Украина обратилась с предложением к Сирии на фоне падения режима Асада

Министерство иностранных дел Украины официально заявило о готовности возобновить отношения с Сирией в будущем.
Главные тезисы
- Киев поддерживает идею возобновления отношений с Сирией после падения режима Башара Асада.
- Ключевой целью Украины является возвращение безопасности в регион и защита людей от насилия в Сирии.
- В ГУР рассказали детали побега россиян после свержения диктатуры Асада.
Украина готова к сотрудничеству со свободной Сирией
На последние громкие события в стране отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига.
Как считает украинский дипломат, на сегодняшний день ключевая цель — восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия.
Кроме того, крайне важно сделать все возможное для стабилизации региона, обеспечить инклюзивный политический диалог в Сирии для функционирующих государственных институций.
Россияне уже бегут из Сирии
Согласно данным украинских разведчиков, молниеносное свержение режима Башара Асада закончилось позорным бегством российского контингента с территории арабской республики.
ГУР обращает внимание на то, что в столице Сирии, Дамаске, под контроль повстанцев перешла резиденция диктатора, правительственные здания и центральный офис национального телевидения.
Кроме того, удалось узнать, что российские захватчики спасают из Сирии остатки своих вооружений и военной техники военными бортами авиабазы в Хмемими.
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