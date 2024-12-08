Израиль нанес удары по авиабазам в Сирии

Израиль нанес серию авиаударов по объектам на юге Сирии. В частности, были атакованы склады боеприпасов и авиабазы.

Израиль ударил по авиабазам в Сирии

По информации местных источников, удары израильской авиации были произведены в районах провинций Дараа и Сувейда, расположенных неподалеку израильской границы, а также по авиабазе Меззе, неподалеку от Дамаска.

Среди основных целей ударов были:

склады боеприпасов и оружия на авиабазе Халхалах в Сувейде,

несколько объектов в провинции Дараа,

авиабаза Меззе вблизи столицы Сирии.

Официальные представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не комментировали эти события. В то же время в соцсетях распространяются фотографии, на которых видны столбы дыма в местах ударов.

#شام #عاجل :: غارات جوية اسرائيلية تستهدف عدة مواقع في الجنوب السوري وأيضا في مطار المزة العسكري، تستهدف بغالبها مستودعات للذخيرة والأسلحة. pic.twitter.com/KvZnksRQ5p — شبكة شام الإخبارية (@ShaamNetwork) December 8, 2024

Что этому предшествовало

Чуть больше недели назад повстанцы начали успешное наступление в Сирии против режима Башара Асада. Уже 8 декабря повстанцы объявили город Дамаск свободным от тирана Башара аль-Асада.

Ранее повстанцы утверждали, что вошли в столицу и взяли под свой контроль военную тюрьму Седная к северу от Дамаска.

Amnesty International в 2017 году опубликовала отчет, в котором утверждалось, что в Седнае было повешено около 13 тысяч человек.

Мы празднуем вместе с сирийским народом новость об освобождении наших узников, освобождении их от оков и объявлении о конце эпохи несправедливости в тюрьме Седна, — заявили повстанцы. Поделиться

Премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил, что остается в стране и готов содействовать передаче полномочий "временному правительству", которое может включать представителей оппозиции.

В своем видеообращении он сообщил, что на следующее утро отправится в свой офис, чтобы продолжить выполнять свои обязанности.