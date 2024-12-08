Сирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска — Асад втік зі столиці

Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск

Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада, — заявили повстанці. Поширити

Повстанці також повідомили, що Асад втік.

Раніше повстанці стверджували, що увійшли в столицю і взяли під свій контроль військову в'язницю Седная на північ від Дамаска.

Amnesty International у 2017 році опублікувала звіт в якому стверджувалося, що в Седнаї було повішено близько 13 тисяч людей.

Ми святкуємо разом з сирійським народом новину про звільнення наших в'язнів, звільнення їх від кайданів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в'язниці Седна, — заявили повстанці. Поширити

Жителі Дамаска вийшли на вулиці святкувати прихід сирійських повстанців.

People in Damascus have taken to the streets to celebrate the fall of the Assad regime.

pic.twitter.com/yKT5ORlv7x — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 8, 2024

За повідомленням ЗМІ, літак Syrian Air, імовірно з Асадом на борту, вилетів з аеропорту Дамаска приблизно в той час, коли столиця була захоплена повстанцями. Літак спочатку летів у бік прибережного регіону Сирії, оплоту алавітської секти Асада, але потім зробив різкий розворот і полетів у протилежному напрямку, через кілька хвилин літак зник з карти.

Прем'єр Сирії заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції

Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що залишається в країні та готовий сприяти передачі повноважень "тимчасовому уряду", який може включати представників опозиції.

У своєму відеозверненні він повідомив, що наступного ранку вирушить до свого офісу, щоб продовжити виконувати свої обов’язки. Політик наголосив, що уряд відкритий до діалогу з опозицією і готовий передати їй функції перехідного уряду.