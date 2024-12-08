Падіння режиму Асада. Росіяни виводять кораблі та перекидають озброєння із Сирії
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Падіння режиму Асада. Росіяни виводять кораблі та перекидають озброєння із Сирії

ГУР
Падіння режиму Асада. Росіяни виводять кораблі та перекидають озброєння із Сирії
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Росія виводить свої кораблі та перекидає залишки озброєнь літаками з військових баз у Сирії на тлі краху режиму Башара Асада.

Головні тези:

  • Російські кораблі та залишки озброєнь покидають Сирію у зв'язку з падінням режиму Башара Асада.
  • Опозиція повідомила про взяття Дамаска та звільнення в'язнів, оголошуючи кінець епохи несправедливості у країні.
  • Прем'єр-міністр Сирії готовий сприяти передачі повноважень тимчасовому уряду і діалогу з опозицією.

Українська розвідка дізналася нові подробиці щодо ситуації в Сирії

За даними розвідки, швидке падіння режиму Асада супроводжується евакуацією російського контингенту з Сирії.

Після втрати контролю над Дамаском і наступу опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус, російські військові вивели бойові кораблі з бази в Тартусі, яку Асад передав Москві як гарантію своєї безпеки,  — повідомляють у ГУР.

Зокрема, 8 грудня зі сирійського порту Тартус у Середземне море вийшли фрегат "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту Росії та вантажне судно "Інженер Трубін" Північного флоту.

Росія також здійснює перекидання залишків озброєнь і техніки військовими літаками з авіабази в Хмеймімі, — додають у розвідці.

Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск

Ми оголошуємо місто Дамаск вільним від тирана Башара аль-Асада, — заявили повстанці 8 грудня.

Раніше повстанці стверджували, що увійшли в столицю і взяли під свій контроль військову в'язницю Седная на північ від Дамаска.

Amnesty International у 2017 році опублікувала звіт в якому стверджувалося, що в Седнаї було повішено близько 13 тисяч людей.

Ми святкуємо разом з сирійським народом новину про звільнення наших в'язнів, звільнення їх від кайданів і оголошення про кінець епохи несправедливості у в'язниці Седна, — заявили повстанці.

Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що залишається в країні та готовий сприяти передачі повноважень "тимчасовому уряду", який може включати представників опозиції.

У своєму відеозверненні він повідомив, що наступного ранку вирушить до свого офісу, щоб продовжити виконувати свої обов’язки. Політик наголосив, що уряд відкритий до діалогу з опозицією і готовий передати їй функції перехідного уряду.

Натомість за повідомленнями західних ЗМІ, диктатор Асад вилетів з Дамаска на російському літаку. Припускається, що він міг загинути в авіакатастрофі.

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