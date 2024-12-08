Сирійський диктатор Асад міг загинути в авіакатастрофі — його літак зник

Башар Асад залишив столицю близько опівночі та вилетів на російську військову базу в Сирії з наміром вирушити далі до Москви. Проте наразі його місцеперебування невідоме.
Головні тези:
- Інформація про місцеперебування диктатора Башара Асада залишається невідомою після вильоту до Москви.
- Повстанці оголосили місто Дамаск вільним від тирана та звільнили військову в'язницю Седная, де було повішено тисячі людей.
- Прем'єр-міністр Сирії готовий сприяти передачі повноважень тимчасовому уряду, який може включати представників опозиції.
- Американські джерела підтвердили відліт Асада до Москви та існування
- Reuters повідомляє про високу ймовірність загибелі Асада в авіакатастрофі, але обставини зникнення залишаються невідомими.
Диктатор Башар Асад зник
Як повідомляє CNN з посиланням на інформовані джерела, тривають активні пошуки Асада. Повстанці допитують сирійських військових і співробітників розвідки, які могли володіти інформацією про його пересування.
Після того, як повстанці увійшли до Дамаска вранці 8 грудня, Башара Асада більше не бачили й не чули публічно.
Журналіст Барак Равід стверджує, що Асад залишив столицю близько опівночі та вилетів на російську військову базу в Сирії з наміром вирушити далі до Москви. Однак залишається невідомим, чи дійсно він залишив територію Сирії.
Американський представник підтвердив журналістам, що США відстежили момент, коли Асад покинув Дамаск минулої ночі. За попередніми даними, він планував політ до Москви.
Reuters із посиланням на два джерела в Сирії повідомляє, що є "дуже висока ймовірність" загибелі Башара Асада в авіакатастрофі. Залишається невідомим, чому літак, на якому він перебував, несподівано змінив курс і зник із радарів.
Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск
Раніше повстанці стверджували, що увійшли в столицю і взяли під свій контроль військову в'язницю Седная на північ від Дамаска.
Amnesty International у 2017 році опублікувала звіт в якому стверджувалося, що в Седнаї було повішено близько 13 тисяч людей.
Жителі Дамаска вийшли на вулиці святкувати прихід сирійських повстанців.
People in Damascus have taken to the streets to celebrate the fall of the Assad regime.— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 8, 2024
pic.twitter.com/yKT5ORlv7x
Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що залишається в країні та готовий сприяти передачі повноважень "тимчасовому уряду", який може включати представників опозиції.
У своєму відеозверненні він повідомив, що наступного ранку вирушить до свого офісу, щоб продовжити виконувати свої обов’язки. Політик наголосив, що уряд відкритий до діалогу з опозицією і готовий передати їй функції перехідного уряду.
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