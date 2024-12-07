Трамп заявив про нездатність Росії зупинити повстанців у Сирії

Сполучені Штати Америки не повинні втручатись у конфлікт, що розвивається в Сирії. А Росія неспроможна перешкодити сирійським повстанцям. Про це заявив новообраний президент країни Дональд Трамп у своїй соцмережі.
Головні тези:
- Дональд Трамп стверджує, що Росія не може зупинити повстанців у Сирії через її війну проти України.
- Новообраний президент США закликав не втручатись у конфлікт у Сирії, наголошуючи, що це не війна Америки.
- Сили опозиції у Сирії захопили значну територію, включаючи міста та провінції, наближаючись до Дамаска.
Росія не зможе зупинити повстанців у Сирії — Трамп
Трамп заявив, що бійці опозиції в Сирії повністю захопили численні міста в ході добре скоординованого наступу і зараз знаходяться на околицях Дамаска, очевидно, готуючись зробити дуже великий крок до усунення Асада.
Він наголосив, що Росія ніколи не отримувала великої вигоди від Сирії та заявив, що США не повинні втручатись в цей конфлікт.
Сирійські повстанці наближаються до Дамаска
7 грудня сили опозиції в Сирії оголосили, що захопили населений пункт Санамейн на південь від Дамаска і просунулися на відстань 20 кілометрів до Дамаска.
Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що групи озброєної опозиції взяли під контроль 90% провінції Дара, включаючи місто Дара. Опозиція також взяла під контроль провінційний адмінцентр Сувейда.
Зазначається, що сили режиму оголосили про передислокацію в провінціях Дара та Сувейда.
Лідер опозиції Хасан Абдулгані заявив, що вони просунулися на 20 км від південних воріт Дамаска.
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