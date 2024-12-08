Падение режима Асада. Россияне выводят корабли и опрокидывают вооружение из Сирии
Категория
Мир
Дата публикации

Падение режима Асада. Россияне выводят корабли и опрокидывают вооружение из Сирии

ГУР
Падение режима Асада. Россияне выводят корабли и опрокидывают вооружение из Сирии
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Россия выводит свои корабли и опрокидывает остатки вооружений самолетами с военных баз в Сирии на фоне крушения режима Башара Асада.

Главные тезисы

  • Российские корабли и оружие покидают Сирию в связи с падением режима Башара Асада.
  • Оппозиция объявила о взятии Дамаска и освобождении заключенных, призывая к концу эпохи несправедливости в стране.
  • Премьер-министр Сирии готов содействовать передаче полномочий временному правительству и диалогу с оппозицией.
  • Российские корабли и военные выводятся из базы в Тартусе, переданной Москве гарантией безопасности со стороны Асада.
  • Предполагается, что диктатор Асад мог погибнуть в авиакатастрофе при попытке покинуть Дамаск на российском самолете.

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По данным разведки, скорое падение режима Асада сопровождается эвакуацией российского контингента из Сирии.

После потери контроля над Дамаском и наступления оппозиционных сил в провинциях Латакия, Хама и Тартус, российские военные вывели боевые корабли из базы в Тартусе, которую Асад передал Москве гарантией своей безопасности, — сообщают в ГУР.

В частности, 8 декабря из сирийского порта Тартус в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорьевич" Черноморского флота России и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота.

Россия также производит опрокидывание остатков вооружений и техники военными самолетами с авиабазы в Хмеймими, — добавляют в разведке.

Сирийская оппозиция вошла в столицу Дамаск

Мы объявляем город Дамаск свободным от тирана Башара аль-Асада, — заявили повстанцы 8 декабря.

Ранее повстанцы утверждали, что вошли в столицу и взяли под свой контроль военную тюрьму Седная к северу от Дамаска.

Amnesty International в 2017 году опубликовала отчет, в котором утверждалось, что в Седнае было повешено около 13 тысяч человек.

Мы празднуем вместе с сирийским народом новость об освобождении наших узников, освобождении их от оков и объявлении о конце эпохи несправедливости в тюрьме Седна, — заявили повстанцы.

Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что остается в стране и готов содействовать передаче полномочий "временному правительству", которое может включать представителей оппозиции.

В своем видеообращении он сообщил, что на следующее утро отправится в свой офис, чтобы продолжить выполнять свои обязанности.

По сообщениям западных СМИ, диктатор Асад вылетел из Дамаска на российском самолете. Предполагается, что он мог погибнуть в авиакатастрофе.

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