили о передислокации в провинциях Дара и Сувейда.

Лидер оппозиции Хасан Абдулгани заявил, что они продвинулись в 20 км от южных ворот Дамаска.