Израиль нанес удары по авиабазам в Сирии
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль нанес удары по авиабазам в Сирии

Израиль нанес удары по авиабазам в Сирии
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Источник:  The Times of Israel

Израиль нанес серию авиаударов по объектам на юге Сирии. В частности, были атакованы склады боеприпасов и авиабазы.

Главные тезисы

  • Израиль провел авиаудары по авиабазам и складам боеприпасов на юге и вблизи Дамаска в Сирии.
  • После успешного наступления повстанцев в Сирии, город Дамаск объявлен свободным от тирана Башара Асада.
  • Премьер-министр Сирии готов содействовать передаче власти временному правительству из оппозиции.
  • Западные СМИ сообщают о возможном вылете диктатора Башара Асада из Дамаска на российском самолете.
  • Геополитическая ситуация в регионе может измениться в связи с последствиями израильских авиаударов в Сирии.

Израиль ударил по авиабазам в Сирии

По информации местных источников, удары израильской авиации были произведены в районах провинций Дараа и Сувейда, расположенных неподалеку израильской границы, а также по авиабазе Меззе, неподалеку от Дамаска.

Среди основных целей ударов были:

  • склады боеприпасов и оружия на авиабазе Халхалах в Сувейде,

  • несколько объектов в провинции Дараа,

  • авиабаза Меззе вблизи столицы Сирии.

Официальные представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не комментировали эти события. В то же время в соцсетях распространяются фотографии, на которых видны столбы дыма в местах ударов.

Что этому предшествовало

Чуть больше недели назад повстанцы начали успешное наступление в Сирии против режима Башара Асада. Уже 8 декабря повстанцы объявили город Дамаск свободным от тирана Башара аль-Асада.

Ранее повстанцы утверждали, что вошли в столицу и взяли под свой контроль военную тюрьму Седная к северу от Дамаска.

Amnesty International в 2017 году опубликовала отчет, в котором утверждалось, что в Седнае было повешено около 13 тысяч человек.

Мы празднуем вместе с сирийским народом новость об освобождении наших узников, освобождении их от оков и объявлении о конце эпохи несправедливости в тюрьме Седна, — заявили повстанцы.

Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что остается в стране и готов содействовать передаче полномочий "временному правительству", которое может включать представителей оппозиции.

В своем видеообращении он сообщил, что на следующее утро отправится в свой офис, чтобы продолжить выполнять свои обязанности.

По сообщениям западных СМИ, диктатор Асад вылетел из Дамаска на российском самолете. Предполагается, что он мог погибнуть в авиакатастрофе. В российском МИД заявили, что Башар Асад покинул пост президента Сирии и уехал из страны, заявив, что он дал указание передать власть мирным путем.

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