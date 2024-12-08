Украина обратилась с предложением к Сирии на фоне падения режима Асада
Категория
Политика
Дата публикации

Украина обратилась с предложением к Сирии на фоне падения режима Асада

Андрей Сибига
Сибига
Читати українською

Министерство иностранных дел Украины официально заявило о готовности возобновить отношения с Сирией в будущем.

Главные тезисы

  • Киев поддерживает идею возобновления отношений с Сирией после падения режима Башара Асада.
  • Ключевой целью Украины является возвращение безопасности в регион и защита людей от насилия в Сирии.
  • В ГУР рассказали детали побега россиян после свержения диктатуры Асада.

Украина готова к сотрудничеству со свободной Сирией

На последние громкие события в стране отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Асад (Башар Асад, сирийский диктатор — ред.) пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, делающими ставку на Путина. Он всегда предает тех, кто на него полагается.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Как считает украинский дипломат, на сегодняшний день ключевая цель — восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия.

Кроме того, крайне важно сделать все возможное для стабилизации региона, обеспечить инклюзивный политический диалог в Сирии для функционирующих государственных институций.

Мы выражаем готовность проложить путь к возобновлению отношений в будущем и подтверждаем поддержку сирийского народа, подчеркнул Андрей Сибига.

Россияне уже бегут из Сирии

Согласно данным украинских разведчиков, молниеносное свержение режима Башара Асада закончилось позорным бегством российского контингента с территории арабской республики.

ГУР обращает внимание на то, что в столице Сирии, Дамаске, под контроль повстанцев перешла резиденция диктатора, правительственные здания и центральный офис национального телевидения.

После потери контроля над Дамаском на фоне продолжения наступательной операции оппозиционных сил в провинциях Латакия, Хама и Тартус, российская армия вывела свои боевые корабли с военно-морской базы в Тартусе, которую Асад ранее отдал в пользование Москве как плату за свою безопасность.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/

Кроме того, удалось узнать, что российские захватчики спасают из Сирии остатки своих вооружений и военной техники военными бортами авиабазы в Хмемими.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Падение режима Асада. Россияне выводят корабли и опрокидывают вооружение из Сирии
ГУР
Падение режима Асада. Россияне выводят корабли и опрокидывают вооружение из Сирии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль нанес удары по авиабазам в Сирии
Израиль нанес удары по авиабазам в Сирии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин потерял одну из своих зон влияния из-за падения режима Асада
ЦПД
Путин потерял одну из своих зон влияния из-за падения режима Асада

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?