Путін втратив одну зі своїх зон впливу через падіння режиму Асада

Падіння режиму Башара Асада в Сирії не матиме прямого впливу на війну в Україні. Проте для Кремля це означає втрату важливої зони впливу.

Роль Росії в Африці буде слабшати

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, Росія втратила ключову зону впливу на Близькому Сході, включаючи логістичні бази.

На його думку, основною причиною невдачі Росії в Сирії стало знищення ПВК "Вагнер" разом із її ексватажком Євгеном Пригожиним.

Пригожин роками будував систему впливу Росії на Близькому Сході та в Африці. Сирія була ключовим пунктом через бази РФ і вихід флоту в Середземне море, — пояснив Коваленко. Поширити

Коваленко вважає, що роль Росії в Африці також буде слабшати. Він додав, що Кремль намагається перекласти провину за втрату Сирії на Іран.

Щодо впливу цих подій на війну в Україні, керівник ЦПД зазначив, що цей вплив мінімальний.

Росія і так працює на межі своїх економічних можливостей, плануючи тривалу війну у 2025 році. Проте без непопулярної мобілізації вони не зможуть підтримувати цю війну. Ситуація в Сирії жодним чином не змінює їхніх можливостей у війні проти України, — підкреслив Коваленко. Поширити

Падіння режиму Асада в Сирії — що відомо

8 грудня у Сирії був офіційно повалений режим Башара Асада, який керував країною понад 20 років. Сирійські повстанці зайшли у Дамаск, захопили будівлі державних ЗМІ та держустанови.

Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що залишається в країні та готовий сприяти передачі повноважень "тимчасовому уряду", який може включати представників опозиції.

У своєму відеозверненні він повідомив, що наступного ранку вирушить до свого офісу, щоб продовжити виконувати свої обов’язки. Політик наголосив, що уряд відкритий до діалогу з опозицією і готовий передати їй функції перехідного уряду.

Натомість за повідомленнями західних ЗМІ, диктатор Асад вилетів з Дамаска на російському літаку. Припускається, що він міг загинути в авіакатастрофі. У російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії й виїхав з країни, заявивши, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом.

Тим часом Ізраїль перекинув війська у буферну зону на кордоні з Сирією. Також армія Ізраїлю завдала ударів по авіабазах на півдні Сирії.