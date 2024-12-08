Сирийский диктатор Асад мог погибнуть в авиакатастрофе — его самолет исчез

Башар Асад покинул столицу около полуночи и вылетел на российскую военную базу в Сирии с намерением отправиться дальше в Москву. Однако сейчас его местонахождение неизвестно.
Главные тезисы
- Возможная гибель диктатора Башара Асада в авиакатастрофе вызывает международное волнение
- Повстанцы объявили город Дамаск свободным от тирании и готовы передать полномочия временному правительству
- Активные поиски диктатора Асада продолжаются, информация о его местонахождении остается неизвестной
- Сирийский премьер-министр готов сотрудничать с оппозицией и передать функции временному правительству
- Интернациональные источники подтверждают вероятность гибели Асада в результате авиакатастрофы
Диктатор Башар Асад исчез
Как сообщает CNN со ссылкой на информированные источники, продолжаются активные поиски Асада. Повстанцы допрашивают сирийских военных и сотрудников разведки, которые могли владеть информацией о его передвижении.
После того, как повстанцы вошли в Дамаск утром 8 декабря, Башара Асада больше не видели и не слышали публично.
Журналист Барак Равид утверждает, что Асад покинул столицу около полуночи и вылетел на российскую военную базу в Сирии с намерением отправиться дальше в Москву. Однако остается неизвестным, действительно ли он покинул территорию Сирии.
Американский представитель подтвердил журналистам, что США отследили момент, когда Асад покинул Дамаск минувшей ночью. По предварительным данным, он планировал полет в Москву.
Reuters со ссылкой на два источника в Сирии сообщает, что "очень высока вероятность" гибели Башара Асада в авиакатастрофе. Остается неизвестным, почему самолет, на котором он находился, неожиданно изменил курс и скрылся с радаров.
Сирийская оппозиция вошла в столицу Дамаск
Ранее повстанцы утверждали, что вошли в столицу и взяли под свой контроль военную тюрьму Седная к северу от Дамаска.
Amnesty International в 2017 году опубликовала отчет, в котором утверждалось, что в Седнае было повешено около 13 тысяч человек.
Жители Дамаска вышли на улицы праздновать приход сирийских повстанцев.
People in Damascus have taken to the streets to celebrate the fall of the Assad regime.— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 8, 2024
pic.twitter.com/yKT5ORlv7x
Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что остается в стране и готов содействовать передаче полномочий "временному правительству", которое может включать представителей оппозиции.
В своем видеообращении он сообщил, что на следующее утро отправится в свой офис, чтобы продолжить выполнять свои обязанности. Политик подчеркнул, что правительство открыто к диалогу с оппозицией и готово передать ему функции переходного правительства.
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