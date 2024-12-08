Сирийский диктатор Асад мог погибнуть в авиакатастрофе — его самолет исчез

Башар Асад покинул столицу около полуночи и вылетел на российскую военную базу в Сирии с намерением отправиться дальше в Москву. Однако сейчас его местонахождение неизвестно.

Диктатор Башар Асад исчез

Как сообщает CNN со ссылкой на информированные источники, продолжаются активные поиски Асада. Повстанцы допрашивают сирийских военных и сотрудников разведки, которые могли владеть информацией о его передвижении.

После того, как повстанцы вошли в Дамаск утром 8 декабря, Башара Асада больше не видели и не слышали публично.

Журналист Барак Равид утверждает, что Асад покинул столицу около полуночи и вылетел на российскую военную базу в Сирии с намерением отправиться дальше в Москву. Однако остается неизвестным, действительно ли он покинул территорию Сирии.

Американский представитель подтвердил журналистам, что США отследили момент, когда Асад покинул Дамаск минувшей ночью. По предварительным данным, он планировал полет в Москву.

Reuters со ссылкой на два источника в Сирии сообщает, что "очень высока вероятность" гибели Башара Асада в авиакатастрофе. Остается неизвестным, почему самолет, на котором он находился, неожиданно изменил курс и скрылся с радаров.

Самолет исчез с радаров. Возможно, был выключен транспондер, но я считаю более вероятным, что его сбили... — отметил один из источников. Поделиться

Сирийская оппозиция вошла в столицу Дамаск

Мы объявляем город Дамаск свободным от тирана Башара аль-Асада, — заявили повстанцы. Поделиться

Ранее повстанцы утверждали, что вошли в столицу и взяли под свой контроль военную тюрьму Седная к северу от Дамаска.

Amnesty International в 2017 году опубликовала отчет, в котором утверждалось, что в Седнае было повешено около 13 тысяч человек.

Мы празднуем вместе с сирийским народом новость об освобождении наших узников, освобождении их от оков и объявлении о конце эпохи несправедливости в тюрьме Седна, — заявили повстанцы. Поделиться

Жители Дамаска вышли на улицы праздновать приход сирийских повстанцев.

People in Damascus have taken to the streets to celebrate the fall of the Assad regime.

pic.twitter.com/yKT5ORlv7x — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 8, 2024

Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что остается в стране и готов содействовать передаче полномочий "временному правительству", которое может включать представителей оппозиции.