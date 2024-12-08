Путін втратив одну зі своїх зон впливу через падіння режиму Асада

Падіння режиму Башара Асада в Сирії не матиме прямого впливу на війну в Україні. Проте для Кремля це означає втрату важливої зони впливу.
Головні тези:
- Падіння режиму Асада в Сирії призвело до втрати Росією ключової зони впливу на Близькому Сході.
- Роль Росії в Африці також слабшатиме через це подію.
- Втрата Сирії не суттєво вплине на війну в Україні, але може позначитися на економічних можливостях Кремля для тривалої війни в майбутньому.
- Росія намагається перекласти провину за втрату Сирії на Іран.
- Ситуація в Сирії не змінить їхні можливості у війні проти України, проте може відіграти свою роль у майбутньому.
Роль Росії в Африці буде слабшати
Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, Росія втратила ключову зону впливу на Близькому Сході, включаючи логістичні бази.
На його думку, основною причиною невдачі Росії в Сирії стало знищення ПВК "Вагнер" разом із її ексватажком Євгеном Пригожиним.
Коваленко вважає, що роль Росії в Африці також буде слабшати. Він додав, що Кремль намагається перекласти провину за втрату Сирії на Іран.
Щодо впливу цих подій на війну в Україні, керівник ЦПД зазначив, що цей вплив мінімальний.
Падіння режиму Асада в Сирії — що відомо
8 грудня у Сирії був офіційно повалений режим Башара Асада, який керував країною понад 20 років. Сирійські повстанці зайшли у Дамаск, захопили будівлі державних ЗМІ та держустанови.
Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив, що залишається в країні та готовий сприяти передачі повноважень "тимчасовому уряду", який може включати представників опозиції.
У своєму відеозверненні він повідомив, що наступного ранку вирушить до свого офісу, щоб продовжити виконувати свої обов’язки. Політик наголосив, що уряд відкритий до діалогу з опозицією і готовий передати їй функції перехідного уряду.
Натомість за повідомленнями західних ЗМІ, диктатор Асад вилетів з Дамаска на російському літаку. Припускається, що він міг загинути в авіакатастрофі. У російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії й виїхав з країни, заявивши, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом.
Тим часом Ізраїль перекинув війська у буферну зону на кордоні з Сирією. Також армія Ізраїлю завдала ударів по авіабазах на півдні Сирії.
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