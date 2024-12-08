Израиль нанес удары по авиабазам в Сирии

Израиль нанес серию авиаударов по объектам на юге Сирии. В частности, были атакованы склады боеприпасов и авиабазы.
Главные тезисы
- Израиль провел авиаудары по авиабазам и складам боеприпасов на юге и вблизи Дамаска в Сирии.
- После успешного наступления повстанцев в Сирии, город Дамаск объявлен свободным от тирана Башара Асада.
- Премьер-министр Сирии готов содействовать передаче власти временному правительству из оппозиции.
- Западные СМИ сообщают о возможном вылете диктатора Башара Асада из Дамаска на российском самолете.
- Геополитическая ситуация в регионе может измениться в связи с последствиями израильских авиаударов в Сирии.
Израиль ударил по авиабазам в Сирии
По информации местных источников, удары израильской авиации были произведены в районах провинций Дараа и Сувейда, расположенных неподалеку израильской границы, а также по авиабазе Меззе, неподалеку от Дамаска.
Среди основных целей ударов были:
склады боеприпасов и оружия на авиабазе Халхалах в Сувейде,
несколько объектов в провинции Дараа,
авиабаза Меззе вблизи столицы Сирии.
Официальные представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не комментировали эти события. В то же время в соцсетях распространяются фотографии, на которых видны столбы дыма в местах ударов.
#شام #عاجل :: غارات جوية اسرائيلية تستهدف عدة مواقع في الجنوب السوري وأيضا في مطار المزة العسكري، تستهدف بغالبها مستودعات للذخيرة والأسلحة. pic.twitter.com/KvZnksRQ5p— شبكة شام الإخبارية (@ShaamNetwork) December 8, 2024
Что этому предшествовало
Чуть больше недели назад повстанцы начали успешное наступление в Сирии против режима Башара Асада. Уже 8 декабря повстанцы объявили город Дамаск свободным от тирана Башара аль-Асада.
Ранее повстанцы утверждали, что вошли в столицу и взяли под свой контроль военную тюрьму Седная к северу от Дамаска.
Amnesty International в 2017 году опубликовала отчет, в котором утверждалось, что в Седнае было повешено около 13 тысяч человек.
Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что остается в стране и готов содействовать передаче полномочий "временному правительству", которое может включать представителей оппозиции.
В своем видеообращении он сообщил, что на следующее утро отправится в свой офис, чтобы продолжить выполнять свои обязанности.
По сообщениям западных СМИ, диктатор Асад вылетел из Дамаска на российском самолете. Предполагается, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. В российском МИД заявили, что Башар Асад покинул пост президента Сирии и уехал из страны, заявив, что он дал указание передать власть мирным путем.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-