Падіння режиму Асада. Росіяни виводять кораблі та перекидають озброєння із Сирії

Росія виводить свої кораблі та перекидає залишки озброєнь літаками з військових баз у Сирії на тлі краху режиму Башара Асада.
Головні тези:
- Російські кораблі та залишки озброєнь покидають Сирію у зв'язку з падінням режиму Башара Асада.
- Опозиція повідомила про взяття Дамаска та звільнення в'язнів, оголошуючи кінець епохи несправедливості у країні.
- Прем'єр-міністр Сирії готовий сприяти передачі повноважень тимчасовому уряду і діалогу з опозицією.
Українська розвідка дізналася нові подробиці щодо ситуації в Сирії
За даними розвідки, швидке падіння режиму Асада супроводжується евакуацією російського контингенту з Сирії.
Зокрема, 8 грудня зі сирійського порту Тартус у Середземне море вийшли фрегат "Адмірал Григорович" Чорноморського флоту Росії та вантажне судно "Інженер Трубін" Північного флоту.
Сирійська опозиція ввійшла в столицю Дамаск
Раніше повстанці стверджували, що увійшли в столицю і взяли під свій контроль військову в'язницю Седная на північ від Дамаска.
Amnesty International у 2017 році опублікувала звіт в якому стверджувалося, що в Седнаї було повішено близько 13 тисяч людей.
People in Damascus have taken to the streets to celebrate the fall of the Assad regime.— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) December 8, 2024
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Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що залишається в країні та готовий сприяти передачі повноважень "тимчасовому уряду", який може включати представників опозиції.
У своєму відеозверненні він повідомив, що наступного ранку вирушить до свого офісу, щоб продовжити виконувати свої обов’язки. Політик наголосив, що уряд відкритий до діалогу з опозицією і готовий передати їй функції перехідного уряду.
Натомість за повідомленнями західних ЗМІ, диктатор Асад вилетів з Дамаска на російському літаку. Припускається, що він міг загинути в авіакатастрофі.
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