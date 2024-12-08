Сирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска — Асад втік зі столиці
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Сирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска — Асад втік зі столиці

Сирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска — Асад втік зі столиці
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Джерело:  CNN

8 грудня сирійські повстанці оголосили про "звільнення" столиці Сирії міста Дамаск. Президент країни Башар Асад покинув місто.

Головні тези:

  • Сирійські повстанці оголосили про захоплення столиці Сирії, міста Дамаск, президент Асад покинув місто.
  • Жителі Дамаска вийшли на вулиці святкувати прихід повстанців, але аероплан з президентом зник.
  • Прем'єр Сирії висловив готовність до передачі влади опозиції та сприяння перехідному уряду.
  • Ситуація в Сирії може розвиватись у напрямку демократії та добросусідських відносин зі світом.
  • Процес врегулювання конфлікту в Сирії має позитивні перспективи за умови підтримки сирійського народу та уряду.

Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск

Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада, — заявили повстанці.

Повстанці також повідомили, що Асад втік.

Раніше повстанці стверджували, що увійшли в столицю і взяли під свій контроль військову в'язницю Седная на північ від Дамаска.

Amnesty International у 2017 році опублікувала звіт в якому стверджувалося, що в Седнаї було повішено близько 13 тисяч людей.

Ми святкуємо разом з сирійським народом новину про звільнення наших в'язнів, звільнення їх від кайданів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в'язниці Седна, — заявили повстанці.

Жителі Дамаска вийшли на вулиці святкувати прихід сирійських повстанців.

За повідомленням ЗМІ, літак Syrian Air, імовірно з Асадом на борту, вилетів з аеропорту Дамаска приблизно в той час, коли столиця була захоплена повстанцями. Літак спочатку летів у бік прибережного регіону Сирії, оплоту алавітської секти Асада, але потім зробив різкий розворот і полетів у протилежному напрямку, через кілька хвилин літак зник з карти.

Прем'єр Сирії заявив про готовність до процесу передачі влади опозиції

Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що залишається в країні та готовий сприяти передачі повноважень "тимчасовому уряду", який може включати представників опозиції.

У своєму відеозверненні він повідомив, що наступного ранку вирушить до свого офісу, щоб продовжити виконувати свої обов’язки. Політик наголосив, що уряд відкритий до діалогу з опозицією і готовий передати їй функції перехідного уряду.

Ця країна може стати звичайною державою, яка будує добросусідські відносини та співпрацює зі світом. Однак усе залежить від керівництва, яке обере сирійський народ. Ми готові працювати з таким керівництвом і надати всі необхідні умови для співпраці, — заявив Джалалі.

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