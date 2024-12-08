Сирійський диктатор Асад міг загинути в авіакатастрофі — його літак зник

Башар Асад залишив столицю близько опівночі та вилетів на російську військову базу в Сирії з наміром вирушити далі до Москви. Проте наразі його місцеперебування невідоме.

Диктатор Башар Асад зник

Як повідомляє CNN з посиланням на інформовані джерела, тривають активні пошуки Асада. Повстанці допитують сирійських військових і співробітників розвідки, які могли володіти інформацією про його пересування.

Після того, як повстанці увійшли до Дамаска вранці 8 грудня, Башара Асада більше не бачили й не чули публічно.

Журналіст Барак Равід стверджує, що Асад залишив столицю близько опівночі та вилетів на російську військову базу в Сирії з наміром вирушити далі до Москви. Однак залишається невідомим, чи дійсно він залишив територію Сирії.

Американський представник підтвердив журналістам, що США відстежили момент, коли Асад покинув Дамаск минулої ночі. За попередніми даними, він планував політ до Москви.

Reuters із посиланням на два джерела в Сирії повідомляє, що є "дуже висока ймовірність" загибелі Башара Асада в авіакатастрофі. Залишається невідомим, чому літак, на якому він перебував, несподівано змінив курс і зник із радарів.

Літак зник із радарів. Можливо, було вимкнено транспондер, але я вважаю більш імовірним, що його збили..., — зазначило одне з джерел. Поширити

Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск

Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада, — заявили повстанці. Поширити

Раніше повстанці стверджували, що увійшли в столицю і взяли під свій контроль військову в'язницю Седная на північ від Дамаска.

Amnesty International у 2017 році опублікувала звіт в якому стверджувалося, що в Седнаї було повішено близько 13 тисяч людей.

Ми святкуємо разом з сирійським народом новину про звільнення наших в'язнів, звільнення їх від кайданів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в'язниці Седна, — заявили повстанці. Поширити

Жителі Дамаска вийшли на вулиці святкувати прихід сирійських повстанців.

People in Damascus have taken to the streets to celebrate the fall of the Assad regime.

pic.twitter.com/yKT5ORlv7x — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 8, 2024

Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що залишається в країні та готовий сприяти передачі повноважень "тимчасовому уряду", який може включати представників опозиції.