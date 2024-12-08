Украина обратилась с предложением к Сирии на фоне падения режима Асада

Министерство иностранных дел Украины официально заявило о готовности возобновить отношения с Сирией в будущем.

Украина готова к сотрудничеству со свободной Сирией

На последние громкие события в стране отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Асад (Башар Асад, сирийский диктатор — ред.) пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, делающими ставку на Путина. Он всегда предает тех, кто на него полагается. Андрей Сибига Глава МИД Украины

Как считает украинский дипломат, на сегодняшний день ключевая цель — восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия.

Кроме того, крайне важно сделать все возможное для стабилизации региона, обеспечить инклюзивный политический диалог в Сирии для функционирующих государственных институций.

Мы выражаем готовность проложить путь к возобновлению отношений в будущем и подтверждаем поддержку сирийского народа, подчеркнул Андрей Сибига. Поделиться

Россияне уже бегут из Сирии

Согласно данным украинских разведчиков, молниеносное свержение режима Башара Асада закончилось позорным бегством российского контингента с территории арабской республики.

ГУР обращает внимание на то, что в столице Сирии, Дамаске, под контроль повстанцев перешла резиденция диктатора, правительственные здания и центральный офис национального телевидения.

После потери контроля над Дамаском на фоне продолжения наступательной операции оппозиционных сил в провинциях Латакия, Хама и Тартус, российская армия вывела свои боевые корабли с военно-морской базы в Тартусе, которую Асад ранее отдал в пользование Москве как плату за свою безопасность. Поделиться

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/