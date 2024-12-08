Падение режима Асада. Россияне выводят корабли и опрокидывают вооружение из Сирии

Россия выводит свои корабли и опрокидывает остатки вооружений самолетами с военных баз в Сирии на фоне крушения режима Башара Асада.
Главные тезисы
- Российские корабли и оружие покидают Сирию в связи с падением режима Башара Асада.
- Оппозиция объявила о взятии Дамаска и освобождении заключенных, призывая к концу эпохи несправедливости в стране.
- Премьер-министр Сирии готов содействовать передаче полномочий временному правительству и диалогу с оппозицией.
- Российские корабли и военные выводятся из базы в Тартусе, переданной Москве гарантией безопасности со стороны Асада.
- Предполагается, что диктатор Асад мог погибнуть в авиакатастрофе при попытке покинуть Дамаск на российском самолете.
Украинская разведка узнала новые подробности ситуации в Сирии
По данным разведки, скорое падение режима Асада сопровождается эвакуацией российского контингента из Сирии.
В частности, 8 декабря из сирийского порта Тартус в Средиземное море вышли фрегат "Адмирал Григорьевич" Черноморского флота России и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота.
Сирийская оппозиция вошла в столицу Дамаск
Ранее повстанцы утверждали, что вошли в столицу и взяли под свой контроль военную тюрьму Седная к северу от Дамаска.
Amnesty International в 2017 году опубликовала отчет, в котором утверждалось, что в Седнае было повешено около 13 тысяч человек.
People in Damascus have taken to the streets to celebrate the fall of the Assad regime.— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 8, 2024
pic.twitter.com/yKT5ORlv7x
Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что остается в стране и готов содействовать передаче полномочий "временному правительству", которое может включать представителей оппозиции.
В своем видеообращении он сообщил, что на следующее утро отправится в свой офис, чтобы продолжить выполнять свои обязанности.
По сообщениям западных СМИ, диктатор Асад вылетел из Дамаска на российском самолете. Предполагается, что он мог погибнуть в авиакатастрофе.
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